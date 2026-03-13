War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

US Iran Israel War 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता एका अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथून इराणचे भवितव्य बदलू शकते. १० ते १२ मार्च २०२६ दरम्यान इस्रायली हवाई दलाने इराणच्या ‘पारचिन मिलिटरी कॉम्प्लेक्स’ मधील ‘तालेघान-२’ (Iran Taleghan-2) या अत्यंत संवेदनशील जागेवर भीषण हल्ले चढवले आहेत. हा तोच परिसर आहे जिथे इराण आपले अण्वस्त्र बनवण्याचे गुपित संशोधन करत असल्याचा पाश्चात्य गुप्तचर यंत्रणांचा दावा आहे. या हल्ल्याने केवळ इमारतीच पाडल्या नाहीत, तर इराणच्या अणुशक्तीच्या कण्यावरच प्रहार केला आहे.
तालेघान-२ वरील हल्ल्यासाठी इस्रायलने साध्या विमानांचा किंवा बॉम्बचा वापर केला नाही. सॅटेलाइट प्रतिमांवरून असे दिसून येते की, येथे ३०,००० पौंड वजनाचे ‘मॅसिव्ह ऑर्डनन्स पेनेट्रेटर’ (GBU-57) किंवा त्यासारख्याच क्षमतेचे बंकर-बस्टर बॉम्ब वापरण्यात आले आहेत. हे बॉम्ब डझनभर मीटर काँक्रीट आणि मातीचा थर फोडून थेट भूमिगत लॅबमध्ये घुसण्याची क्षमता ठेवतात. या बॉम्बच्या स्फोटामुळे जमिनीवर ६० ते १०० फूट खोल खड्डे पडले असून, भूमिगत असलेली इराणची अण्वस्त्र यंत्रणा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे मानले जात आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या हल्ल्याची पुष्टी करताना एक खळबळजनक माहिती दिली आहे. नेतान्याहू यांच्या दाव्यानुसार, या हवाई हल्ल्यात केवळ यंत्रसामग्रीचेच नुकसान झाले नाही, तर इराणचे सर्वोच्च अणुशास्त्रज्ञ आणि या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणारे अनेक तज्ज्ञ ठार झाले आहेत. जर हा दावा खरा असेल, तर इराणला आपला अणुकार्यक्रम पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी कित्येक दशके लागतील. इराणने मात्र तालेघान-२ हे केवळ एक लष्करी संशोधन केंद्र असल्याचे सांगत अण्वस्त्रांशी असलेला संबंध नाकारला आहे.
A satellite image by Vantor shows three impacts at the Taleghan 2 nuclear facility near Tehran, following the Israeli airstrikes. https://t.co/FFKht64f86 pic.twitter.com/uuXLceqXHW — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 12, 2026
तालेघान-२ ही जागा तेहरानपासून ३० किमी अंतरावर आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, येथे अण्वस्त्रांसाठी लागणाऱ्या प्रगत स्फोटक चाचण्या आणि डिटोनेशन तंत्रज्ञानावर काम केले जात होते. ही जागा इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पाचे हृदय मानली जात होती. यापूर्वी इस्रायलने इराणच्या नतान्झ आणि फोर्डो येथील प्रकल्पांना लक्ष्य केले होते, परंतु तालेघान-२ वरील हा हल्ला इराणसाठी सर्वात मोठा लष्करी आणि तांत्रिक फटका ठरला आहे.
तालेघान-२ वरील हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. जरी या हल्ल्यामुळे रेडिएशन गळती झाल्याचे वृत्त नसले, तरी इराणच्या अणुक्षमतेला बसलेली खीळ ही इस्रायलसाठी मोठी विजयाची पायरी आहे. अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्सनी यात मदत केली की इस्रायलने हे एकट्याने केले, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे – इराणच्या अणुशक्तीचा मार्ग आता अधिक खडतर झाला आहे.
Ans: इस्रायलने इराणच्या पारचिन कॉम्प्लेक्समधील 'तालेघान-२' (Taleghan-2) या अणुसंशोधन केंद्रावर हल्ला केला आहे.
Ans: होय, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दावा केला आहे की या हल्ल्यात इराणचे प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ आणि अनेक महत्त्वाचे तज्ज्ञ ठार झाले आहेत.
Ans: सॅटेलाइट रिपोर्टनुसार, या हल्ल्यात ३०,००० पौंड वजनाचे जड 'बंकर-बस्टर' (Bunker-Buster) बॉम्ब वापरण्यात आले आहेत.