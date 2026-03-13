Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Israel Attacks Iran Taleghan 2 Nuclear Site Scientists Killed Bunker Buster Marathi

War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

पाश्चात्य गुप्तचर संस्थांचा दावा आहे की ही जागा इराणच्या संभाव्य अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी वापरली जात आहे. तथापि, इराणचा असा दावा आहे की ते केवळ एक लष्करी संशोधन केंद्र आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:00 PM
israel attacks iran taleghan 2 nuclear site scientists killed bunker buster marathi

इराणच्या अणुकार्यक्रमावर इस्रायलचा 'सर्जिकल स्ट्राईक': तालेघान-२ उद्ध्वस्त; नेतान्याहूंचा मोठा दावा! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अणुकार्यक्रमावर मोठा घाला
  • बंकर-बस्टर बॉम्बचा वापर
  • अणुशास्त्रज्ञांचा खात्मा

US Iran Israel War 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता एका अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथून इराणचे भवितव्य बदलू शकते. १० ते १२ मार्च २०२६ दरम्यान इस्रायली हवाई दलाने इराणच्या ‘पारचिन मिलिटरी कॉम्प्लेक्स’ मधील ‘तालेघान-२’ (Iran Taleghan-2) या अत्यंत संवेदनशील जागेवर भीषण हल्ले चढवले आहेत. हा तोच परिसर आहे जिथे इराण आपले अण्वस्त्र बनवण्याचे गुपित संशोधन करत असल्याचा पाश्चात्य गुप्तचर यंत्रणांचा दावा आहे. या हल्ल्याने केवळ इमारतीच पाडल्या नाहीत, तर इराणच्या अणुशक्तीच्या कण्यावरच प्रहार केला आहे.

बंकर-बस्टर बॉम्बचा थरार: जमिनीच्या ६० फूट आत शिरून स्फोट!

तालेघान-२ वरील हल्ल्यासाठी इस्रायलने साध्या विमानांचा किंवा बॉम्बचा वापर केला नाही. सॅटेलाइट प्रतिमांवरून असे दिसून येते की, येथे ३०,००० पौंड वजनाचे ‘मॅसिव्ह ऑर्डनन्स पेनेट्रेटर’ (GBU-57) किंवा त्यासारख्याच क्षमतेचे बंकर-बस्टर बॉम्ब वापरण्यात आले आहेत. हे बॉम्ब डझनभर मीटर काँक्रीट आणि मातीचा थर फोडून थेट भूमिगत लॅबमध्ये घुसण्याची क्षमता ठेवतात. या बॉम्बच्या स्फोटामुळे जमिनीवर ६० ते १०० फूट खोल खड्डे पडले असून, भूमिगत असलेली इराणची अण्वस्त्र यंत्रणा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे मानले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: महासत्ता हतबल! इराणने दुबईत शिरून केला धमाका; सायरनच्या आवाजात दडलाय मोठा इशारा, VIDEO VIRAL

अणुशास्त्रज्ञांचा अंत; इराणला मोठा राजनैतिक धक्का

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या हल्ल्याची पुष्टी करताना एक खळबळजनक माहिती दिली आहे. नेतान्याहू यांच्या दाव्यानुसार, या हवाई हल्ल्यात केवळ यंत्रसामग्रीचेच नुकसान झाले नाही, तर इराणचे सर्वोच्च अणुशास्त्रज्ञ आणि या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणारे अनेक तज्ज्ञ ठार झाले आहेत. जर हा दावा खरा असेल, तर इराणला आपला अणुकार्यक्रम पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी कित्येक दशके लागतील. इराणने मात्र तालेघान-२ हे केवळ एक लष्करी संशोधन केंद्र असल्याचे सांगत अण्वस्त्रांशी असलेला संबंध नाकारला आहे.

तालेघान-२: इराणच्या अणुबॉम्बची ‘सिक्रेट’ प्रयोगशाळा

तालेघान-२ ही जागा तेहरानपासून ३० किमी अंतरावर आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, येथे अण्वस्त्रांसाठी लागणाऱ्या प्रगत स्फोटक चाचण्या आणि डिटोनेशन तंत्रज्ञानावर काम केले जात होते. ही जागा इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पाचे हृदय मानली जात होती. यापूर्वी इस्रायलने इराणच्या नतान्झ आणि फोर्डो येथील प्रकल्पांना लक्ष्य केले होते, परंतु तालेघान-२ वरील हा हल्ला इराणसाठी सर्वात मोठा लष्करी आणि तांत्रिक फटका ठरला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update : इराणचा दावा खरा की खोटा? ‘अब्राहम लिंकन’वर केला विध्वंसक प्रहार; पेंटागॉननेही दिले चकित करणारे प्रत्युत्तर

निष्कर्ष: मध्यपूर्वेत आता काय होणार?

तालेघान-२ वरील हल्ल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष इराणच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. जरी या हल्ल्यामुळे रेडिएशन गळती झाल्याचे वृत्त नसले, तरी इराणच्या अणुक्षमतेला बसलेली खीळ ही इस्रायलसाठी मोठी विजयाची पायरी आहे. अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्सनी यात मदत केली की इस्रायलने हे एकट्याने केले, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे – इराणच्या अणुशक्तीचा मार्ग आता अधिक खडतर झाला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायलने इराणच्या कोणत्या अणुस्थळावर हल्ला केला आहे?

    Ans: इस्रायलने इराणच्या पारचिन कॉम्प्लेक्समधील 'तालेघान-२' (Taleghan-2) या अणुसंशोधन केंद्रावर हल्ला केला आहे.

  • Que: या हल्ल्यात अणुशास्त्रज्ञ मारले गेले आहेत का?

    Ans: होय, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी दावा केला आहे की या हल्ल्यात इराणचे प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ आणि अनेक महत्त्वाचे तज्ज्ञ ठार झाले आहेत.

  • Que: हल्ल्यासाठी कोणते बॉम्ब वापरले गेले?

    Ans: सॅटेलाइट रिपोर्टनुसार, या हल्ल्यात ३०,००० पौंड वजनाचे जड 'बंकर-बस्टर' (Bunker-Buster) बॉम्ब वापरण्यात आले आहेत.

Published On: Mar 13, 2026 | 02:00 PM

War Update: अमेरिकेने इराणचा न्यूक्लियर प्रोग्रॅम मुळापासून उपटला? ‘Taleghan-2’ वर महाविनाशक हल्ला; शास्त्रज्ञही संपवले

Mar 13, 2026 | 02:00 PM
