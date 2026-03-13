विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याबाबत क्रिकेट बोर्डाने केली अपील , बीसीसीआयकडून मोठी मागणी

भारताचे दोन दिग्गज खेळाडू, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, आता फक्त एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतात. रोहित आणि विराट दोघेही एकदिवसीय सामन्यांमध्ये खेळतात आणि त्यामुळे चाहत्यांना त्यांना क्वचितच खेळताना पाहायला मिळते. तथापि, चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारत नजीकच्या भविष्यात अनेक देशांचा दौरा करणार आहे आणि अनेक बोर्डांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवण्याची विनंती केली आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी टीम इंडियाने शेवटची तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका न्यूझीलंडविरुद्ध खेळली होती. त्यानंतर, ते एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी अफगाणिस्तानचे यजमानपद भूषवतील. या मालिकेमुळे २०२७ च्या विश्वचषकासाठी टीम इंडियाची तयारी देखील सुरू होईल. परिणामी, अनेक क्रिकेट मंडळांनी एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली आहे.
आयपीएल २०२६ च्या समाप्तीनंतर भारताला व्यस्त वेळापत्रकाचा सामना करावा लागू शकतो. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, २०२७ चा विश्वचषक जवळ येत असल्याने, गेल्या दोन महिन्यांत अनेक क्रिकेट मंडळांनी बीसीसीआयकडे एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवण्याची विनंती केली आहे. बीसीसीआयने ही मागणी मान्य केली आहे. टीम इंडिया आता वेळापत्रकापेक्षा जास्त एकदिवसीय सामने खेळताना दिसेल. केवळ विश्वचषकाच्या तयारीमुळेच नव्हे तर रोहित आणि विराटच्या उपस्थितीमुळे देखील एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवण्यासाठी बोर्ड आग्रही आहे.
यावर्षी भारताचा श्रीलंका दौराही होणार आहे, परंतु त्याचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. तथापि, या दौऱ्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका समाविष्ट आहे. अहवालात असा दावा केला आहे की श्रीलंकेने सामन्यांची संख्या वाढवण्यासाठी बीसीसीआयशी संपर्क साधला आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे यामागील मुख्य कारण म्हणून उद्धृत केले जात आहे. बोर्डाला आशा आहे की हे दोघे अधिक प्रेक्षक आकर्षित करतील, ज्याचा त्यांना फायदा होईल.
भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे, जिथे ते तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामने खेळतील. या दौऱ्यादरम्यान, भारतीय संघ आयर्लंडविरुद्ध मालिका देखील खेळू शकतो. ही तीन सामन्यांची टी-२० किंवा एकदिवसीय मालिका असू शकते. तथापि, ही मालिका आयर्लंडमध्ये खेळवली जाईल की इंग्लंडमधील ठिकाणी खेळवली जाईल हे निश्चित झालेले नाही. यासाठी साउथहॅम्प्टनचा विचार करण्यात आला आहे, परंतु अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही.