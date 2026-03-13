गुरुंच्या भेटीने भावूक झाले कलाकार; स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळ्यातील खास क्षण

यंदाचा स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळा अनेक अर्थांनी खास आणि संस्मरणीय ठरला. वर्षभर प्रेक्षकांचं मन जिंकणाऱ्या कलाकारांचा गौरव करणारा हा सोहळा केवळ पुरस्कारांचं व्यासपीठ नसून एकमेकांच्या यशाचा आनंद साजरा करणाऱ्या कुटुंबाचा सोहळा म्हणूनही ओळखला जातो.
यंदाच्या सोहळ्यातील एक खास क्षण मात्र सर्वांच्या मनात कायमचा कोरला गेला. कलाकारांच्या यशाचा गौरव करणाऱ्या या मंचावर यंदा त्यांच्या यशामागे उभ्या असलेल्या शिक्षकांनाही मानाचा मुजरा करण्यात आला. कलाकारांना घडवणाऱ्या आणि त्यांच्या आयुष्यात मार्गदर्शक ठरलेल्या गुरुजनांचा विशेष सन्मान या मंचावर करण्यात आला.
ज्ञानाची खरी ज्योत महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पेटवली. त्या ज्ञानदीपाची मशाल पुढेही अखंडपणे प्रज्वलित ठेवण्याचं काम अनेक शिक्षिका करत आहेत. ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेच्या निमित्ताने सावित्रीबाईंचा वारसा पुढे नेणाऱ्या ‘सावित्रीच्या लेकीं’चा या सोहळ्यात सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळ्यात एक खास आणि भावनिक क्षण पाहायला मिळाला. अनेक लोकप्रिय कलाकारांच्या शिक्षिका या विशेष प्रसंगी उपस्थित होत्या. यामध्ये मधुराणी गोखले, सुप्रिया पाठारे, शशांक केतकर, अमित भानुशाली, जुई गडकरी, शर्वरी जोग, मृणाल दुसानिस, अभिषेक रहाळकर, समृद्धी केळकर, एतशा संझगिरी, प्रतिक्षा मुणगेकर, माधवी निमकर, सुमीत पुसावळे, विशाल निकम, कृतिका देव, आकाश नलावडे, यशोमन आपटे आणि इंद्रनील कामत या कलाकारांचा समावेश होता.
आपल्या शिक्षकांना पुन्हा भेटताना कलाकार खूप भावूक झाले. त्यांनी शिक्षकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. काही कलाकारांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले, तर काहींनी शिक्षकांच्या आशीर्वादामुळेच आपण आज या उंचीवर पोहोचलो असल्याचे सांगितले.
गुरु-शिष्य नात्याचा हा सुंदर सोहळा पाहून प्रेक्षकही भावूक झाले. कलाकारांच्या यशामागे उभ्या असलेल्या शिक्षकांना दिलेला हा सन्मान सोहळ्याला अधिक अर्थपूर्ण बनवणारा ठरला.