Petrol Diesel News: पेट्रोल-डीझल २८ रुपयांनी महागणार? केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण; इंधन दरवाढीच्या बातम्यांवर मोठा खुलासा

पेट्रोल आणि डीझलच्या दरात २८ रुपयांनी वाढ होणार असल्याच्या बातम्या केंद्र सरकारने फेटाळल्या आहेत. ही 'फेक न्यूज' असून इंधन पुरवठा सुरळीत असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 03:22 PM
पेट्रोल-डीझल २८ रुपयांनी महागणार? केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण (Photo Credit- X)

Petrol Diesel Price Hike News: विधानसभा निवडणुकीनंतर देशात पेट्रोल आणि डीझलच्या दरात २५ ते २८ रुपयांनी वाढ होणार असल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने या सर्व बातम्या फेटाळून लावल्या असून त्या पूर्णपणे ‘फेक न्यूज’ (Fake News) असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सरकारी स्तरावर दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव नाही

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत या अफवांचे खंडन केले आहे. “काही प्रसारमाध्यमांमध्ये इंधन दरवाढीचे दावे केले जात आहेत, मात्र सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांमध्ये भीती आणि घबराट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अशा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

गेल्या ४ वर्षांत दरवाढ नाही

मंत्रालयाने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे नमूद केले की, “भारत हा जगातील असा एकमेव देश आहे जिथे गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डीझलच्या किमतीत वाढ झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असतानाही, भारत सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी भारतीय नागरिकांना या दरवाढीपासून वाचवण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली आहेत.”

गॅस पुरवठा सुरक्षित; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात पेट्रोल, डीझल आणि एलपीजी (LPG) चा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी घाईघाईने इंधन खरेदीसाठी गर्दी करू नये आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाने केले आहे.

घरगुती गॅस आणि PNG विस्तारावर भर

इंधन पुरवठ्याबाबत सरकारने काही महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली आहे:

  • LPG सिलिंडर: २३ मार्च २०२६ पासून आतापर्यंत २० लाखांहून अधिक ५ किलोचे छोटे गॅस सिलिंडर (FTL) विकले गेले आहेत, ज्याचा मोठा फायदा स्थलांतरित मजुरांना होत आहे. सरकारने या सिलिंडरचा पुरवठा दुप्पट केला आहे.
  • PNG कनेक्शन: पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) च्या विस्तारासाठी वेगाने काम सुरू आहे. मार्च २०२६ पासून ५.१० लाख नवीन कनेक्शन कार्यान्वित करण्यात आले असून ५.७७ लाख लोक नवीन कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत आहेत.

प्रशासन सध्या कंपन्यांसोबत मिळून पीएनजी वापरण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करत असून राज्यांना ही प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Published On: Apr 23, 2026 | 03:22 PM

