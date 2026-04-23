HDFC Life: विभा पाडळकर यांच्याकडेच पुन्हा नेतृत्व; MD आणि CEO म्हणून ५ वर्षांसाठी नियुक्तीला मंजुरी

HDFC लाईफ इन्शुरन्सने विभा पाडळकर यांची पुन्हा ५ वर्षांसाठी MD आणि CEO म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीच्या कामगिरीवर एक नजर आणि नियुक्तीचे तपशील वाचा.

Updated On: Apr 23, 2026 | 05:02 PM
HDFC Life: विभा पाडळकर यांच्याकडेच पुन्हा नेतृत्व

  • विभा पाडळकर यांच्याकडेच पुन्हा नेतृत्व
  • MD आणि CEO म्हणून ५ वर्षांसाठी नियुक्तीला मंजुरी
मुंबई, 21 एप्रिल 2026: HDFC लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने महत्त्वाचा निर्णय घेत सुश्री विभा पाडळकर यांची व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून पुन्हा नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. संचालक मंडळाच्या 21 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

ही पुनर्नियुक्ती 12 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणार असून पुढील पाच वर्षांसाठी असेल. मात्र, या निर्णयासाठी भागधारकांची मान्यता आणि भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) यांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.

विभा पाडळकर या 2008 पासून HDFC लाइफशी जोडल्या असून त्यांनी विविध नेतृत्व पदांवर काम केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असून धोरणात्मक नियोजन, शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि शाश्वत वाढ यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

2017 मध्ये HDFC लाइफच्या यशस्वी शेअर बाजारातील नोंदणीमध्ये त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. तसेच भारतीय जीवन विमा क्षेत्रातील पहिल्या विलीनीकरण व अधिग्रहण प्रक्रियेत त्यांनी कंपनीचे नेतृत्व केले होते.

पाडळकर या उद्योगातील विविध उपक्रमांमध्ये सक्रिय असून त्यांनी अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळवले आहेत. त्यामध्ये ‘बिझनेसवुमन ऑफ द इयर’सह विविध प्रतिष्ठित पुरस्कारांचा समावेश आहे.

दरम्यान, कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, सुश्री पाडळकर यांच्यावर कोणत्याही नियामक संस्थेकडून संचालक पद भूषवण्यास कोणतीही बंदी नाही. संचालक मंडळाची बैठक सायंकाळी 7.20 वाजता सुरू होऊन 7.40 वाजता संपली.

Published On: Apr 23, 2026 | 05:02 PM

