Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

देशाच्या आर्थिक आघाडीवर अलीकडील सरकारी आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे, जी किरकोळ महागाईत वाढ दर्शवते. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर १.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:03 AM
Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी (फोटो-सोशल मीडिया)

  • नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये महागाई दुप्पट
  • किरकोळ महागाईने सामान्य माणूस हैराण
  • स्वयंपाकघरातून बसला महागाईचा धक्का
Retail Inflation in India: सरकारने देशाची आर्थिक आकडेवारी (Retail Inflation) जाहीर केली असून जी किरकोळ महागाईत वाढ दर्शवते. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर १.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हा आकडा मागील महिन्याच्या तुलनेत म्हणजेच नोव्हेंबरच्या तुलनेत वाढ दर्शवितो. जारी झालेल्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ०.७१ टक्के होता. डिसेंबरमध्ये १.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने मासिक आधारावर लक्षणीय वाढ दिसून येते. जरी हा दर अजूनही व्यवस्थापित करण्यायोग्य मर्यादेत दिसत असला तरी, एका महिन्यातील हा टक्केवारीतील बदल किमतींमध्ये वाढ किंवा बेस इफेक्टमध्ये बदल दर्शवितो. सरकारने जाहीर केलेला महागाईचा डेटा धोरणकर्ते आणि बाजार विश्लेषकांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण महागाईचा दर सामान्य माणसाच्या खरेदी शक्तीवर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर थेट परिणाम करतो.

हेही वाचा: Banking Sector Risk: भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका? तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचे असुरक्षित कर्ज

भविष्यात किंमत निर्देशांकाची दिशा समजून घेण्यासाठी ०.७१ टक्क्यांवरून १.३३ टक्क्यांपर्यंतची ही वाढ एक प्रमुख सूचक ठरू शकते. डिसेंबरमधील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, किरकोळ किमतींमध्ये काही काळ मंदावल्यानंतर थोडीशी कडक प्रवृत्ती दिसून आली आहे. जरी सध्या हा डेटा मर्यादित असला तरी, १.३३ टक्क्यांची पातळी अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठ्यातील गतिशीलता बदलत असल्याचे दर्शविण्यास पुरेशी आहे.

किरकोळ महागाई सलग चौथ्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या कमी सहनशीलता मर्यादेपेक्षा (२%) कमी राहिली आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयला (RBI) महागाई ४% (२%) च्या आत ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, महागाई सध्या नियंत्रणात आहे, परंतु अलिकडच्या काळात झालेली वाढ धोरणकर्त्यांना सावध राहण्याची गरज दर्शवते.

हेही वाचा: Stock Market Today: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम? तज्ज्ञांनी दिला सावध राहण्याचा इशारा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, डिसेंबर २०२५ मध्ये मुख्य महागाई आणि अन्न महागाईत वाढ प्रामुख्याने वैयक्तिक काळजी आणि परिणाम, भाज्या, मांस आणि मासे, अंडी, मसाले, डाळी आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने आरबीआयला चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्के ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, दोन्ही बाजूंनी २ टक्के मार्जिन असेल.

Published On: Jan 13, 2026 | 11:03 AM

