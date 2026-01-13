Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

हेही वाचा: Banking Sector Risk: भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका? तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचे असुरक्षित कर्ज
भविष्यात किंमत निर्देशांकाची दिशा समजून घेण्यासाठी ०.७१ टक्क्यांवरून १.३३ टक्क्यांपर्यंतची ही वाढ एक प्रमुख सूचक ठरू शकते. डिसेंबरमधील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, किरकोळ किमतींमध्ये काही काळ मंदावल्यानंतर थोडीशी कडक प्रवृत्ती दिसून आली आहे. जरी सध्या हा डेटा मर्यादित असला तरी, १.३३ टक्क्यांची पातळी अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठ्यातील गतिशीलता बदलत असल्याचे दर्शविण्यास पुरेशी आहे.
किरकोळ महागाई सलग चौथ्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या कमी सहनशीलता मर्यादेपेक्षा (२%) कमी राहिली आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयला (RBI) महागाई ४% (२%) च्या आत ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, महागाई सध्या नियंत्रणात आहे, परंतु अलिकडच्या काळात झालेली वाढ धोरणकर्त्यांना सावध राहण्याची गरज दर्शवते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, डिसेंबर २०२५ मध्ये मुख्य महागाई आणि अन्न महागाईत वाढ प्रामुख्याने वैयक्तिक काळजी आणि परिणाम, भाज्या, मांस आणि मासे, अंडी, मसाले, डाळी आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे झाली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकारने आरबीआयला चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्के ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, दोन्ही बाजूंनी २ टक्के मार्जिन असेल.