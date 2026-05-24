सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

Updated On: May 24, 2026 | 01:56 PM IST
सारांश

Rich Dad Poor Dad या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा जागतिक बाजाराबाबत महत्त्वाचं विधान केलं आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासातील ऐतिहासिक पडझडीबाबतही चेतावणी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

विस्तार

Gold-Silver Price Prediction: Rich Dad Poor Dad या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा जागतिक बाजाराबाबत महत्त्वाचं विधान केलं आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासातील ऐतिहासिक पडझडीबाबतही चेतावणी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सोशल मीडियावरील एका पोस्ट शेअर करत त्यांनी हे स्पष्ट केलं. नेमकी काय आहे पोस्ट आणि सोने- चांदीच्या दरात किती होऊ शकते वाढ ? जाणून घेऊयात सविस्तर

नेमकं पोस्टमध्ये काय?

बाजारातील ज्येष्ठ विश्लेषक जिम रिकार्ड्स यांचा संदर्भ देत कियोसाकी यांनी म्हटले आहे की, नजीकच्या भविष्यात सोन्याची किंमत प्रति औंस $100,000 पर्यंत पोहोचू शकते. शिवाय, चांदीची किंमतही प्रति औंस $200 या आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करू शकते. आपल्या पोस्टमध्ये रॉबर्ट कियोसाकी यांनी नमूद केले आहे की, “बाजारातील पडझड अटळ आहे. जिम रिकार्ड्स यांचा अंदाज आहे की, सोन्याची किंमत $100,000 पर्यंत जाईल. आज सोन्याची किंमत $4,500 इतकी आहे. माझा असा विश्वास आहे की, चांदीची किंमत प्रति औंस $200 पर्यंत पोहोचेल. आज चांदीचा भाव $75 इतका आहे.” कियोसाकी यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक बाजार आधीच वाढता भू-राजकीय तणाव, सततची महागाई, वाढते सरकारी कर्ज आणि मध्यवर्ती बँकांच्या धोरणांविषयीची अनिश्चितता यांसारख्या समस्या समोर असताना ही परिस्थिती उद्भवणं अटळ असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

जगाची कोणत्या दिशेनं वाटचाल?

कियोसाकी यांच्या ताज्या इशाऱ्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे की, हे जग एका मोठ्या ‘Financial Reset कडे वाटचाल करत असल्याचं स्पष्ट केलं. हा असा बदल असू शकतो जो अखेरीस गुंतवणूकदारांना ‘भौतिक मालमत्तेकडे’ म्हणजेच Hard Assets कडे वळण्यास भाग पाडेल.
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी म्हटले आहे की, “सर्वोत्तम गुंतवणूकदार तेच असतात जे भविष्याचा वेध घेऊ शकतात आणि त्यानुसार कृती करतात. लक्षात ठेवा, या आर्थिक संकटात तुम्हाला बळी ठरण्याची गरज नाही; उलट, तुम्ही यातून अधिकच श्रीमंत होऊ शकता.” अनेक वर्षांपासून, कियोसाकी यांनी सातत्याने हाच विचार मांडला आहे की, केवळ कागदी चलनांवर किंवा पारंपारिक आर्थिक मालमत्तेवर अवलंबून राहण्याऐवजी, व्यक्तीने सोने, चांदी आणि बिटकॉइन यांसारखी tangible मालमत्ता आपल्याकडे बाळगली पाहिजे. त्यांची अलीकडील विधाने त्यांच्या या दीर्घकाळापासूनच्या दृष्टिकोनालाच पुष्टी देतात. त्यांनी तर असाही अंदाज वर्तवला आहे की, बिटकॉइनची किंमत कालांतराने $७,५०,००० पर्यंत पोहोचू शकते.

इतर बाजार तज्ञांचे काय मत?

वाढता भू-राजकीय तणाव आणि विविध देशांमधील सरकारी कर्जाची वाढती पातळी पाहता, अनेक तज्ञ या गोष्टीशी अंशतः सहमत आहेत की, सोने आणि चांदीच्या किमतींमधील तेजीचा कल नजीकच्या भविष्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. पण अनेकजण कियोसाकी यांच्यावर टीकाही करतात; त्यांचे म्हणणे असे आहे की, बाजारात लवकरच मोठी घसरण होईल. याच प्रकारचे अंदाज ते गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने वर्तवत आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक यांच्या अलीकडील अहवालांनुसार, जागतिक सरकारी कर्जाचा आकडा $१०० ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे. ही रक्कम जगाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे ९४% इतकी आहे. अमेरिका, जपान, सुदान आणि सिंगापूर यांसारखे अनेक देश सध्या सरकारी कर्जाच्या प्रचंड बोज्याशी झुंज देत आहेत.

May 24, 2026 | 01:56 PM

सांगताय काय? Gold 3 लाखांवर तर Silver 5 लाखांच्या पार; रॉबर्ट कियोसाकींच्या भविष्यवाणीने वाढवलं टेन्शन

