आधी Donald Trump यांनी दिले संकेत… आणि आता केलं ‘हे’ विधान, लवकरच क्रॅश होणार तेलाचे दर?

Updated On: May 24, 2026 | 12:01 PM IST
सारांश

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक विधान केलं की, तेलाच्या किमती लवकरच कोसळतील आणि वेगाने खाली येतील. आता ट्रम्प यांच्या एका नवीन विधानावरून असे सूचित होते की, त्यांचा तो अंदाज सत्यात उतरणार आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किमतींबाबत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नेमकं काय विधान आहे?

(फोटो सौजन्य: chatgpt)

विस्तार
  • जगभरात महागाईचा मोठा भडका
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचं एक विधान
  • सुचक विधान ठरणार खरं?
Donald Trump Statement : गेल्या काही काळापासून जागतिस स्तरावर महागाईचा भडका उडला आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या तेलाची किंमत. सध्या हा विषय जागतिक स्तरावर चिंतेचा बनत चालला आहे. अनेक तज्ज्ञ येत्या काही दिवसांत तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवत आहेत; तसेच, यामुळे जगभरात महागाईचा मोठा भडका उडणार असल्याचंही व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांमधून जगाला इशाराच दिला जात आहे . पण असं असताना मात्र गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक विधान केलं की, तेलाच्या किमती लवकरच कोसळतील आणि वेगाने खाली येतील. आता ट्रम्प यांच्या एका नवीन विधानावरून असे सूचित होते की, त्यांचा तो अंदाज सत्यात उतरणार आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किमतींबाबत मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नेमकं काय विधान आहे?

बातमीसाठी रविवार महत्त्वाचा?

विशेषतः, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अशी घोषणा केली आहे की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार होण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देश अत्यंत जवळ पोहोचले आहेत. या संदर्भात, येत्या रविवारपर्यंत एखादा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने १०० डॉलर्स प्रति बॅरल या पातळीच्या वरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीचा कच्च्या तेलासह संपूर्ण जागतिक परिस्थितीवर परिणाम होऊन सगळ्यांनाच आनंदाची बातमी मिळणार अशी आशा बळावली आहे.

ट्रम्प यांनी दिले होते हे संकेत

गेल्या आठवड्यात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले की, नजीकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी असे विधान केले की, तेलाच्या किमती लवकरच कोसळू शकतात. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, इराणसोबतचा जो संघर्ष तेलाच्या किमतींना गगनाला भिडवत आहे, तो लवकरच संपुष्टात येईल. त्यांनी नमूद केले की, अमेरिकासोबत एखादा करार करण्यास तेहरान उत्सुक आहे आणि त्या प्रदेशात तेलाचे प्रचंड साठे उपलब्ध आहेत; जर ही परिस्थिती प्रत्यक्षात आली, तर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लवकरच मोठी घसरण दिसून येईल. आपल्या निवेदनात ट्रम्प म्हणाले, “तिथे इतके प्रचंड तेल उपलब्ध आहे की, किमती वेगाने खाली कोसळतील; तेलाच्या किमतींमध्ये होणारी मोठी घट तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल.” ट्रम्प यांनी दिलेला हा संकेत आता लवकरच खरा ठरावा अशी प्रत्येक व्यक्तीची अपेक्षा आहे.

ट्रम्प यांचं संघर्षाबाबत निवेदन

यापूर्वी संकेत दिल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता या परिस्थितीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निवेदन जारी केले आहे. शनिवारी त्यांनी असे नमूद केले की, अमेरिका आणि इराण हे शांतता करार करण्याच्या अत्यंत जवळ पोहोचले आहेत. त्याच वेळी, त्यांनी असाही संकेत दिला की, या संघर्षाबाबतचा निर्णय विशेषतः तेहरानविरुद्ध लष्करी कारवाई पुन्हा सुरू करायची की नाही याविषयीचा निर्णय रविवारी घेतला जाऊ शकतो.
यानंतर त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, “मी केवळ अशाच करारावर स्वाक्षरी करेन, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या गेल्या असतील.” या मागण्यांमध्ये ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ वाहतुकीसाठी खुली ठेवणे, परदेशी बँकांमध्ये सध्या गोठवून ठेवलेल्या इराणच्या मालमत्ता मुक्त करणे आणि दोन्ही देशांमधील संवाद अविरत चालू ठेवणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ते आपल्या सल्लागारांसोबतच्या बैठकीदरम्यान इराणच्या नवीन प्रस्तावाचा आढावा घेतील आणि त्यानंतरच पुन्हा संघर्ष सुरू करायचा की नाही, याविषयी निर्णय घेतील.

कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्सच्या वरच कायम

कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये घट होण्याची जगभरातील देश आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याचे कारण असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांमध्ये अलीकडे झालेली प्रचंड वाढ; ज्याचा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यापासून ते युनायटेड किंगडम आणि भारत यांसारख्या देशांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय, खुद्द अमेरिकेमध्येही इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणावर लवकरच तोडगा निघावा आणि हा प्रश्न सुटवा ही अपेक्षा प्रत्येक जण करत आहे.

Published On: May 24, 2026 | 12:01 PM

