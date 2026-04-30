Financial Crisis : ‘मोठा क्रॅश निश्चित’… आर्थिक संकटाची चाहूल? Robert Kiyosaki यांच्या इशाऱ्याने खळबळ

‘रिच डॅड पुअर डॅड’ या जागतिक बेस्टसेलर पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक वित्तीय बाजारांबद्दल पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की २०२६ ते २०२७ दरम्यान एक मोठे आर्थिक संकट किंवा बाजार कोसळण्याची शक्यता आहे. २८ एप्रिल २०२६ रोजी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, कियोसाकी यांनी म्हटले आहे की, आगामी ‘महागडी घसरण’ अत्यंत गंभीर असू शकते आणि ती महामंदीसारख्या परिस्थितीकडेही निर्देश करू शकते. यामागे वाढते जागतिक कर्ज, मध्यवर्ती बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारी चलन छपाई आणि शेअर बाजारातील अनिश्चितता ही मुख्य कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, हे सर्व घटक हळूहळू सर्व मालमत्ता वर्गांवर दबाव आणत आहेत आणि त्यामुळे जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते.
आपल्या X पोस्टमध्ये, कियोसाकी यांनी प्रश्न विचारला की आगामी आर्थिक संकटात गुंतवणूकदारांची ‘वाट लागेल’ की ‘नशीब चांगले’ होईल. १९८७, २०००, २००८, २०१५, २०१९ आणि २०२२ यांसारख्या पूर्वीच्या बाजार संकटांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या प्रत्येक काळात ते स्वतः ‘गरीब नाही, तर अधिक श्रीमंत’ झाले. कियोसाकी यांनी असेही म्हटले आहे की २०२६-२७ च्या संभाव्य आर्थिक संकटाच्या काळात ते हीच रणनीती अवलंबतील आणि ‘गरीब नाही, तर अधिक श्रीमंत’ होणे हे त्यांचे ध्येय आहे.
कियोसाकी यांनी आपल्या पूर्वीच्या मताचा पुनरुच्चार केला की आर्थिक संकटाच्या काळात चांगल्या मालमत्तांच्या किमती घसरतात. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्या कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी निर्माण होते. ते म्हणाले की, मंदी, आर्थिक घसरण आणि आर्थिक संकटांच्या काळात मालमत्ता जमा करणे आणि दीर्घकाळात त्यांच्या पुनर्प्राप्तीच्या चक्रांचा फायदा घेणे, हे त्यांचे धोरण नेहमीच राहिले आहे.
कियोसाकी यांनी नेहमीच आर्थिक मंदीकडे धोका म्हणून नव्हे, तर एक संधी म्हणून पाहण्याचे समर्थन केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की योग्य वेळी गुंतवणूक केल्यास आणि मालमत्ता खरेदी केल्यास दीर्घकाळात लक्षणीय नफा मिळू शकतो.
