छप्परफाड रिटर्न! या ‘Penny stocks’ ने गुंतवणूकदारांना बनवलं करोडपती, तुमच्याकडे आहे का ‘हा’ जादूई Share

शेअर बाजारात असे काही शेअर्स आहेत, ज्यांच्या हालचाली सर्वांना आश्चर्यचकित करतात. असाच एक शेअर आहे ज्याने गुंतवणूकदारांना चांगलाच रिटर्न दिला आहे. या मल्टीबॅगर शेअरने अवघ्या सहा वर्षांत गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:48 PM
Share Market Multibagger Stock : शेअर बाजारात असे काही शेअर्स आहेत, ज्यांच्या हालचाली सर्वांना आश्चर्यचकित करतात. असाच एक शेअर आहे ज्याने गुंतवणूकदारांना चांगलाच रिटर्न दिला आहे. या मल्टीबॅगर शेअरने अवघ्या सहा वर्षांत गुंतवणूकदारांना श्रीमंत केले आहे. एप्रिल २०२० मध्ये, हा शेअर फक्त ३ रुपयांना विकला जात होता. पण आज, एनएसईवर त्याची किंमत ३१७ रुपयांच्या वर गेली आहे. हा शेअर म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्स इंडिया.

गुंतवणूकदाराला शून्यातून शिखरावर

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी या ‘जादुई’ शेअरमध्ये फक्त १ लाख रुपये गुंतवले असते आणि तो शेअर टिकवून ठेवला असता, तर आज त्याचे मूल्य १.०५ कोटी रुपये झाले असते. याचा अर्थ, अवघ्या सहा वर्षांत, या शेअरने गुंतवणूकदाराला शून्यातून शिखरावर पोहोचवले.

या गोष्टी मार्जिन्स सुधारण्यास मदत

आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) मध्ये, ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्समधून मिळणारा महसूल २३% नी वाढून ₹२,३९५ कोटी झाला. कंपनीचा नफा (PAT) देखील २०% नी वाढून ₹२२५ कोटी झाला. कार्यान्वयन कार्यक्षमता आणि खर्च नियंत्रणामुळे कंपनीचे मार्जिन्स मजबूत झाले आहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीची ऑर्डर बुक ₹५,००५ कोटींची आहे. मागील आर्थिक वर्ष कंपनीसाठी स्थिरता आणि सामर्थ्याचे वर्ष ठरले आहे. मजबूत अंमलबजावणी क्षमता आणि प्रगत तंत्रज्ञान आम्हाला मार्जिन्स सुधारण्यास मदत करत आहेत.

दीर्घकाळात मिळणारा मल्टीबॅगर परतावा

ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्सच्या स्टॉकने केवळ दीर्घ कालावधीतच नव्हे, तर मध्यम कालावधीतही अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. या मल्टीबॅगर स्टॉकने ५ वर्षांत अंदाजे ३,५१९.५९% परतावा दिला आहे. त्याचप्रमाणे, या स्टॉकने ३ वर्षांत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ८७१% वाढ केली आहे. गेल्या महिन्यात, स्टॉकमध्ये १८% वाढ झाली आहे. पण गेल्या वर्षभरात त्यात ४३% ची घसरणही झाली आहे.

कसा होता प्रवास ?

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी या स्टॉकमध्ये ₹१ लाख गुंतवले असते आणि ती गुंतवणूक कायम ठेवली असती, तर त्यांना आता अंदाजे ₹१.०५ कोटी मिळाले असते. त्याचप्रमाणे, जर एका महिन्यापूर्वी ₹१ लाख गुंतवले असते, तर ती रक्कम वाढून ₹१.१८ लाख झाली असती. मात्र, ज्या गुंतवणूकदारांनी एका वर्षापूर्वी या स्टॉकमध्ये ₹१ लाख गुंतवले होते, त्यांना आता ₹५६,५९० चे नुकसान झाले आहे.

Disclaimer: येथे नमूद केलेले शेअर्स हे ब्रोकरेज संस्थांच्या शिफारशींवर आधारित आहेत. जर तुम्हाला यापैकी कोणत्याही शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर कृपया सर्वप्रथम एखाद्या प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.

Published On: Apr 25, 2026 | 02:05 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM