छप्परफाड रिटर्न! या ‘Penny stocks’ ने गुंतवणूकदारांना बनवलं करोडपती, तुमच्याकडे आहे का ‘हा’ जादूई Share

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी या ‘जादुई’ शेअरमध्ये फक्त १ लाख रुपये गुंतवले असते आणि तो शेअर टिकवून ठेवला असता, तर आज त्याचे मूल्य १.०५ कोटी रुपये झाले असते. याचा अर्थ, अवघ्या सहा वर्षांत, या शेअरने गुंतवणूकदाराला शून्यातून शिखरावर पोहोचवले.
आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) मध्ये, ट्रान्सफॉर्मर्स आणि रेक्टिफायर्समधून मिळणारा महसूल २३% नी वाढून ₹२,३९५ कोटी झाला. कंपनीचा नफा (PAT) देखील २०% नी वाढून ₹२२५ कोटी झाला. कार्यान्वयन कार्यक्षमता आणि खर्च नियंत्रणामुळे कंपनीचे मार्जिन्स मजबूत झाले आहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीची ऑर्डर बुक ₹५,००५ कोटींची आहे. मागील आर्थिक वर्ष कंपनीसाठी स्थिरता आणि सामर्थ्याचे वर्ष ठरले आहे. मजबूत अंमलबजावणी क्षमता आणि प्रगत तंत्रज्ञान आम्हाला मार्जिन्स सुधारण्यास मदत करत आहेत.
ट्रान्सफॉर्मर्स अँड रेक्टिफायर्सच्या स्टॉकने केवळ दीर्घ कालावधीतच नव्हे, तर मध्यम कालावधीतही अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. या मल्टीबॅगर स्टॉकने ५ वर्षांत अंदाजे ३,५१९.५९% परतावा दिला आहे. त्याचप्रमाणे, या स्टॉकने ३ वर्षांत गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ८७१% वाढ केली आहे. गेल्या महिन्यात, स्टॉकमध्ये १८% वाढ झाली आहे. पण गेल्या वर्षभरात त्यात ४३% ची घसरणही झाली आहे.
जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी या स्टॉकमध्ये ₹१ लाख गुंतवले असते आणि ती गुंतवणूक कायम ठेवली असती, तर त्यांना आता अंदाजे ₹१.०५ कोटी मिळाले असते. त्याचप्रमाणे, जर एका महिन्यापूर्वी ₹१ लाख गुंतवले असते, तर ती रक्कम वाढून ₹१.१८ लाख झाली असती. मात्र, ज्या गुंतवणूकदारांनी एका वर्षापूर्वी या स्टॉकमध्ये ₹१ लाख गुंतवले होते, त्यांना आता ₹५६,५९० चे नुकसान झाले आहे.
