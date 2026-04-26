हॉटेल Hilton खरोखरच ‘शापित’? आधी रोनाल्ड रीगन आता Donald Trump! राष्ट्राध्यक्षांवर जीवघेणा हल्ला, परिणाम काय होणार?

वॉशिंग्टनमधील ऐतिहासिक 'हिल्टन हॉटेल' पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे मात्र यावेळी, त्याचे कारण त्याची भव्यता नसून, गोळीबाराची एक थरारक घटना हे आहे. 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स डिनर' सुरू असताना हा गोळीबार झाला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:54 PM
Washington Hilton Iconic : वॉशिंग्टनमधील ऐतिहासिक ‘हिल्टन हॉटेल’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे मात्र यावेळी, त्याचे कारण त्याची भव्यता नसून, गोळीबाराची एक थरारक घटना हे आहे. ‘व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स डिनर’ सुरू असताना हा गोळीबार झाला. या कार्यक्रमाला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, मेलानिया ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या गोळीबारात ट्रम्प सुखरूप राहिले. हे हिल्टन तेच हॉटेल आहे, ज्याच्या बाहेर १९८१ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्यावर जीवघेणा प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. ज्यामुळे या वास्तूला ‘शापित’ म्हटले जात आहे.

रीगन यांच्यावरील तो भयाण हल्ला

अगदी ४५ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी म्हणजेच ३० मार्च १९८१ रोजी जॉन हिंकली ज्युनियर याने, याच हॉटेलच्या अगदी बाहेर, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. ही घटना हॉटेलच्या ‘T Street NW’ येथील प्रवेशद्वारापाशी घडली होती; ज्यामुळे स्थानिक लोकांनी मग ते गंमतीने असोत किंवा भीतीपोटी असोत. या हॉटेलला ‘हिंकली हिल्टन’ असे नाव दिले आहे. आता, ट्रम्प यांच्याशी संबंधित गोळीबाराच्या घटनेनंतर, लोकांना असा प्रश्न विचारात यायला लागला आहे की खरंच हे ठिकाणी राष्ट्राध्यक्षांसाठी खरोखरच शापित आहे? हा प्रश्न एका बाजूला पण या हॉटेलची सुंदरता जगभरातील व्यक्तींना आकर्षित करते.

हॉटेलची सुंदरता आकर्षक

वॉशिंग्टन हिल्टनची पायाभरणी १९६२ मध्ये करण्यात आली आणि १९६५ मध्ये त्याचे उद्घाटन झाले. याची वास्तू रचना इतकी अद्वितीय आहे की, ते वॉशिंग्टन, डी.सी. चे एक प्रतिष्ठित प्रतीक icon बनले आहे. उद्घाटनापासूनच, हे हॉटेल जगभरातील राष्ट्राध्यक्ष, मान्यवर आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या व्यक्तींची पसंतीची निवड राहिले आहे.

म्हणून प्रशासनातर्फे महत्त्वाचे डिनर्स याच ठिकाणी

या हॉटेलचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण आकर्षण म्हणजे त्याचा ३०,००० चौरस फूट क्षेत्रफळावर विस्तारलेला, खांबांविना असलेला विशाल बॉलरूम. दीर्घकाळापर्यंत, हा हॉल शहरातील खांबांविना असलेला सर्वात मोठा सभागृह राहिला आणि याच ठिकाणी ‘व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डन्ट्स असोसिएशन डिनर’ व ‘नॅशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट’ यांसारखे अत्यंत प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत. या वास्तूत तीन मजल्यांवर विभागलेली, १,१८,००० चौरस फुटांहून अधिक जागा बैठका आणि विविध कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध आहे. नेमक्या याच कारणामुळे, अमेरिकन प्रशासनातर्फे आयोजित केले जाणारे मोठे आणि अत्यंत महत्त्वाचे डिनर्स नेहमीच याच ठिकाणी पार पडतात.

पाहुण्यांसाठी स्पेशल स्थानिक खाद्यपदार्थ

येथे भेट देणाऱ्या पाहुण्यांसाठी, ‘फोर ओक्स’ रेस्टॉरंट स्थानिक चवींनी नटलेला खाद्यपदार्थांचा मेनू सादर करतं, तर ‘मॅकलेलन स्पोर्ट्स बार’ १५ स्क्रीनवर सामने पाहण्यासाठीही सुविधा दिलेली आहे. येथील ‘साइडकार’ आणि ‘डिस्टिंक्ट लाइन कॅफे’हे त्यांच्या हलक्या स्टाटरसाठी आणि पेयांसाठी बरेच लोकप्रिय आहे.

राजेशाही अनुभव देणारं हॉटेल

जेव्हा आलिशान सूट्सचा विषय येतो, तेव्हा येथील ‘चीफ ऑफ स्टेट सूट’ सर्वात उत्कृष्ट अनुभव देतो. हॉटेलच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर स्थित असलेला हा सूट संगमरमर, सोने आणि बर्च लाकूड यांसारख्या घटकांनी सुशोभित केलेला आहे. यात एक किंग-साईज बेड आणि आधुनिक रचना असून, तो पाहुण्यांना खरोखरच एक राजेशाही अनुभव देतो.

