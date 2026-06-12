शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या घडामोडी; सेन्सेक्स 74900 च्या जवळ तर निफ्टीत 200 अंकांची वाढ

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून शेअर मार्केटमध्ये विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच शुक्रवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात दमदार झाली. सुरुवातीच्या व्यवहारात, बीएसई सेन्सेक्स 1100 हून अधिक अंकांनी वधारून ७४९०० च्या जवळ पोहोचला, तर एनएसई निफ्टीमध्येही जवळपास २०० अंकांची वाढ होऊन तो तेजीत होता. बाजारातील ही तेजी सुधारलेल्या जागतिक संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीच्या दमदार कामगिरीमुळे आल्याचे दिसून येत आहे.
बाजारातील ही गिफ्ट निफ्टी जवळपास २०० अंकांनी वधारल्याने देशांतर्गत बाजाराला आधार मिळाला. शुक्रवारी म्हणजेच आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सुरुवातीच्या व्यवहारात बँकिंग आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्समध्ये लक्षणीय तेजी दिसून आली. आयसीआयसीआय बँक, महिंद्रा अँड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बँक, जेएसडब्ल्यू स्टील आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांसारखे प्रमुख शेअर्स तेजीत व्यवहार करत होते. गुरुवारी बाजारात लक्षणीय चढ-उतार दिसून आले. त्यानंतर आता कमालीची तेजी दिसून आली.
पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या प्रॉफिट-बुकिंगमुळे सेन्सेक्स १५१ अंकांनी घसरून बंद झाला, तर निफ्टी २३२०० च्या खाली घसरला.
गुंतवणूकदार सध्या अनेक घटकांवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यात गिफ्ट निफ्टीची हालचाल, कच्च्या तेलाच्या किमती, परदेशी गुंतवणूकदारांची (FII) हालचाल, जागतिक बाजारातील संकेत या गोष्टींचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, निफ्टी सध्या २३००० ते २३५५० च्या दरम्यान व्यवहार करू शकतो. बाजाराची पुढील दिशा केवळ एका मोठ्या ट्रिगरनंतरच निश्चित होईल.
अमेरिका-इराण संघर्षाचा दिसू शकतो परिणाम
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील नियोजित हल्ले रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. या परिस्थितीचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जागतिक बाजारांमधून मिळणाऱ्या सकारात्मक संकेतांमुळे, आज १२ जून रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी तेजीत उघडत आहेत. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-अप सुरुवातीचे संकेत दिले होते. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ३२३ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, सुमारे २३५२३ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.
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