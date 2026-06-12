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Networth: एका दिवसात अंबानी-अडानीच्या एकूण संपत्तीपेक्षा अधिक कमाई, Trillionaire होण्याच्या तयारी Elon Musk

Updated On: Jun 12, 2026 | 10:27 AM IST
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सारांश

जगातील सर्वात मोठ्या IPO मागील कंपनी, स्पेसएक्स, आज सूचीबद्ध होणार आहे. कंपनीचे संस्थापक, इलॉन मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीत लक्षणीय वाढ झाली असून निव्वळ संपत्ती १.१ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचेल.

इलॉन मस्कची निव्वळ संपत्ती किती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

इलॉन मस्कची निव्वळ संपत्ती किती (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • जगातील पहिला ट्रिलियनएअर होण्याचा मान मिळणार इलॉन मस्कला
  • अंबानी आणि अडानीच्या एका दिवसाच्या कमाईपेक्षा अधिक कमाई 
  • इलॉन मस्कची संपत्ती तरी किती?
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, इलॉन मस्क यांच्या मालकीची स्पेसएक्स (SpaceX) आज सूचीबद्ध होणार आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या ७५ अब्ज डॉलर्सच्या मेगा आयपीओचे स्वागत केले आहे. केवळ रिटेल भागासाठीच ७० अब्ज डॉलर्सच्या बोली लागल्या आहेत. स्पेसएक्सच्या सूचीकरणापूर्वीच, गुरुवारी मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीत २७४ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली, ज्यामुळे त्यांनी गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांची एकत्रित निव्वळ संपत्ती ओलांडली. यासह, ते ९७१ अब्ज डॉलर्ससह जगातील पहिले ट्रिलियनपती बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.

असे मानले जाते की स्पेसएक्सच्या सूचीकरणामुळे मस्क यांची निव्वळ संपत्ती १.१ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचेल. स्पेसएक्समधील त्यांच्या हिश्श्याचे मूल्य अंदाजे ८६६ अब्ज डॉलर्स आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, गुरुवारी मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीत २७४ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत ३५१ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. मस्क यांच्या निव्वळ संपत्तीच्या जवळपास कोणीही पोहोचू शकत नाही. गुगलचे सह-संस्थापक लॅरी पेज हे ३०४ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

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नक्की उत्पन्न कुठून येते?

दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया येथे जन्मलेले ५४ वर्षीय मस्क हे व्यवसायाने अभियंता आहेत. १९९७ मध्ये पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातून पदवी घेतल्यानंतर, ते २००८ मध्ये टेस्लाचे सीईओ बनले. टेस्ला आणि स्पेसएक्स व्यतिरिक्त, त्यांनी इतर पाच कंपन्यांची स्थापना केली आहे: बोगदा खोदणारी स्टार्टअप कंपनी ‘द बोरिंग कंपनी’ आणि ब्रेन इम्प्लांट बनवणारी ‘न्यूरालिंक’. टेस्ला आणि स्पेसएक्समधील त्यांची हिस्सेदारी हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे.

अंबानी-अदानी यांची निव्वळ संपत्ती

ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकानुसार, भारत आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांच्या निव्वळ संपत्तीत गुरुवारी ३.९० अब्ज डॉलर्सची घट झाली. ११२ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह ते जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत १७ व्या क्रमांकावर आहेत. यावर्षी त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत २७.६ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. ८३.१ अब्ज डॉलर्सच्या निव्वळ संपत्तीसह मुकेश अंबानी या यादीत २३ व्या क्रमांकावर आहेत. इलॉन मस्क हे दिवसेंदिवस अधिक श्रीमंत होत चालले असून त्यांची संपत्ती सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडे आहे. 

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Web Title: Elon musk net worth jumps 274 billion dollar now he is set to worlds first trillionaire soon

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Published On: Jun 12, 2026 | 10:27 AM

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