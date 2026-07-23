Elon Musk ला एका दिवसात तब्बत $44000000000 नुकसान, धाडकन कोसळले Tesla आणि SpaceX चे शेअर्स!

टेस्लाने एप्रिल-जून तिमाहीचे निकाल जाहीर केले, ज्यात महसूल अपेक्षेपेक्षा चांगला होता. असे असूनही, घटता नफा आणि कमकुवत रोख प्रवाहामुळे बाजाराने या निकालांकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले. निकालानंतर, बाजार बंद झाल्यावर झालेल्या व्यवहारात टेस्लाचा स्टॉक अंदाजे ५% ने घसरला, तर नियमित व्यवहारातही त्यात घट झाली. २०२६ मध्ये आतापर्यंत टेस्लाच्या शेअरमध्ये अंदाजे १५% घसरण झाली आहे.
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महसूल वाढला, पण नफा घटला
तिमाहीत टेस्लाचा एकूण महसूल $२८.२४ अब्ज होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २६% नी वाढला आहे. तथापि, कंपनीची प्रति शेअर कमाई (EPS) $०.३३ होती, जी बाजाराच्या $०.५१ च्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. निव्वळ नफा ५% नी घसरून $१.११ अब्ज झाला.
नफा आणि रोख प्रवाहामुळे चिंता वाढली
कंपनीचा वाहन व्यवसायातील महसूल वाढला, परंतु प्रति वाहन कमी सरासरी विक्री किमतीमुळे एकूण नफा मार्जिन १६.८% पर्यंत घसरला, जो बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. सर्वात मोठी चिंता कंपनीचा नकारात्मक मुक्त रोख प्रवाह (negative free cash flow) होती, जो तिमाहीत $१.१ अब्जने कमी झाला. भांडवली खर्च (Capex) देखील दुप्पटीहून अधिक वाढला.
कच्च्या मालाच्या महागाईमुळे आव्हान निर्माण झाले
टेस्लाच्या एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या मते, कंपनीचा परिचालन खर्च भविष्यात आणखी वाढू शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, चढ-उतार होणारे व्याजदर आणि मोठ्या गुंतवणुकींमुळे कंपनीच्या खर्चावर दबाव कायम राहील. यामुळेच तिमाही निकालानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा कमावण्यास सुरुवात केली, ज्याचा थेट परिणाम इलॉन मस्कच्या संपत्तीवर झाला. येत्या काही तिमाहींमध्ये टेस्ला आपला नफा आणि रोख प्रवाह कसा मजबूत करते, याकडे सध्या बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
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