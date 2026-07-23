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Elon Musk ला एका दिवसात तब्बत $44000000000 नुकसान, धाडकन कोसळले Tesla आणि SpaceX चे शेअर्स!

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:48 AM IST
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सारांश

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलॉन मस्क यांना एकाच दिवसात जवळपास ४४.४ अब्ज डॉलर्सचे मोठे नुकसान झाले. टेस्ला - स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्याने त्यांची एकूण संपत्ती ७४५ अब्ज डॉलर्सवर आली.

इलॉन मस्कच्या संपत्तीत घट (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

इलॉन मस्कच्या संपत्तीत घट (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • एलॉन मस्कला मोठा धक्का 
  • संपत्तीचा आकडा धाडकन कोसळला 
  • टेस्ला – स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण
जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती, इलॉन मस्क यांना एकाच दिवसात मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत अंदाजे ४४.४ अब्ज डॉलर्सची (अंदाजे ४.२ लाख कोटी रुपये) घट झाली आहे. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्सनुसार, मस्क यांची एकूण संपत्ती आता ७४५ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. गेल्याच महिन्यात, इलॉन मस्क जगातील पहिले ट्रिलियनपती बनल्यामुळे चर्चेत होते, परंतु कंपनीच्या तिमाही निकालांमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.

टेस्लाने एप्रिल-जून तिमाहीचे निकाल जाहीर केले, ज्यात महसूल अपेक्षेपेक्षा चांगला होता. असे असूनही, घटता नफा आणि कमकुवत रोख प्रवाहामुळे बाजाराने या निकालांकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले. निकालानंतर, बाजार बंद झाल्यावर झालेल्या व्यवहारात टेस्लाचा स्टॉक अंदाजे ५% ने घसरला, तर नियमित व्यवहारातही त्यात घट झाली. २०२६ मध्ये आतापर्यंत टेस्लाच्या शेअरमध्ये अंदाजे १५% घसरण झाली आहे.

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महसूल वाढला, पण नफा घटला

असा आहे रिपोर्ट (फोटो - ब्लूमबर्ग)

असा आहे रिपोर्ट (फोटो – ब्लूमबर्ग)

तिमाहीत टेस्लाचा एकूण महसूल $२८.२४ अब्ज होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २६% नी वाढला आहे. तथापि, कंपनीची प्रति शेअर कमाई (EPS) $०.३३ होती, जी बाजाराच्या $०.५१ च्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. निव्वळ नफा ५% नी घसरून $१.११ अब्ज झाला.

नफा आणि रोख प्रवाहामुळे चिंता वाढली

कंपनीचा वाहन व्यवसायातील महसूल वाढला, परंतु प्रति वाहन कमी सरासरी विक्री किमतीमुळे एकूण नफा मार्जिन १६.८% पर्यंत घसरला, जो बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. सर्वात मोठी चिंता कंपनीचा नकारात्मक मुक्त रोख प्रवाह (negative free cash flow) होती, जो तिमाहीत $१.१ अब्जने कमी झाला. भांडवली खर्च (Capex) देखील दुप्पटीहून अधिक वाढला.

कच्च्या मालाच्या महागाईमुळे आव्हान निर्माण झाले

टेस्लाच्या एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या मते, कंपनीचा परिचालन खर्च भविष्यात आणखी वाढू शकतो. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, चढ-उतार होणारे व्याजदर आणि मोठ्या गुंतवणुकींमुळे कंपनीच्या खर्चावर दबाव कायम राहील. यामुळेच तिमाही निकालानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा कमावण्यास सुरुवात केली, ज्याचा थेट परिणाम इलॉन मस्कच्या संपत्तीवर झाला. येत्या काही तिमाहींमध्ये टेस्ला आपला नफा आणि रोख प्रवाह कसा मजबूत करते, याकडे सध्या बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Elon musk lost usd 44000000000 in single day tesla and spacex stocks crashed

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:23 AM

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