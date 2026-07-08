Share Market Today: गुंतवणूकदांरानो सावधान! लाल रंगात होऊ शकते बाजाराची सुरुवात; ट्रेडिंगपूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजाराची चार दिवसांची तेजी थांबली आणि बाजार घसरणीसह बंद झाला. सेन्सेक्स १०४.३५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१३ टक्क्यांनी घसरून ७८,१८०.७२ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३१.६५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१३ टक्क्यांनी घसरून २४,३९८.७० वर स्थिरावला. बँक निफ्टी निर्देशांक मंगळवारी ९०.८० अंकांनी, म्हणजेच ०.१६ टक्क्यांनी घसरून ५८,२००.७० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आज कोचीन शिपयार्ड, पूनवाला फिनकॉर्प, प्रीमियर एनर्जीज, आयडियाफोर्ज टेक्नॉलॉजी, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, सीगल इंडिया, उनो मिंडा, ग्लेनमार्क फार्मा, सिल्व्हर टच टेक्नॉलॉजीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, हॅवेल्स इंडिया, ग्लँड फार्मा, एलटीएम आणि इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स यांचा समावेश आहे.
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतणूकदारांना तीन शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यामध्ये सॅजिलिटी, मॅरिको आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी आठ स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये जेबी केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड, फेडरल बँक लिमिटेड, स्विगी लिमिटेड, आरबीएल बँक लिमिटेड , आयटीसी हॉटेल्स लिमिटेड, एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांचा समावेश आहे.