नेहमीच्या डोशाला द्या हटके ट्विस्ट! लहान मुलांच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा चॉकलेट डोसा, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांना कायमच चविष्ट पदार्थ खायला हवे असतात. बऱ्याचदा शाळेतून घरी येताना किंवा सकाळच्या नाश्त्यात मुलं विकतचे पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. मुलांना कायमच विकतचे पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. मुलांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ म्हणजे चॉकलेट, लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉकलेट डोसा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. सोशल मीडियावर चॉकलेट डोसाची कायमच चर्चा असते. त्यामुळे विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले टेस्टी आणि पौष्टिक पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला सुद्धा फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. हा पदार्थ तुम्ही लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
Tea-Time Snacks : विकतची कशाला? तुम्ही घरीच बनवू शकता मार्केट स्टाईल ‘खारी’, रेसिपी आहे फार सोपी