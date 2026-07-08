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नेहमीच्या डोशाला द्या हटके ट्विस्ट! लहान मुलांच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा चॉकलेट डोसा, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉकलेट डोसा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा डोसा लहान मुलं अतिशय आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया चॉकलेट डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.

नेहमीच्या डोशाला द्या हटके ट्विस्ट! लहान मुलांच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा चॉकलेट डोसा, नोट करून घ्या रेसिपी

नेहमीच्या डोशाला द्या हटके ट्विस्ट! लहान मुलांच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा चॉकलेट डोसा, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांना कायमच चविष्ट पदार्थ खायला हवे असतात. बऱ्याचदा शाळेतून घरी येताना किंवा सकाळच्या नाश्त्यात मुलं विकतचे पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. मुलांना कायमच विकतचे पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. मुलांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ म्हणजे चॉकलेट, लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉकलेट डोसा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. सोशल मीडियावर चॉकलेट डोसाची कायमच चर्चा असते. त्यामुळे विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले टेस्टी आणि पौष्टिक पदार्थ खावेत. यामुळे शरीराला सुद्धा फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. हा पदार्थ तुम्ही लहान मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • डोशाचे पीठ
  • चॉकलेट चिप्स
  • बटर
  • चॉकलेट सिरप
  • सुका मेवा
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कृती:

  • चॉकलेट डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये डोशाचे पीठ काढून त्यात चवीनुसार मीठ आणि पाणी घालून मिक्स करा.
  • गॅसवर नॉनस्टिक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅनला बटर लावून त्यावर डोशाचे पीठ घाला आणि पातळ गोलाकार पसरवून घ्या.
  • एका बाजूने डोसा शिजल्यानंतर त्यावर चॉकलेट न्यूटेला, चॉकलेट चिप्स, किसलेले चॉकलेट आणि तुमच्या आवडीनुसार सुका मेवा घालून डोसा फोल्ड करून घ्या.
  • तयार केलेला डोसा खाण्यासाठी सर्व्ह करा. हा डोसा कोणत्याही चटणीसोबत नाहीतर नुसताच खाल्ला जातो.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला टेस्टी चॉकलेट डोसा.

Web Title: How to make chocolate dosa at home simple food recipe chocolate dosa recipe

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:00 AM

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