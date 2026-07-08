IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

ट्रेंट ब्रिज : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इंग्लंडने हा सामना १२५ धावांनी जिंकला. या विजयासह त्यांनी मालिकेत २-० अशी भक्कम आघाडी घेतली आहे.
आयर्लंड दौऱ्यापासून सुरू असलेली भारतीय संघाची पराभवाची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या सामन्यात भारतीय संघाने गोलंदाजीपासून फलंदाजीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत निराशा केली. भारतीय संघाची खराब कामगिरी ही मोठ्या चिंतेची बाब बनली आहे. इतकेच नाही तर, श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदावर आणि भारतीय प्रशिक्षक संघावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विश्वविजेत्या संघाची अशी अवस्था चाहत्यांच्या आकलनापलीकडची आहे.
भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव
टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वी, २०१९ मध्ये वेलिंग्टन येथे न्यूझीलंडकडून भारतीय संघाला ८० धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता, पण या सामन्यात भारतीय संघ १२५ धावांनी हरला. हा पराभव वर्षानुवर्षे अविस्मरणीय राहील.
गोलंदाजीचा निर्णय ठरला चुकीचा
ट्रेंट ब्रिज येथे खेळल्या गेलेल्या या हाय-स्कोअरिंग सामन्यात, भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो पूर्णपणे चुकीचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ७ गडी गमावून २०१ धावांचे लक्ष्य उभे केले.
यादव, राणाची कामगिरी चांगली पण…
इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्टने भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवत अवघ्या ४४ चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि तीन षटकारांसह ७० धावा ठोकल्या. कर्णधार जोस बटलरने २१ चेंडूंमध्ये ३६ धावा केल्या, तर खालच्या फळीतील सॅम करनने २४ चेंडूंमध्ये ४१ धावांची स्फोटक नाबाद खेळी करून इंग्लंडला २०० धावांच्या पुढे नेले. भारताच्या प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी काही बळी घेतले, पण त्यांना धावगती नियंत्रणात ठेवता आली नाही.
जोस बटलरच्या रुपाने पहिला धक्का
भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडला जोस बटलरच्या रूपाने पहिला धक्का बसला, तर हॅरी ब्रूक दुसरी विकेट ठरला. या दोन्ही विकेट्स प्रिन्स यादवने घेतल्या आणि भारताला दिलासा दिला. रवी बिश्नोईच्या जागी प्रिन्स यादवला संधी देण्यात आली आणि त्याने त्या संधीचे सोनं करत निवड योग्य ठरवली. इंग्लंडने भारताच्या संघाला 202 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र, हे लक्ष्य पार करता आले नाही.
India vs England 3rd T20I LIVE Score : प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान