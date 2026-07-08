बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

Updated On: Jul 08, 2026 | 07:31 AM IST
जाहिरात
सारांश

आयर्लंड दौऱ्यापासून सुरू असलेली भारतीय संघाची पराभवाची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या सामन्यात भारतीय संघाने गोलंदाजीपासून फलंदाजीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत निराशा केली.

IND vs ENG : भारत-इंग्लंड विरूद्धच्या सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

IND vs ENG : भारत-इंग्लंड विरूद्धच्या सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

ट्रेंट ब्रिज : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाला दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इंग्लंडने हा सामना १२५ धावांनी जिंकला. या विजयासह त्यांनी मालिकेत २-० अशी भक्कम आघाडी घेतली आहे.

आयर्लंड दौऱ्यापासून सुरू असलेली भारतीय संघाची पराभवाची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या सामन्यात भारतीय संघाने गोलंदाजीपासून फलंदाजीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत निराशा केली. भारतीय संघाची खराब कामगिरी ही मोठ्या चिंतेची बाब बनली आहे. इतकेच नाही तर, श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदावर आणि भारतीय प्रशिक्षक संघावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विश्वविजेत्या संघाची अशी अवस्था चाहत्यांच्या आकलनापलीकडची आहे.

भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव

टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वी, २०१९ मध्ये वेलिंग्टन येथे न्यूझीलंडकडून भारतीय संघाला ८० धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता, पण या सामन्यात भारतीय संघ १२५ धावांनी हरला. हा पराभव वर्षानुवर्षे अविस्मरणीय राहील.

गोलंदाजीचा निर्णय ठरला चुकीचा

ट्रेंट ब्रिज येथे खेळल्या गेलेल्या या हाय-स्कोअरिंग सामन्यात, भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, जो पूर्णपणे चुकीचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ७ गडी गमावून २०१ धावांचे लक्ष्य उभे केले.

यादव, राणाची कामगिरी चांगली पण…

इंग्लंडचा सलामीवीर फिल सॉल्टने भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवत अवघ्या ४४ चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि तीन षटकारांसह ७० धावा ठोकल्या. कर्णधार जोस बटलरने २१ चेंडूंमध्ये ३६ धावा केल्या, तर खालच्या फळीतील सॅम करनने २४ चेंडूंमध्ये ४१ धावांची स्फोटक नाबाद खेळी करून इंग्लंडला २०० धावांच्या पुढे नेले. भारताच्या प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी काही बळी घेतले, पण त्यांना धावगती नियंत्रणात ठेवता आली नाही.

जोस बटलरच्या रुपाने पहिला धक्का

भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडला जोस बटलरच्या रूपाने पहिला धक्का बसला, तर हॅरी ब्रूक दुसरी विकेट ठरला. या दोन्ही विकेट्स प्रिन्स यादवने घेतल्या आणि भारताला दिलासा दिला. रवी बिश्नोईच्या जागी  प्रिन्स यादवला संधी देण्यात आली आणि त्याने त्या संधीचे सोनं करत निवड योग्य ठरवली. इंग्लंडने भारताच्या संघाला 202 धावांचे आव्हान दिले होते. मात्र, हे लक्ष्य पार करता आले नाही.

India vs England 3rd T20I LIVE Score : प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

Web Title: Team india suffers a defeat in the match against england

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 07:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान
1

India vs England 3rd T20I LIVE Score: प्रिन्स यादव-हर्षित राणा जोडीचा धुमाकूळ, भारतासमोर इंग्लंडचे 202 धावांचे आव्हान

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन
2

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला मैदानातच सराव करताना दुखापत, ‘बिहारी जिद्द’; सर्वांचाच श्वास रोखला, पण…
3

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला मैदानातच सराव करताना दुखापत, ‘बिहारी जिद्द’; सर्वांचाच श्वास रोखला, पण…

MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार
4

MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

IND vs ENG : भारत-इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात भारताचा दारूण पराभव; सूर्यवंशी, ईशान, अय्यर सर्वच फेल

Jul 08, 2026 | 07:20 AM
बीट कच्चे खावे की शिजवून? ‘या’ व्यक्तींनी चुकूनही करू नये बीटचे सेवन, अन्यथा उद्भवतील किडनी स्टोन आणि अपचनाच्या समस्या

बीट कच्चे खावे की शिजवून? ‘या’ व्यक्तींनी चुकूनही करू नये बीटचे सेवन, अन्यथा उद्भवतील किडनी स्टोन आणि अपचनाच्या समस्या

Jul 08, 2026 | 05:30 AM
पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

पावसाच्या सरींमध्ये रुजतंय हरित स्वप्न; ‘फॉरेस्ट’चा १० लाख सीडबॉल्सचा संकल्प

Jul 08, 2026 | 02:35 AM
लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच

लोणावळा, मावळ अन् खेडमध्ये ‘पीडीआरएफ’ची धाडसी मोहीम, शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवले; शोधकार्य सुरूच

Jul 08, 2026 | 12:30 AM
Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Nalasopara News : मैदानात साचलेल्या पाण्यात पोहणे ठरले जीवावर! १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू

Jul 07, 2026 | 09:47 PM
Ujani Dam ६३ दिवसांनंतर ‘प्लस’मध्ये! मात्र पुणे परिसरात पाऊस बंद झाल्याने…; संकट ओढावणार?

Ujani Dam ६३ दिवसांनंतर ‘प्लस’मध्ये! मात्र पुणे परिसरात पाऊस बंद झाल्याने…; संकट ओढावणार?

Jul 07, 2026 | 09:42 PM
IND Vs ENG Live: आज जिंकावेच लागणार! श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

IND Vs ENG Live: आज जिंकावेच लागणार! श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

Jul 07, 2026 | 09:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा