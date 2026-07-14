लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल...

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बुकिंगची वेळ आणि कोचची संख्या
FTR रेल्वेत कोच बुक करण्यासाठी प्रवासाच्या किमान ६ महिन्यांआधी आणि कमीतकमी ३० दिवसांआधी रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य आहे. एकावेळी व्यक्ती रेल्वेचे दोन कोच बुक करु शकतो. जर तुम्हाला संपूर्ण ट्रेन बुक करायची असेल तर जास्तीत जास्त १८ ते २४ कोच एकावेळी बुक करता येतील. यात दोन एसएलआर कोच आणि जेनरेटर कार समाविष्ट आहेत. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भाड्याने घेतलेले डबे फक्त त्याच स्थानकांवर जोडले किंवा काढले जाऊ शकतात जिथे ट्रेन किमान १० मिनिटे थांबते. त्यामुळे, ही सुविधा सर्व गाड्यांमध्ये उपलब्ध नाही.
किती द्यावा लागेल डिपॉजिट शुल्क?
ऑनलाईन फाॅर्ममध्ये ट्रॅव्हल आणि कोचची संपूर्ण माहिती देण्यासोबतच प्रति कोच रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिटसाठी ५० हजार रुपये द्यावे लागतील. जर कुणी १८ हून कमी डब्ब्यांवाली रेल्वे बुक करत असेल तरीही त्याला त्याला १८ कोचच्या हिशोबाने ९ लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट फी द्यावी लागेल. पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर एक ऑटो-जेनरेटेड रेफरेंस नंबर मिळतो जो पुढील प्रक्रियेसाठी कामाचा ठरतो. या पेमेंटसाठी FTR एप्लीकेशन सुरु केल्यानंतर ६ दिवसांची मुदत देतो. जर पेमेंट केल्यानंतरही नंबर जनरेट झाला नसेल तुम्हाला ७ दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागेल. NEFT किंवा RTGS च्या मदतीने हप्यांमध्ये केलेले पेमेंट एक्सेप्ट केले जाणार नाही. जर पेमेंटला अर्धे करुन दोनदा पाठवले जर FTR जनरेट होत नाही आणि तुमचे पैसे तुम्हाला परत दिले जातात. याचबरोबर जर डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या मदतीने किंवा नेटबँकिंगने रियल-टाइममध्ये नंबर जनरेट होत नसेल तर पुढील वर्किंग डे पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागेल.
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रिफंड आणि कॅन्सलेशन शुल्काबाबत नियम
प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर सिक्योरिटी डिपॉजिटचा रिफंड मिळवण्यासाठी रेल्वेचे नो ड्यूज सर्टिफिकेट आणि ओरिजनल टूर फोल्डरसोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे २१ दिवसांच्या आत IRCTC च्या ऑफिसमध्ये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही उशीर केला तर २१ दिवसांनंतर तुमचे डाॅक्यूमेंट एक्सेप्ट केले जाणार नाही. याचबरोबर जर तुम्हाला तुमचे बुकिंग कॅन्सल करायचे असेल तर प्रवासाच्या दोन दिवसाआधी १० टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क सिक्योरिटी डिपॉजिटमधून कापून घेतले जाईल. जर तुम्ही प्रवासाच्या एक दिवसाआधी बुकिंग कॅन्सल केले तर सिक्योरिटी डिपॉजिटमधून २५ टक्के पैसे कापून घेतले जातील. याचबरोबर जर प्रवासाच्या ४ तासाआधी किंवा ट्रेन सुटल्यानंतर तुम्ही बुकिंग कॅन्सल केले तर ५० टक्के पैसे सिक्योरिटी डिपाॅजिटमधून कट केले जातील. दुसरीकडे जर बुकिंग IRCTC कडून कॅन्सल केली गेली तर सिक्योरिटी डिपॉजिटमधून एक पैसेही कट केले जात नाहीत.