मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी संध्याकाळच्या जेवणापर्यंत सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध होतात. मक्याचे दाणे सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. कणीस केवळ भाजूनच नाहीतर दाण्यांपासून वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट तयार होणारे चीज स्वीट कॉर्न सँडविच बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. मक्याच्या दाण्यांचा वापर करून बनवलेले सँडविच केवळ सकाळच्या नाश्त्याच नाहीतर संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता.(फोटो सौजन्य – istock)
नाश्त्यासाठी बनवा हेल्दी टेस्टी बीटरूट गाजर टिक्की, वजन कमी होण्यासोबतच शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण