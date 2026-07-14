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मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट तुम्ही चीज स्वीट कॉर्न सँडविच बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबत शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी संध्याकाळच्या जेवणापर्यंत सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध होतात. मक्याचे दाणे सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. कणीस केवळ भाजूनच नाहीतर दाण्यांपासून वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट तयार होणारे चीज स्वीट कॉर्न सँडविच बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. यामुळे संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. मक्याच्या दाण्यांचा वापर करून बनवलेले सँडविच केवळ सकाळच्या नाश्त्याच नाहीतर संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • ब्रेड स्लाईस
  • मक्याचे दाणे
  • शिमला मिरची
  • चीज
  • मेयोनीज
  • काळी मिरी पावडर
  • चिली फ्लेक्स
  • ऑरेगानो
  • मिक्स हर्ब्स
  • बटर
  • हिरवी चटणी
  • टोमॅटो केचअप
  • मीठ
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कृती:

  • चीज स्वीट कॉर्न सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मक्याचे कणिस कुकरच्या भांड्यात घेऊन त्यात पाणी, मीठ घालून झाकण लावा आणि कुकरच्या ३ किंवा ४ शिट्या काढूून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शिजवून घेतलेले मक्याचे दाणे घेऊन त्यात बारीक चिरलेली शिमला मिरची, मेयोनीज, किसलेले चीज, काळी मिरी पावडर, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • ब्रेडच्या दोन स्लाईस घेऊन त्यावर हिरवी चटणी किंवा साॅस लावून त्यावर तयार केलेले मिश्रण भरुन त्यावर किसुन घेतलेले चीझ घाला किंवा चीज स्लाईस ठेवून पुन्हा एकदा दुसरा ब्रेड स्लाईस ठेवून हलक्या हाताने दाबून घ्या.
  • तव्यावर थोडे बटर टाका आणि सँडविच ठेवून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत शेकून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चीज स्वीट कॉर्न सँडविच.

Web Title: How to make cheese sweet corn sandwiches at home simple food recipe cooking tips

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:00 AM

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