Shriram Finance चा ऐतिहासिक टप्पा! नफ्यात 40% वाढ तर 3 लाख कोटींच्या ‘AUM’ चा रेकॉर्ड ब्रेक आकडा पार

आज झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीचे लेखापरीक्षित निकाल जाहीर करण्यात आले. चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा करानंतरचा निव्वळ नफा ₹३,०१३.५७ कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच काळात ₹२,१३९.३९ कोटी होता. कंपनीच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नात १५.५८ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ₹६,९९४.०८ कोटींवर पोहोचले आहे.
पूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार करता, कंपनीने ₹९,९९८.१५ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. वार्षिक आधारावर प्रति शेअर उत्पन्नदेखील २०.८० टक्क्यांनी वाढून ₹५३.१५ झाले आहे.
निव्वळ व्याज उत्पन्न (NII) मध्ये 14.09% वाढ होऊन ते ₹26,051.44 कोटी झाले आहे, जे २०२५ मध्ये ₹22,835.09 कोटी होते. करानंतरचा नफा (PAT) 20.87% वाढून ₹9,998.15 कोटी झाला आहे (अपवादात्मक नफा वगळून), जो मागील वर्षी ₹8,271.61 कोटी होता. मात्र, अपवादात्मक घटक समाविष्ट केल्यास, PAT ₹9,998.15 कोटी असून मागील वर्षी ₹9,761.00 कोटी होता. प्रति शेअर उत्पन्न (EPS – बेसिक): अपवादात्मक नफा वगळून: ₹53.15 (20.80% वाढ) तर अपवादात्मक नफा समाविष्ट करून: ₹53.15 (2.37% वाढ) इतकी वाढ झाली.
श्रीराम फायनान्सच्या व्यवसायाचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे संकेत ‘असेट्स अंडर मॅनेजमेंट’मधील वाढीवरून मिळत आहेत. ३१ मार्च २०२६ रोजी कंपनीचे एकूण AUM ₹३,०२,२७३.७५ कोटी झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १४.८५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने ग्राहक वित्त, लघु उद्योजक आणि ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्सना दिलेल्या कर्जपुरवठ्यामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, संचालक मंडळाने प्रति शेअर ₹६ (३००%) अंतिम लाभांश जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी कंपनीने ₹४.८० चा अंतरिम लाभांश दिला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात एकूण लाभांश ₹१०.८० प्रति शेअर होणार आहे. हा लाभांश वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजूर झाल्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पात्र भागधारकांना अदा केला जाईल.
१९७९ मध्ये स्थापन झालेली श्रीराम फायनान्स ही आज ३,२२५ शाखांचे विशाल जाळे, ७६,२४१ कर्मचारी आणि ९७.३३ लाख ग्राहकांसह देशातील सर्वात मोठ्या एनबीएफसीपैकी एक बनली आहे. कंपनी जीवन विमा, सामान्य विमा आणि शेअर ब्रोकिंग क्षेत्रातही आपली पकड मजबूत करत आहे.