Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Shriram Finance Q4 Results 2026 Profit Growth Aum Record See Details Marathi News

Shriram Finance चा ऐतिहासिक टप्पा! नफ्यात 40% वाढ तर 3 लाख कोटींच्या ‘AUM’ चा रेकॉर्ड ब्रेक आकडा पार

भारतातील आघाडीची बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था असलेल्या श्रीराम फायनान्स लिमिटेडने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत आणि पूर्ण आर्थिक वर्षात दमदार कामगिरी नोंदवली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 06:27 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Shriram Finance चा ऐतिहासिक टप्पा!
  • आर्थिक निकालांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे
  • 3 लाख कोटींच्या ‘AUM’ चा रेकॉर्ड ब्रेक आकडा
Shriram Finance Profit Growth : भारतातील आघाडीची बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था असलेल्या श्रीराम फायनान्स लिमिटेडने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत आणि पूर्ण आर्थिक वर्षात दमदार कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात वार्षिक आधारावर तब्बल ४०.८६ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून, कंपनीने ३ लाख कोटी रुपयांच्या ‘असेट्स अंडर मॅनेजमेंट’चा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.

‘शांततेची वाट पाहू नका, कडक निर्णय घ्या!’ अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांचा भारताला सुधारणांचा वेग वाढवण्याचा सल्ला

आर्थिक निकालांमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे

आज झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीचे लेखापरीक्षित निकाल जाहीर करण्यात आले. चौथ्या तिमाहीत कंपनीचा करानंतरचा निव्वळ नफा ₹३,०१३.५७ कोटी झाला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच काळात ₹२,१३९.३९ कोटी होता. कंपनीच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नात १५.५८ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ₹६,९९४.०८ कोटींवर पोहोचले आहे.
पूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार करता, कंपनीने ₹९,९९८.१५ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला आहे. वार्षिक आधारावर प्रति शेअर उत्पन्नदेखील २०.८० टक्क्यांनी वाढून ₹५३.१५ झाले आहे.

३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी

निव्वळ व्याज उत्पन्न (NII) मध्ये 14.09% वाढ होऊन ते ₹26,051.44 कोटी झाले आहे, जे २०२५ मध्ये ₹22,835.09 कोटी होते. करानंतरचा नफा (PAT) 20.87% वाढून ₹9,998.15 कोटी झाला आहे (अपवादात्मक नफा वगळून), जो मागील वर्षी ₹8,271.61 कोटी होता. मात्र, अपवादात्मक घटक समाविष्ट केल्यास, PAT ₹9,998.15 कोटी असून मागील वर्षी ₹9,761.00 कोटी होता. प्रति शेअर उत्पन्न (EPS – बेसिक): अपवादात्मक नफा वगळून: ₹53.15 (20.80% वाढ) तर अपवादात्मक नफा समाविष्ट करून: ₹53.15 (2.37% वाढ) इतकी वाढ झाली.

एयूएममध्ये विक्रमी वाढ

श्रीराम फायनान्सच्या व्यवसायाचा विस्तार वेगाने होत असल्याचे संकेत ‘असेट्स अंडर मॅनेजमेंट’मधील वाढीवरून मिळत आहेत. ३१ मार्च २०२६ रोजी कंपनीचे एकूण AUM ₹३,०२,२७३.७५ कोटी झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १४.८५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने ग्राहक वित्त, लघु उद्योजक आणि ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्सना दिलेल्या कर्जपुरवठ्यामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे.

भागधारकांसाठी लाभांश वर्षाव

गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, संचालक मंडळाने प्रति शेअर ₹६ (३००%) अंतिम लाभांश जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी कंपनीने ₹४.८० चा अंतरिम लाभांश दिला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात एकूण लाभांश ₹१०.८० प्रति शेअर होणार आहे. हा लाभांश वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजूर झाल्यानंतर ९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पात्र भागधारकांना अदा केला जाईल.

देशातील सर्वात मोठ्या एनबीएफसीपैकी एक

१९७९ मध्ये स्थापन झालेली श्रीराम फायनान्स ही आज ३,२२५ शाखांचे विशाल जाळे, ७६,२४१ कर्मचारी आणि ९७.३३ लाख ग्राहकांसह देशातील सर्वात मोठ्या एनबीएफसीपैकी एक बनली आहे. कंपनी जीवन विमा, सामान्य विमा आणि शेअर ब्रोकिंग क्षेत्रातही आपली पकड मजबूत करत आहे.

Amazon Now चा विस्तार होणार दुप्पट! अवघ्या काही मिनिटांत डिलिव्हरी देण्यासाठी सज्ज; तब्ब्ल 2800 कोटींची गुंतवणूक

Web Title: Shriram finance q4 results 2026 profit growth aum record see details marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 06:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM