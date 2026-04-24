Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Arvind Kejriwal Reaction Raghav Chadha Aap Exit Bjp Allegation News Marathi

Arvind Kejriwal : ‘भाजपने पुन्हा एकदा…’, 7 खासदार फुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

राघव चड्ढा यांनी AAP सोडल्याच्या चर्चांदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी ‘भाजपने पुन्हा एकदा धक्का...’ असा आरोप करत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या घडामोडीमुळे दिल्लीच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 06:10 PM
‘भाजपने पुन्हा एकदा…’,7 खासदार फुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

‘भाजपने पुन्हा एकदा…’,7 खासदार फुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
  • 7 खासदार फुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया
  • अरविंद केजरीवाल यांनी थेट भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला
  • “भाजपने पुन्हा एकदा पंजाबी लोकांचा विश्वासघात केला आहे.”
Arvind Kejriwal News Marathi : आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते राघव चड्ढा यांनी पक्ष सोडण्याच्या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण अचानक तापले आहे. 7 खासदारांच्या फुटीनंतर प्रतिक्रिया देताना, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी थेट भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला आहे. ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना केजरीवाल यांनी फक्त एका ओळीत आपले मत मांडले. त्यांनी लिहिले, “भाजपने पुन्हा एकदा पंजाबी लोकांचा विश्वासघात केला आहे.”

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे काही राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, हे स्वाभाविक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आम आदमी पक्षाचे आणखी काही खासदार भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात आणि पक्ष त्यांचे स्वागत करतो.

सचदेवा यांनी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही निशाणा साधला. त्यांनी आरोप केला की, केजरीवाल आता भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले आहेत. ते असेही म्हणाले की, पंजाबच्या लोकांसाठी खर्च व्हायला हवा असलेला पैसा केजरीवाल गुजरात आणि गोव्यात स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरत आहेत.

भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’… राघव चढ्ढा यांच्यासह सात खासदार फुटल्यानंतर ‘आप’ची पहिली प्रतिक्रिया समोर

स्वाती मालीवाल काय म्हणाल्या?

राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी राघव यांच्या आम आदमी पार्टी सोडण्याबाबत इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले, “मला अत्यंत दुःखाने सांगावे लागत आहे की, अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण आम आदमी पार्टी, ज्या तत्त्वे, मूल्ये आणि प्रामाणिक राजकारणाच्या वचनबद्धतेने आम्ही हा प्रवास सुरू केला होता, त्यापासून भरकटली आहे. केजरीवाल यांच्या आश्रयाखाली आम आदमी पार्टीमधील बोकाळलेला भ्रष्टाचार, महिलांवरील छळ आणि हल्ल्याच्या घटना, गुंड प्रवृत्तींना प्रोत्साहन, आणि पंजाबची फसवणूक व लूट पाहता, मी आज पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया काय म्हणाले?

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते मनीष सिसोदिया यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले, “मी तीन दिवसांपासून गुजरातमध्ये आहे. ज्यावेळी गुजरातमध्ये हजारो कार्यकर्ते भाजपच्या धोक्यांना आणि धमक्यांना न जुमानता, आपला जीव धोक्यात घालून पक्षाची विचारधारा मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहेत, त्याच वेळी पंजाबमधील काही गद्दारांनी कार्यकर्त्यांचा कष्टाचा पैसा चोरला आहे.” ज्या राज्यसभा सदस्यांनी आज वैयक्तिक स्वार्थ, भीती आणि लोभामुळे पंजाबच्या जनतेशी गद्दारी करून भाजपपुढे मान झुकवली, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की पंजाब गद्दारांना कधीही माफ करत नाही.

काँग्रेस नेते उदित राज काय म्हणाले?

दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील होण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते उदित राज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, आता परिस्थिती अशी झाली आहे की आम आदमी पक्षाचा एक मोठा गट भाजपमध्ये सामील झाला आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा पक्षाचे दोन-तृतीयांश सदस्य फुटून वेगळे होतात, तेव्हा त्या गटाला ओळख मिळते. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपल्या निवेदनात, भारतीय जनता पक्षावर थेट निवडणुका जिंकू शकत नसल्याने ‘हेरफेर’ करून पंजाबच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

भगवंत मान म्हणाले की, आधी आरटीएफ निधी थांबवण्यात आला आणि नंतर वातावरण निर्मितीसाठी विविध पद्धती वापरण्यात आल्या. केंद्र सरकारने दबाव आणण्यासाठी अनेक वेळा आर्थिक आणि प्रशासकीय पावले उचलली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, जेव्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले, तेव्हा परिस्थिती चिघळली, ज्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यू-टर्न घेण्यास भाग पडले. त्यांच्या मते, यावरून हे दिसून येते की सरकारला जनतेच्या दबावापुढे झुकावे लागले. भाजपवर ‘वॉशिंग मशीन’प्रमाणे काम करत असल्याचा आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या गटात सामील करून घेण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची उदाहरणे देत ते म्हणाले की, हाच प्रकार विविध राज्यांमध्ये दिसून आला आहे. त्यांनी आरोप केला की, भाजपला पंजाबची ऊर्जा आणि विकास कमकुवत करायचा आहे. त्यांच्या मते, त्यांचे सरकार करत असलेल्या कामामुळे विरोधी पक्ष नाराज आहे आणि त्यामुळेच राजकीय दबाव आणत आहे.

संजय सिंह काय म्हणाले?

संजय सिंह यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी याला भाजपचे स्वस्त राजकारण म्हटले आणि लोककल्याणकारी कामे थांबवण्यासाठी कट रचला जात असल्याचे सांगितले.

तेजस्वी यादव काय म्हणाले?

तेजस्वी यादव म्हणाले की, जे भाजपमध्ये सामील होत आहेत ते संघर्ष नव्हे, तर तडजोड करणारे लोक आहेत. भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जे घाबरले आहेत त्यांनी भाजपमध्ये आश्रय घेतला आहे. जे लढत आहेत ते अजूनही भाजपच्या विरोधात उभे आहेत. राघव यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, केजरीवाल आणि सिसोदिया तुरुंगात असताना राघव चड्ढा लंडनमध्ये काय करत होते, असा प्रश्न तेजस्वी यांनी विचारला. ते पळून गेले की त्यांना हाकलून लावले, हे सर्वांना माहीत आहे.

राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत काय म्हणाले?

जयपूरमध्ये आम आदमी पक्षाचे काही राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाल्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, भाजप आपल्या कृतींपासून मागे हटणार नाही आणि देशात लोकशाही नष्ट केली जात आहे. सरकारी यंत्रणादेखील सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेहलोत म्हणाले की, अशोक मित्तल यांच्यावरील अलीकडील कारवाईपूर्वी राघव चड्ढा यांचाही छळ करण्यात आला होता आणि दारू घोटाळ्याशी काही राजकारण्यांची नावे जोडली गेली होती. त्यांच्या मते, राजकीय दबाव आणण्यासाठी हे सर्व डावपेच आहेत.

AAP News : राघव चड्ढा अन् हरभजन सिंग यांच्यासह ‘या’ बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; ऑपरेशन लोटसने AAP च्या गडाला सुरुंग

Web Title: Arvind kejriwal reaction raghav chadha aap exit bjp allegation news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 06:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…
1

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Satara Politics: सातारा पालिकेत सत्ताधाऱ्यांचाच रणसंग्राम! बनकर-खंदारे वादाने सभागृह तापले, दोन तासांच्या गदारोळात 15 विषय मंजूर
2

Satara Politics: सातारा पालिकेत सत्ताधाऱ्यांचाच रणसंग्राम! बनकर-खंदारे वादाने सभागृह तापले, दोन तासांच्या गदारोळात 15 विषय मंजूर

भाजप सरकारला परीक्षाही घेता नाहीत; NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक
3

भाजप सरकारला परीक्षाही घेता नाहीत; NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल
4

“ही केवळ नाकामी नाही, तर तरुणांच्या भविष्याशी केलेला गुन्हा!”; NEET परीक्षा रद्द झाल्याप्रकरणी राहुल गांधींचा तीव्र हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

May 13, 2026 | 09:59 PM
Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

May 13, 2026 | 09:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM