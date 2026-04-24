Arvind Kejriwal : ‘भाजपने पुन्हा एकदा…’, 7 खासदार फुटल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे काही राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, हे स्वाभाविक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आम आदमी पक्षाचे आणखी काही खासदार भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात आणि पक्ष त्यांचे स्वागत करतो.
सचदेवा यांनी आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही निशाणा साधला. त्यांनी आरोप केला की, केजरीवाल आता भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले आहेत. ते असेही म्हणाले की, पंजाबच्या लोकांसाठी खर्च व्हायला हवा असलेला पैसा केजरीवाल गुजरात आणि गोव्यात स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरत आहेत.
राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल यांनी राघव यांच्या आम आदमी पार्टी सोडण्याबाबत इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले, “मला अत्यंत दुःखाने सांगावे लागत आहे की, अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण आम आदमी पार्टी, ज्या तत्त्वे, मूल्ये आणि प्रामाणिक राजकारणाच्या वचनबद्धतेने आम्ही हा प्रवास सुरू केला होता, त्यापासून भरकटली आहे. केजरीवाल यांच्या आश्रयाखाली आम आदमी पार्टीमधील बोकाळलेला भ्रष्टाचार, महिलांवरील छळ आणि हल्ल्याच्या घटना, गुंड प्रवृत्तींना प्रोत्साहन, आणि पंजाबची फसवणूक व लूट पाहता, मी आज पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते मनीष सिसोदिया यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले, “मी तीन दिवसांपासून गुजरातमध्ये आहे. ज्यावेळी गुजरातमध्ये हजारो कार्यकर्ते भाजपच्या धोक्यांना आणि धमक्यांना न जुमानता, आपला जीव धोक्यात घालून पक्षाची विचारधारा मजबूत करण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहेत, त्याच वेळी पंजाबमधील काही गद्दारांनी कार्यकर्त्यांचा कष्टाचा पैसा चोरला आहे.” ज्या राज्यसभा सदस्यांनी आज वैयक्तिक स्वार्थ, भीती आणि लोभामुळे पंजाबच्या जनतेशी गद्दारी करून भाजपपुढे मान झुकवली, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की पंजाब गद्दारांना कधीही माफ करत नाही.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील होण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते उदित राज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, आता परिस्थिती अशी झाली आहे की आम आदमी पक्षाचा एक मोठा गट भाजपमध्ये सामील झाला आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा पक्षाचे दोन-तृतीयांश सदस्य फुटून वेगळे होतात, तेव्हा त्या गटाला ओळख मिळते. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपल्या निवेदनात, भारतीय जनता पक्षावर थेट निवडणुका जिंकू शकत नसल्याने ‘हेरफेर’ करून पंजाबच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
भगवंत मान म्हणाले की, आधी आरटीएफ निधी थांबवण्यात आला आणि नंतर वातावरण निर्मितीसाठी विविध पद्धती वापरण्यात आल्या. केंद्र सरकारने दबाव आणण्यासाठी अनेक वेळा आर्थिक आणि प्रशासकीय पावले उचलली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले की, जेव्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले, तेव्हा परिस्थिती चिघळली, ज्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यू-टर्न घेण्यास भाग पडले. त्यांच्या मते, यावरून हे दिसून येते की सरकारला जनतेच्या दबावापुढे झुकावे लागले. भाजपवर ‘वॉशिंग मशीन’प्रमाणे काम करत असल्याचा आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या गटात सामील करून घेण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची उदाहरणे देत ते म्हणाले की, हाच प्रकार विविध राज्यांमध्ये दिसून आला आहे. त्यांनी आरोप केला की, भाजपला पंजाबची ऊर्जा आणि विकास कमकुवत करायचा आहे. त्यांच्या मते, त्यांचे सरकार करत असलेल्या कामामुळे विरोधी पक्ष नाराज आहे आणि त्यामुळेच राजकीय दबाव आणत आहे.
संजय सिंह यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी याला भाजपचे स्वस्त राजकारण म्हटले आणि लोककल्याणकारी कामे थांबवण्यासाठी कट रचला जात असल्याचे सांगितले.
तेजस्वी यादव म्हणाले की, जे भाजपमध्ये सामील होत आहेत ते संघर्ष नव्हे, तर तडजोड करणारे लोक आहेत. भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जे घाबरले आहेत त्यांनी भाजपमध्ये आश्रय घेतला आहे. जे लढत आहेत ते अजूनही भाजपच्या विरोधात उभे आहेत. राघव यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले की, केजरीवाल आणि सिसोदिया तुरुंगात असताना राघव चड्ढा लंडनमध्ये काय करत होते, असा प्रश्न तेजस्वी यांनी विचारला. ते पळून गेले की त्यांना हाकलून लावले, हे सर्वांना माहीत आहे.
जयपूरमध्ये आम आदमी पक्षाचे काही राज्यसभा खासदार भाजपमध्ये सामील झाल्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, भाजप आपल्या कृतींपासून मागे हटणार नाही आणि देशात लोकशाही नष्ट केली जात आहे. सरकारी यंत्रणादेखील सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेहलोत म्हणाले की, अशोक मित्तल यांच्यावरील अलीकडील कारवाईपूर्वी राघव चड्ढा यांचाही छळ करण्यात आला होता आणि दारू घोटाळ्याशी काही राजकारण्यांची नावे जोडली गेली होती. त्यांच्या मते, राजकीय दबाव आणण्यासाठी हे सर्व डावपेच आहेत.
