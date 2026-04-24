Gayatri Datar : बस कुछ और दिन! लग्नघटिका लवकरच… अभिनेत्रीचे ग्रहमख; गायत्रीच्या घरी लगीनघाई

अभिनेत्री गायत्री दातार लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असून तिच्या घरी लगीनसराईला सुरुवात झाली आहे. गायत्रीने सोशल मीडियावर ग्रहमखाच्या फोटोद्वारे चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 06:10 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • दातारांच्या घरी गायत्रीची ‘लगीनघटीका समीप आली’
  • गायत्री दातार लवकरच लग्नबंधनात अडकणार
  • गायत्रीचा होणारा नवरा नक्की आहे तरी कोण?
अभिनेत्री गायत्री दातार लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. दातारांच्या घरी लगीनसराईला सुरुवात झाली आहे. एकंदरीत दातारांच्या घरी गायत्रीची ‘लगीनघटीका समीप आली’ म्हणणे नक्कीच योग्य ठरेल. याची चाहूल स्वतः गायत्रीने तिच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली आहे. गायत्री दातार आता चौरेंच्या घरची सुनबाई होणार आहे. गुरुवारी गायत्रीचे ग्रहमख पार पडले आहे. डोक्यावर मुंडावळ्या आणि चेहऱ्यावर गोड हसू असलेली ही पोस्ट गायत्रीच्या चाहत्यांमध्ये चर्चेत आली आहे. चाहत्यांची लाडकी गायत्री आता बोहल्यावर चढणार आहे, त्यामुळे आनंदाला काही सीमा नाही.

दातारांच्या घरी गायत्रीचे ग्रहमख होत असताना चौरेंच्या घरी श्रीकांतची मुहूर्तमेढाची विधी संपन्न झाली आहे. श्रीकांत चौरेच्या सोशल मीडिया हँडलवर या विधीचे सुवर्णक्षण टिपण्यात आले आहे. एकंदरीत, दोघांचं लग्न आता उद्यावर आलं आहे त्यामुळे चाहत्यांनीही तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे. गायत्रीने काही महिन्यांपूर्वी तिच्या Relationship status बद्दल खुलासा केला होता. त्यानंतर दोघांच्या लग्नाच्या चर्चा सुरु झाल्या आणि आता लग्न अगदी उद्यावर आले आहे.

गायत्रीचा होणारा नवरा नक्की आहे तरी कोण?

अभिनेत्री गायत्री दातारने अगदी काही महिन्यांपूर्वीच श्रीकांत चौरेची ओळख तिच्या चाहत्यांना करून दिली. दोघांची भेट Dating App वर झाली. त्यावेळी गायत्रीने तिची ओळख फक्त “मी गायत्री आहे” इतकीच करून दिली होती. नंतर मैत्री झाली. मैत्री घट्ट झाली, तेव्हा श्रीकांतला गायत्री अभिनेत्री असल्याचे कळले. पुढे त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. श्रीकांत IIT Bombay मधून Pass Out आहे. तसेच त्याला Photography चा छंद आहे.

गायत्रीच्या लग्नासाठी तिचे चाहतेमंडळी आतुर आहे. गायत्रीने ‘तुला पाहते रे’, ‘अबीर गुलाल’ तसेच ‘चल भावा सिटीत’ अशा कार्यक्रमांमध्ये महत्वाची भूमिका साकारली आहे.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

