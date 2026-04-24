केप कॉडच्या किनाऱ्याजवळ मासेमारी करणाऱ्यांच्या जाळ्यात अडकला अत्यंत दुर्मीळ दुरंगी झिंगा

केप कॉडच्या किनाऱ्याजवळ मासेमारी करताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात अत्यंत दुर्मीळ दुरंगी झिंगा (लोबस्टर) अडकला आहे. या झिंग्याच्या शरीरावर दोन वेगवेगळे रंग स्पष्टपणे दिसतात, जे जनुकीय विसंगतीमुळे तयार होतात. अशा प्रकारचा झिं

Updated On: Apr 24, 2026 | 06:13 PM
Double-colored shrimp lobstor

  • केप कॉडच्या किनाऱ्याजवळ मच्छीमारांना दुरंगी झिंगा सापडला
  • हा झिंगा अत्यंत दुर्मीळ असून कोट्यवधींपैकी एकच आढळतो
  • झिंग्याच्या शरीरावर दोन वेगवेगळे रंग स्पष्टपणे दिसतात
  • ही रंगवैविध्यता जनुकीय विसंगतीमुळे (Genetic Mutation) निर्माण होते
मुख्य विषय: एका अत्यंत दुर्मिळ आणि दोन रंगांच्या (दुरंगी) कोळंबीबद्दल (झिंगा) माहिती दिली आहे.

वैशिष्ट्य: ती सामान्य कोळंबीपेक्षा वेगळी आणि दुर्मिळ मानली जाते.

अमेरिकेतील केप काँडच्या किनाऱ्याजवळ अत्यंत दुर्मीळ दुरंगी झिंगा (लोबस्टर) आढळून आला आहे. असा दुभंगलेला रंगाचा हिंगा कोटरी झिंग्यांमध्ये फक्त एकच आढळून येतो. त्यामुळे समुद्र भीष अनासक्लेसाठी ही एक पर्वणी म्हणून पहिले आत आहे. हा झिंगा दक्षिण-पूर्व मॅच्युसेट्समधील उण्यात येणार आहे. टिमोथी मायकल चलाना मासेमारी जहाजावरील झिंगा पकडणाऱ्यांना किनान्नाजवळ हा दुमीळ शिंगा असामान्य रंगछटा सामान्यतः जनुकीय विसंगतीचा परिणाम असतात.

अॅस्टॅक्सॅन्थिन नावाच्या रंगद्रव्याचे अनेक थर असतात. हे रंगद्रव्य लाल, पिवळ्या आणि कधीकधी निळ्या रंगांच्या थरांमध्ये आढळते. जेव्हा हे सर्व रंगांचे थर एकावर एक रचले जातात, तेव्हा लोबस्टरवर नारंगी, लाल, निळे, गुलाबी, जांभळे, पिवळे आणि तपकिरी रंगांचे ठिपकेदार नक्षीकाम तयार होते. कधीकधी ही रंगद्रव्ये एकतर व्यक्त होत नाहीत किंवा गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात व्यक्त होतात ज्यामुळे कोटींमध्ये १), अल्विनी (१० कोटीमध्ये आणि नवीन रंग (५ कोटीमध्ये १)
निळे (२०१), असलेले झिंगा आढळतात.

दुरंगी झिंग्याची निर्मिती कशी होते?

जेव्हा दोन फलित, न घातलेली अंडी एकमेकांच्या संपर्कात येतात, तेव्हा एक अंडे दुसऱ्या अंड्याला शोधून घेते, ज्यामुळे दुभंगलेले रंग तयार होतात. त्यातून दोन प्रकारची जनुकीय माहिती असलेला लोबस्टर तयार होती, त्याच्या कवचाच्या दोन्ही बाजूंना रंगद्रव्ये वेगवेगळ्या प्रकारे साठवण्याची क्षमता प्राप्त होते. यामुळे गायनेंड्रोमॉर्फिझम होऊ शकते, म्हणजे एखादा जीव अर्धा नर आणि अर्धा मादी असतो.
है कोलंबियातील ग्रीन हनीक्रीपर नावाच्या पक्ष्यामध्ये, तसेच काही मधमाश्या, फुलपाखरे, कोळी आणि काठी कीटकांमध्ये आढळून आले आहे. वाढीच्या प्रक्रियेदरम्यान रंगद्रव्यांमध्ये काही अनियमितता निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे कोणताही एकच रंग पूर्णपणे प्रभावी ठरू शकत नाही.

१०० वर्षांचे आयुष्य

या झिंग्याचा स्वभाव किंवा वैशिष्ट्ये अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्यानंतरच त्याचे – नामकरण केले जाईल. हा झिंगा नैसर्गिकरित्या – साधारणपणे १०० वर्षापर्यंत जगू शकत असल्याने – त्याला दिले जाणारे नाव अगदी योग्य आणि सार्थ असावे, असा मत्स्यालयाचा प्रयत्न आहे. २०२७ च्या सुरुवातीला हा झिंगा जलचराला प्रदर्शनासाठी ठेवला जाणार आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 06:07 PM

