Silver Prices News: चांदीच्या भावांनी तोडला विक्रम; वाढत्या किमतींमुळे एलोन मस्क चिंतेत 

Silver Prices News: जागतिक स्तरावर नावाजलेली कंपनी टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांनी चांदीच्या किमतींमध्ये सतत वाढ होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जगभरात चांदी अनेक औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये वापरली जाते. सीईओ एलोन मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर बोलताना म्हटले आहे की, ‘हे योग्य नाही. चांदीचा वापर अनेक औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये केला जातो. चांदीच्या किमतीत वाढ झाल्याने संपूर्ण उद्योग चिंतेत पडला आहे, कारण इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रक वाहनांसह इतर अनेक उत्पादनांमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.’ मस्कच्या विधानाची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.
चांदीच्या किमतीत झाली लक्षणीय वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची किमत प्रति औंस ७५ डॉलर झाल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक बाजारातही चांदीच्या किंमती त्याच्या सर्वोच्च पातळीवर राहिल्या, एमसीएक्सवर दिवसातून २,५४,१७४ प्रति किलोच्या उच्चांकावर पोहोचल्या. जगभरातील विश्लेषकांनी असे नोंदवले आहे की, जगभरातून गुंतवणूक मागणी, पुरवठ्यातील अडचणी आणि वाढती औद्योगिक मागणी यामुळे चांदीची तेजी सोने आणि मोठ्या साठ्यांसह बहुतेक मालमत्तांपेक्षा जास्त होती. त्यांनी नमूद केले की चांदीमध्ये सोन्यासारखा मोठा साठा नाही.
सौर पॅनल व इलेक्ट्रॉनिक्सला झळ
सौर पॅनेल, इलेवट्रिक वाहने आणि डेटा सेंटर्ससारख्या चांदीच्या औद्योगिक वापरामुळे इन्व्हेंटरी कमी झाली आहे. ईव्ही वाहनांच्या किमती वाढू शकतात आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प अधिक महाग होऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतात 30 डिसेंबरला प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव २५७.९० रुपये आणि प्रति किलो२,५७,९०० रुपये असून चांदीच्या दरामध्ये चढ-उतार होताना दिसत आहे. काही दिवसांपासून चांदीचे दर २ लाखांच्या पार गेले आहेत. जागतिक बाजारातील अस्थिरता, बाजारपेठातील चढ-उतार यामुळे चांदीच्या भावात ही अस्थिरता दिसून येत आहे.
