सत्ता मिळताच दादागिरी! भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी महापालिकेत महापौरपदी रवी लांडगे आणि उपमहापौरपदी शर्मिला बाबर यांची बिनविरोध निवड झाली. ८४ नगरसेवकांसह भाजपने सलग दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्ता स्थापन केली. मात्र, सत्तास्थापनेनंतर लगेचच पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
तक्रारीनुसार, महापालिकेच्या एका विभागातील कंत्राट भाजप शहर उपाध्यक्ष पोपट हजारे यांच्या ‘सन राईज फाऊंडेशन’ संस्थेला मिळावे, यासाठी त्यांनी महिला उपायुक्तांच्या दालनात जाऊन नियम व अटी बदलण्याची मागणी केली. संबंधित उपायुक्तांनी कंत्राट प्रक्रियेची माहिती समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, हजारे यांनी त्यांचे म्हणणे न ऐकता मोठ्या आवाजात शिवीगाळ करत धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. हा प्रकार कर्मचाऱ्यांसमोर घडल्याने कार्यालयात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे मानसिक धक्का बसल्याने संबंधित महिला उपायुक्तांनी थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या भाजपकडून या प्रकरणात काय भूमिका घेतली जाते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
“माहिती घेत आहे. दोन्ही बाजू जाणून घ्याव्या लागतील. मात्र, त्यामध्ये आमचा पदाधिकारी दोषी असेल तर त्याच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल.” – शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी गेल्या काही दिवसाखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यासाठी विशेष सभा पिठासीन अधिकारी तथा सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पार पडली. यावेळी महापौर पदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे रवि लक्ष्मण लांडगे यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे त्यांची महापौर पदासाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली. तर उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वैशाली जालिंदर काळभोर आणि भारतीय जनता पक्षाच्या शर्मिला राजू बाबर यांचा प्रत्येकी १ असे एकूण २ अर्ज प्राप्त झाले होते. यावेळी अर्ज माघारीसाठी देण्यात आलेल्या विहीत वेळेत वैशाली काळभोर यांनी अर्ज माघारी घेतल्याने शर्मिला बाबर यांची बिनविरोध उपमहापौर पदी निवड करण्यात आली. तसेच सभागृह नेतेपदी प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेतेपदी भाऊसाहेब भोईर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.