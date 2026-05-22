Surya Roshni Limited च्या शेअर्समध्ये डिमर्जरच्या चर्चांमुळे मोठी तेजी; व्हॅल्यू अनलॉकिंगकडे मार्केटचं लक्ष

Surya Roshni Limited : सूर्या रोशनी लिमिटेड च्या शेअर्समध्ये अलीकडील ट्रेडिंग सत्रांमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली आहे. कंपनीच्या संभाव्य व्यवसाय विभाजन संदर्भातील चर्चांमुळे गुंतवणूकदारांची उत्सुकता वाढली आहे. बाजारातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनी आपल्या लाइटिंग आणि स्टील पाइप व्यवसायांना स्वतंत्र युनिट्समध्ये विभाजित करण्याच्या शक्यतेचा विचार करू शकते.
या अटकळींच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मजबूत खरेदी दिसून आली आहे. शेअरची किंमत काही काळातच सुमारे 200 रुपयांवरून वाढून जवळपास 253 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तरीही, बाजार या संभाव्य कॉर्पोरेट पुनर्रचनेकडे मोठ्या व्हॅल्यू अनलॉकिंगच्या संधी म्हणून पाहत आहे.
विश्लेषकांच्या मते, जर डिमर्जर झाला तर दोन्ही व्यवसाय अधिक केंद्रित धोरणांसह स्वतंत्रपणे काम करू शकतील. स्वतंत्र भांडवली वाटप, स्पष्ट मूल्यांकन आणि वेगवेगळ्या वाढीच्या रणनीतींमुळे गुंतवणूकदारांना दोन्ही व्यवसायांची खरी क्षमता अधिक स्पष्टपणे दिसू शकते.
कंपनीचा लाइटिंग व्यवसाय आणि स्टील पाइप व्यवसाय हे वेगवेगळ्या उद्योगांशी आणि मागणीच्या चक्रांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे संभाव्य विभाजनाला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात अशा प्रकारच्या डिमर्जर आणि पुनर्रचनेच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे, जिथे कंपन्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि भागधारकांसाठी लपलेली मूल्ये समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या संभाव्य निर्णयांवर किंवा अधिकृत स्पष्टीकरणावर केंद्रित झाले आहे. सध्या Surya Roshni Ltd ने या विषयावर कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. वृत्त प्रकाशित होईपर्यंत कंपनीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नव्हती.
