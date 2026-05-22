Vinesh Phogat: WFI च्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज; विनेश फोगाट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

Delhi High Court On Vinesh Phogat: भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटला देशांतर्गत स्पर्धांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिला मिळाला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 04:56 PM
photo- social media
  • WFI च्या भूमिकेवर न्यायालय नाराज
  • विनेश फोगाट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाचे निरीक्षण
  • न्यायालयाने काय म्हटले?
भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटला देशांतर्गत स्पर्धांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) ला कठोर शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२२) सुनावणीदरम्यान महासंघाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारला या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने काय म्हटले?

सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘खेळाडू आणि संघटना यांच्यातील सुरू असलेल्या वादाचा खेळावर परिणाम होऊ नये. कोणतेही मतभेद असले तरी, कुस्ती आणि खेळाडूंचे हित सर्वोपरि असले पाहिजे.’ सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने WFI च्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आणि विचारले की, ‘पूर्वी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना दिलासा देण्यात यायचा, मग विनेशच्या प्रकरणात वेगळे नियम का?’. न्यायालयाने मान्य केले की विनेश फोगाट सध्या प्रसूती रजेवर आहे. परंतु, खेळाडूंच्या वैयक्तिक परिस्थितीचा तसेच खेळाच्या आणि देशाच्या हिताचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयाने सांगितले की, ‘या देशात मातृत्वाचा आदर केला जातो आणि कोणत्याही क्रिडा संघटनेने सूडाच्या भावनेतून कारवाई करू नये.’ न्यायालयाने, केंद्र सरकारला विनेश फोगाटच्या तंदुरुस्तीचे आणि स्पर्धेत परत येण्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तातडीने स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या ट्रायलमध्ये विनेशला सहभागी होण्याची संधी दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

भारतीय कुस्ती महासंघने विनेश फोगाटला जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अपात्र घोषित केले होते. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, निवृत्तीनंतर पुनरागमन करताना युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग [ United World Wrestling (UWW)] आणि इंटरनॅशनल टेस्टिंग एजन्सी [International Testing Agency (ITA)] यांच्या अँटी-डोपिंग नियमांनुसार खेळाडूंना सहा महिन्यांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. यानंतर विनेशने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून WFI चा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

विनेशला महासंघाने अपात्र ठरवले

१८ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने विनेश फोगाटला ३० आणि ३१ मे रोजी होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. दरम्यान,WFI ने अलीकडेच विनेशला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, तिला जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास अपात्र ठरवले होते. विनेशने या नोटीसला आव्हान दिले होते, ज्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर पुन्हा वाद

पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४ मध्ये महिलांच्या ५० किलो गटाच्या अंतिम फेरीपूर्वी वजन निकष पूर्ण न झाल्याने विनेश फोगटला अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर तिने निवृत्ती जाहीर केली होती. मात्र डिसेंबर २०२५ मध्ये तिने लॉस एंजेलिस २०२८ ऑलिम्पिकसाठी पुनरागमनाची घोषणा केली.

Published On: May 22, 2026 | 04:53 PM

भयानक वादळ! IPL 2026 मध्ये रन्सचा पाऊस पडणार; SRH ला टॉप 2 मध्ये जाण्यासाठी थेट…

Indian Railway Job: असिस्टंट लोको पायलट भरतीत मोठा बदल; RRB ALP भरतीच्या जागा कमी, रेल्वेने जारी केली सुधारित नोटीस

'कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही'; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

Library Cafe : कॉफीच्या कपातून उलगडतेय वाचनसंस्कृती; पुण्यात 'लायब्ररी कॅफे'चा वाढता ट्रेंड

'IND-US ट्रेड डील अंतिम टप्प्यात…' अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण संकेत

Kumbh Mela 2026: 'धार्मिक की राजकीय अजेंडा?' कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

