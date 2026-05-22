Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Library Cafe : कॉफीच्या कपातून उलगडतेय वाचनसंस्कृती; पुण्यात ‘लायब्ररी कॅफे’चा वाढता ट्रेंड

Library Cafe : सध्याच्या डिजिटल-तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल आणि सोशल मीडियामुळे वाचनसंस्कृती कमी होताना दिसत आहे. अशातच पुण्यात एक नवा लायब्ररी कॅफेचा ट्रेंड सुरु झाला आहे. हा ट्रेंड तरुणांच्या पसंतीस पडत आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 04:44 PM
Library Cafe Trend

Library Cafe : कॉफीच्या कपातून उलगडतेय वाचनसंस्कृती; पुण्यात ‘लायब्ररी कॅफे’चा वाढता ट्रेंड (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कॉफी, पुस्तकं आणि निवांतपणा….
  • पुण्यात वाढतोय ‘लायब्ररी कॅफे’चा ट्रेंड
  • कोरेगाव पार्क ते एफसी रोड
Library Cafe Trend : गायत्री पवळे : पुणे : माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल आणि सोशल मीडियामुळे वाचनसंस्कृती कमी होत असल्याची चर्चा होत असतानाच पुण्यात ‘लायब्ररी कॅफे’ची संकल्पना वेगाने लोकप्रिय होत आहे. पुस्तकांचे शांत वातावरण, कॉफीचा सुगंध आणि कामासाठी अनुकूल जागा यामुळे तरुणाई, फ्रीलान्सर, लेखक, विद्यार्थी आणि वाचनप्रेमी यांच्यासाठी ही ठिकाणे आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. शहरातील कोरेगाव पार्क, बाणेर, औंध, कर्वेनगर, कोथरूड आणि एफ.सी. रोड परिसरात अशा कॅफेंची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे.

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

पुस्तकांसोबत संवादाची नवी संस्कृती

लायब्ररी कॅफे ही केवळ खाण्या-पिण्याची जागा नसून ती एक सांस्कृतिक संवादाची नवी जागा बनत आहे. अनेक कॅफेंमध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी साहित्य, आत्मचरित्रे, कादंबऱ्या, कविता संग्रह, व्यवसायविषयक पुस्तके आणि स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात आहेत. काही ठिकाणी ‘बुक एक्स्चेंज’, लेखक भेट, कविसंमेलन, कथाकथन आणि ओपन माइकसारखे उपक्रमही आयोजित केले जात आहेत. त्यामुळे पारंपरिक वाचनालयांपेक्षा अधिक मुक्त आणि आधुनिक वातावरण येथे अनुभवायला मिळत आहे.

वर्फ फ्रॉम होम करणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय

कोवर्किंग स्पेस आणि कॅफे संस्कृतीचा प्रभावही या वाढत्या ट्रेंडमागे असल्याचे दिसते. वर्क फ्रॉम होम करणारे युवक-युवती, स्टार्टअप क्षेत्रातील तरुण आणि कंटेंट क्रिएटर्स शांत व सर्जनशील वातावरणाच्या शोधात असतात. लायब्ररी कॅफे त्यांची ही गरज पूर्ण करत आहेत. अनेक कॅफेंमध्ये हायस्पीड इंटरनेट, चार्जिंग पॉइंट्स, स्वतंत्र वाचन कोपरे आणि दीर्घ वेळ बसण्याची सुविधा दिली जात असल्याने ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत आहे.

उद्योजकही करतायत गुंतवणूक

विशेष म्हणजे, पुण्याची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक ओळख लक्षात घेऊन अनेक उद्योजक या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. आगामी काळात शहराच्या उपनगरांमध्ये आणि महाविद्यालयीन परिसरात आणखी नवीन लायब्ररी कॅफे सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वाचनाची आवड, निवांतपणा आणि आधुनिक जीवनशैली यांचा संगम घडवणारी ही संकल्पना पुण्याच्या सांस्कृतिक जीवनात नवा अध्याय लिहित असल्याचे चित्र दिसत आहे. पुस्तकांच्या सहवासात कॉफीचा आस्वाद घेत संवाद साधण्याची ही नवी पद्धत तरुण पिढीला विशेष भावत असून, पुण्यातील लायब्ररी कॅफे भविष्यात अधिक विस्तारतील, अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया

विद्यार्थी, जगदीश बामणे म्हणतो  पुण्यातील ‘लायब्ररी कॅफे’चा हा नवा ट्रेंड खरोखरच खूप छान आणि गरजेचा आहे. आजकाल सगळेच मोबाईलमध्ये व्यस्त असताना, कॉफी पिता पिता पुस्तकं वाचण्याची ही पद्धत तरुणांना पुन्हा वाचनाकडे आकर्षित करत आहे. शांत वातावरणात काम करणे किंवा आवडीचे पुस्तक वाचणे मनाला सुकवून लावते. आपल्या पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारी ही आधुनिक वाचनसंस्कृती नक्कीच कौतुकास्पद आहे!

विद्यार्थी, हिमांशी भैसारे याने म्हटले की, आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल आणि सोशल मीडियामुळे वाचन संस्कृती कमी होताना दिसते. अशावेळी लायब्ररी कॅफे ही संकल्पना वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. येथे शांत वातावरणात कॉफीचा आस्वाद घेत पुस्तके वाचण्याचा आनंद मिळतो. कादंबऱ्या, चरित्रे, स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके अशा विविध साहित्यामुळे विद्यार्थी आणि वाचक आकर्षित होतात. धकाधकीच्या जीवनात निवांत वाचनासाठी ही उत्तम जागा ठरते. अशा उपक्रमांमुळे ज्ञानवृद्धी, विचारांची देवाणघेवाण आणि सकारात्मक बदल घडण्यास मदत होते. नव्या पिढीत वाचनाची गोडी निर्माण करण्यासाठी लायब्ररी कॅफे ही काळाची गरज आहे.

Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

Web Title: Library cafe trend growing in pune reading culture

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘IND-US ट्रेड डील अंतिम टप्प्यात…’ अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण संकेत
1

‘IND-US ट्रेड डील अंतिम टप्प्यात…’ अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण संकेत

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर
2

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष
3

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट
4

RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Library Cafe : कॉफीच्या कपातून उलगडतेय वाचनसंस्कृती; पुण्यात ‘लायब्ररी कॅफे’चा वाढता ट्रेंड

Library Cafe : कॉफीच्या कपातून उलगडतेय वाचनसंस्कृती; पुण्यात ‘लायब्ररी कॅफे’चा वाढता ट्रेंड

May 22, 2026 | 04:44 PM
Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

Kumbh Mela 2026: ‘धार्मिक की राजकीय अजेंडा?’ कृष्णा नदीकाठी लघु कुंभमेळ्याला विरोध; प्रदूषण आणि कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

May 22, 2026 | 04:19 PM
रावेत गोळीबारप्रकरणी मोठी अपडेट, बिष्णोई गँगने जेलमधूनच दिली सुपारी; अडीच लाखात डील अन्…

रावेत गोळीबारप्रकरणी मोठी अपडेट, बिष्णोई गँगने जेलमधूनच दिली सुपारी; अडीच लाखात डील अन्…

May 22, 2026 | 04:12 PM
Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने

Satara News: तरुणांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप; साताऱ्यात युथ पॅंथरचे अनोखे निदर्शने

May 22, 2026 | 04:07 PM
Garuda Purana: यमराजांचे ‘हे’ दोन कुत्रे पापी आत्मांवर ठेवतात नजर, जाणून घ्या गरुड पुराणातील महत्त्व

Garuda Purana: यमराजांचे ‘हे’ दोन कुत्रे पापी आत्मांवर ठेवतात नजर, जाणून घ्या गरुड पुराणातील महत्त्व

May 22, 2026 | 03:50 PM
MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

MS Dhoni निवृत्ती घेणार? CSK चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने केले मोठे विधान; म्हणाला…

May 22, 2026 | 03:41 PM
शिरसाटांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून हसन मुश्रीफ भडकले, थेट उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे करणार तक्रार; शिरसाटांनीही केला पलटवार

शिरसाटांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून हसन मुश्रीफ भडकले, थेट उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे करणार तक्रार; शिरसाटांनीही केला पलटवार

May 22, 2026 | 03:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM