हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

Kangna Ranaut Viral Video : अभिनेत्री कंगना रणौैत सध्या मनोरंजन विश्वात चर्चेत आहे. याचं कारण देखील तसंच आहे. नुकताचं कंगनाचा एक व्हिडीओ खूप व्हायरल होत आहे. यामध्ये कंगनाने गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली आणि हातात हिरवा चुडा असा तिचा लुक सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. कंगना बाहेर जात असताना तिने फिकट गुलाबी रंगाचे कपडे परिधान केले आहेत. त्यामुळे अनेकांना असा प्रश्न पडला की, कंगना रणौतने गुपचुप लग्न उरकलं आहे का ? कंगनाने जर लग्न केलं आहे तर मग तिचा नवरा आहे तरी कोण ? यासगळ्यावरच नेमकं प्रकरण काय ते जाणून घेऊयात.
एका फिकट गुलाबी रंगाच्या कपड्यात कंगना रणौत गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली लावलेल्या लुकमध्ये स्पॉट झाली आणि त्यामुळे झालं असं की तिच्या लग्नाबाबतच्या चर्चा व्हायला लागल्य़ा. खरंतर कंगनाचा हा लुक लग्नातला असला तरी ते तिचं शुटींगमधल्या लग्नातला आहे. कंगनाचा क्विन २ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या सिनेमाचं शुटींग सुरु असून कंगनाचा व्हायरल होणारा लुक हा त्यातलाच आहे. सिनेमाच्या सेटवरचा तिचा हा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.
क्वीन सिनेमाने कंगना रणौैतला विशेष लोकप्रियता मिळाली होती. राणी मेहरा नावाची मुलगी जिच्या होणाऱ्या नवऱ्याने लग्न मोडलं म्हणून ती नाराज होते. पण खचून न जाता ती तिचं आयुष्य तिला हवं तसं जगाय़ला लागते. राणी एकटीच हनिमूनला पॅरिसला जाते आणि त्या सगळ्यात तिला भेटणारी माणसं आणि तिला आलेले अनुभव यातून ती आयुष्याकडे नव्याने पाहते. कंगनाच्या या सिनेमाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं होतं. आता तिच्या या सिनेमाचा दुसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. याच सिनेमाच्य़ा शुटींग दरम्यानचा तिचा लुक सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याने तिच्या लग्नाची अफवा उठली आहे.
