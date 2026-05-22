8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा
‘संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या’ राष्ट्रीय परिषदेमार्फत, कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातील एक मुख्य मुद्दा असा आहे की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या पुनरावलोकनासाठी आता यापुढे १० वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी वाट पाहत बसावे लागू नये. सध्याची महागाई आणि सतत बदलणारी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, वेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला गेला पाहिजे. शिवाय, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, सध्याच्या महागाईच्या काळात, राहणीमानाचा एक सन्मानजनक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची वेतनवाढ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विविध संस्थांनी अशीही सूचना केली आहे की, ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत विविध वेतनश्रेणींचे एकत्रीकरण करण्यात यावे. शिवाय, सर्वात कनिष्ठ स्तरावरील म्हणजेच ‘लेव्हल १’ वरील कर्मचाऱ्याचे किमान सुरुवातीचे वेतन दरमहा अंदाजे ₹६९,००० इतके निश्चित केले जावे. या संस्थांचे असे ठाम प्रतिपादन आहे की, देशासाठी एक भक्कम आणि न्याय्य वेतन रचना असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारच्या रचनेमुळे देशातील अत्यंत बुद्धिमान आणि गुणवान तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित करण्यास मदत होईल; तसेच अनुभवी व ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवेत टिकवून ठेवणे सुलभ होईल आणि सरकारी कामकाजाचा वेगही वाढेल.
वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो, असा एक सर्वसाधारण समज आहे. सध्या, सरकार आपल्या एकूण महसुलापैकी अंदाजे १३ टक्के वाटा कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या रूपाने खर्च करते. नवीन वेतन आयोगाच्या आगमनामुळे या खर्चात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, कर्मचारी संघटनांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, पगारावर केला जाणारा हा खर्च एक ‘बोजा’ म्हणून न पाहता, त्याकडे एक ‘गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. जेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते, तेव्हा बाजारातील त्यांची खरेदीक्षमता वाढते. लोक जेव्हा अधिक वस्तूंची खरेदी करतात, तेव्हा बाजारातील मागणी वाढते; आणि मागणी जसजशी वाढते, तसतसा कराच्या रूपाने सरकारला मिळणारा महसूलही वाढतो. अशा प्रकारे, हे संपूर्ण चक्र राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये हातभार लावेल. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, आठव्या वेतन आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी सरकारकडे सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
बापरे…एकाच दिवसात 45 अब्ज डॉलर कमावले; Elon Musk ची जगातील पहिला ‘ट्रिलियनेअर’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल, आणखी संपत्ती…