  • 8th Pay Commission Big Update For Government Employees Annual Increment Rules See More Details

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी Good News! 8 वा वेतन आयोग आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत मोठी अपडेट आली समोर

जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ प्रत्यक्षात दुप्पट होऊ शकते आणि किमान वेतनाच्या सध्याच्या पातळीमध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे प्रस्ताव? समजून घेऊयात.

Updated On: May 22, 2026 | 03:30 PM
  • सरकारसमोर काही विशिष्ट मागण्या मांडल्या
  • कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ दुप्पट होऊ शकते
  • किमान वेतन किती असावे?
8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भात विविध संघटनांची मते जाणून घेण्यासाठी सरकार सध्या त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ज्यांना एकत्रितपणे ‘स्टाफ साइड’ म्हणून ओळखले जाते. सरकारसमोर काही विशिष्ट मागण्या मांडल्या आहेत. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ प्रत्यक्षात दुप्पट होऊ शकते आणि किमान वेतनाच्या सध्याच्या पातळीमध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे प्रस्ताव? समजून घेऊयात.

मागण्यांचं एक निवेदन

‘संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या’ राष्ट्रीय परिषदेमार्फत, कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनातील एक मुख्य मुद्दा असा आहे की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या पुनरावलोकनासाठी आता यापुढे १० वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी वाट पाहत बसावे लागू नये. सध्याची महागाई आणि सतत बदलणारी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, वेतनाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घेतला गेला पाहिजे. शिवाय, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, सध्याच्या महागाईच्या काळात, राहणीमानाचा एक सन्मानजनक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची वेतनवाढ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

किमान वेतन किती असावे?

विविध संस्थांनी अशीही सूचना केली आहे की, ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत विविध वेतनश्रेणींचे एकत्रीकरण करण्यात यावे. शिवाय, सर्वात कनिष्ठ स्तरावरील म्हणजेच ‘लेव्हल १’ वरील कर्मचाऱ्याचे किमान सुरुवातीचे वेतन दरमहा अंदाजे ₹६९,००० इतके निश्चित केले जावे. या संस्थांचे असे ठाम प्रतिपादन आहे की, देशासाठी एक भक्कम आणि न्याय्य वेतन रचना असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारच्या रचनेमुळे देशातील अत्यंत बुद्धिमान आणि गुणवान तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित करण्यास मदत होईल; तसेच अनुभवी व ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवेत टिकवून ठेवणे सुलभ होईल आणि सरकारी कामकाजाचा वेगही वाढेल.

पगारवाढ हा खर्च नसून राष्ट्राच्या प्रगतीमधील गुंतवणूक

वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो, असा एक सर्वसाधारण समज आहे. सध्या, सरकार आपल्या एकूण महसुलापैकी अंदाजे १३ टक्के वाटा कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या रूपाने खर्च करते. नवीन वेतन आयोगाच्या आगमनामुळे या खर्चात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, कर्मचारी संघटनांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, पगारावर केला जाणारा हा खर्च एक ‘बोजा’ म्हणून न पाहता, त्याकडे एक ‘गुंतवणूक’ म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. जेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होते, तेव्हा बाजारातील त्यांची खरेदीक्षमता वाढते. लोक जेव्हा अधिक वस्तूंची खरेदी करतात, तेव्हा बाजारातील मागणी वाढते; आणि मागणी जसजशी वाढते, तसतसा कराच्या रूपाने सरकारला मिळणारा महसूलही वाढतो. अशा प्रकारे, हे संपूर्ण चक्र राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये हातभार लावेल. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, आठव्या वेतन आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी सरकारकडे सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

