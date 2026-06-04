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Tata Group History : इंग्रजांच्या टोमण्याला ‘ताज’चे उत्तर; टाटा घराण्याने अमेरिकेलाही दाखवली ताकद

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

टाटा घराण्याच्या इतिहासातील अपमान आणि त्याला दिलेल्या सडेतोड उत्तराची कहाणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. इंग्रजांच्या कथित अपमानानंतर जमशेटजी टाटा यांनी ‘ताज’ हॉटेल उभारल्याची कथा असो किंवा पुढील पिढीने जागतिक स्तरावर अमेरिकन कंपन्यांना दिलेली टक्कर, टाटा समूहाचा प्रवास प्रेरणादायी मानला जातो.

इंग्रजांच्या टोमण्याला ‘ताज’चे उत्तर; टाटा घराण्याने अमेरिकेलाही दाखवली ताकद

इंग्रजांच्या टोमण्याला ‘ताज’चे उत्तर; टाटा घराण्याने अमेरिकेलाही दाखवली ताकद

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विस्तार
  • अपमानाला टाटांचा सडेतोड जवाब!
  • ‘ताज’पासून अमेरिकेपर्यंत टाटा घराण्याची दमदार कहाणी
  • टाटा घराण्याने अमेरिकेलाही दाखवली ताकद
Ratan Tata Success Story : इतिहासात अनेक अशी व्यक्तिमत्त्वे झाली आहेत ज्यांनी अपमान, अपयश किंवा तिरस्काराला कमजोरी न मानता त्यालाच आपल्या ताकदीत बदलले. भारतातील टाटा कुटुंबाची कहाणीही काहीशी अशीच आहे. असे म्हटले जाते की उद्योगपती जमशेटजी टाटा यांना ब्रिटनमधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला होता, तर त्यांचे नातू रतन टाटा यांचा अमेरिकेतील फोर्ड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अपमान केला होता. मात्र, या दोन्ही प्रसंगी टाटा कुटुंबाने राग किंवा वादाचा मार्ग न स्वीकारता अशी यशस्वी कामगिरी केली की जगालाच त्यांच्या सामर्थ्याची दखल घ्यावी लागली.

जेव्हा जमशेदजी टाटांनी भेदभाव अनुभवला…

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, पाश्चात्य देशांमध्ये भारतीयांविरुद्ध भेदभाव ही एक सामान्य गोष्ट होती. एका प्रसिद्ध कथेनुसार, जमशेदजी टाटा ब्रिटनच्या दौऱ्यावर असताना एका प्रतिष्ठित हॉटेलमध्ये राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र ते भारतीय असल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. जमशेदजी टाटांनी या मानसिकतेला आव्हान देण्याचे ठरवले. त्यांनी भारतात एक असे हॉटेल उभारण्याची कल्पना केली, जे जगातील इतर कोणत्याही हॉटेलपेक्षा कमी आलिशान नसेल. त्यांचे ध्येय केवळ एक इमारत उभारणे नव्हते, तर भारतीयांचा आत्मसन्मान पुन्हा जागृत करणे होते.

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ताजमहाल पॅलेस: इतिहासात नोंदले गेलेले उत्तर

आपल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी, जमशेदजींनी मुंबईत ताज हॉटेल बांधले, जे भारतातील पहिले ५-तारांकित हॉटेल होते. ताजमहाल पॅलेस हॉटेलचे उद्घाटन १९०३ मध्ये मुंबईत झाले. त्या वेळी, ते आशियातील सर्वात आधुनिक आणि आलिशान हॉटेल्सपैकी एक मानले जात होते. या हॉटेलमध्ये वीज, लिफ्ट, आलिशान अंतर्गत सजावट आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा होत्या, ज्या त्या काळात दुर्मिळ मानल्या जात होत्या.

ताज हॉटेल भारताचा अभिमान बनले

ताज हॉटेल हा केवळ एक व्यावसायिक प्रकल्प नव्हता. तो एक संदेश होता की भारतीयसुद्धा जागतिक दर्जाच्या संस्था उभारू शकतात. काही लोक भारतीयांना कनिष्ठ मानत असताना, जमशेदजी टाटांनी एक असे प्रतीक निर्माण केले जे आजही भारताची ओळख आहे. एका अर्थाने, हे यश कोणत्याही अपमानापेक्षा मोठे उत्तर होते.

रतन टाटा आणि फोर्ड यांच्यातील कटू भेट

जमशेदजी प्रकरणानंतर जवळजवळ एका शतकाने, टाटा कुटुंबासमोर आणखी एक आव्हान उभे राहिले. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, टाटा मोटर्सचा प्रवासी कार प्रकल्प अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयशी ठरत होता. त्यावेळी, कंपनीने आपला कार विभाग विकण्याचा विचार केला आणि अमेरिकेच्या फोर्ड मोटर कंपनीसोबत वाटाघाटी सुरू केल्या. असे म्हटले जाते की, एका बैठकीदरम्यान फोर्डच्या काही अधिकाऱ्यांनी रतन टाटांना विचारले की, जर त्यांना कार व्यवसाय समजतच नव्हता, तर ते त्यात का उतरले? या टिप्पणीमुळे रतन टाटा यांना खूप वाईट वाटले. त्यांनी बैठक अर्धवट सोडून ते भारतात परतले.

जग्वार-लँड रोव्हरचे अधिग्रहण आणि यश

हा अपमान सहजपणे स्वीकारून रतन टाटा आपले काम करत राहिले. पुढील काही वर्षांत, टाटा मोटर्सने आपले स्थान अधिक मजबूत केले. मग, २००८ मध्ये एक अशी संधी चालून आली, जिने जागतिक लक्ष वेधून घेतले. आर्थिक अडचणींचा सामना करणारी फोर्ड कंपनी आपले प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रँड्स, जग्वार आणि लँड रोव्हर, विकण्यास तयार होती. रतन टाटांनी दोन्ही ब्रँड्स विकत घेतले. एकेकाळी टाटा मोटर्सची कमजोरी मानल्या जाणाऱ्या या कंपनीला आपली मौल्यवान मालमत्ता टाटा समूहाकडे सोपवण्यास भाग पडले. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, जॅग्वार लँड रोव्हरने टाटा मोटर्सची जागतिक ओळख नव्या उंचीवर नेली. हा केवळ एक व्यावसायिक करार नव्हता, तर संयम, आत्मविश्वास आणि दूरदृष्टीचा विजय होता.

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जमशेदजी टाटा आणि रतन टाटा यांच्या कथा शिकवतात की, अपमानाला सर्वात प्रभावी उत्तर राग नसून यश आहे. एकाने ताज हॉटेल बांधून भारताला सन्मान मिळवून दिला, तर दुसऱ्याने जॅग्वार लँड रोव्हर खरेदी करून जगाला भारतीय उद्योगाची क्षमता सिद्ध करून दाखवली. या दोन्ही घटना एक समान संदेश देतात—जेव्हा आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम एकत्र येतात, तेव्हा कोणत्याही लहानशा अपमानाचे रूपांतर इतिहास घडवणाऱ्या यशात होऊ शकते.

Web Title: Tata family insult revenge taj hotel ratan tata america business success story

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:46 PM

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