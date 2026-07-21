Nagpur News: MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई; नागपुरात 20 दुकानांवर गुन्हे दाखल

Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी
ग्राहक, वजन आणि मापन विभागाला प्रतिसाद देत, राष्ट्रीय तक्रार निवारण केंद्र पोर्टलद्वारे थेट अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी मांडत अहवालानुसार, राष्ट्रीय तक्रार हेल्पलाईनवर जास्त दर आकारण्याबाबतच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातून अशा तक्रारी सातत्याने येत आहेत. या महिन्यात आतापर्यंत मिळालेल्या तक्रारींच्या आधारे, विभागाने शहर आणि जिल्ह्यातील ४९ आस्थापना आणि दुकानांवर छापे टाकून कारवाई केली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींच्या आधारे, जास्त दर आकारण्याबाबत विभागाच्या पथकाने या दुकानांची तपासणी केली. यापैकी सुमारे २० दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या दुकानांची पुढील चौकशी केली जाईल आणि प्रकरणे न्यायालयाकडे वर्ग केली जातील. (फोटो सौजन्य – AI Created)
एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारून होणारी नफेखौरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी वजन आणि मापन विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे. विभागाची पथके विविध भागांमध्ये नियमितपणे अचानक तपासणी करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कायदेशीर तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई केली जात आहे. विभागाने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणताही दुकानदार एमआरपीपेक्षा एक रुपया जरी जास्त दर आकारत असेल, तर त्यांनी तात्काळ तक्रार दाखल करावी.
Farmers Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 30 जुलैपूर्वी खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार, कृषीमंत्र्यांची मोठी घोषणा
‘ग्राहक संरक्षणाच्या हितासाठी, एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या नफेखोरांवर आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी विभागाने एक मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नियमित तपासणी केली जात आहे. तक्रारीवर तात्काळ कारवाई केली जात आहे. एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या दुकानदारांची तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन ग्राहकांना करण्यात येत आहे.’