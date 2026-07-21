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Nagpur News: MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई; नागपुरात 20 दुकानांवर गुन्हे दाखल

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या दुकानदारांविरोधात प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देत वजन व मापन विभागाने अनेक दुकानांवर धाडी टाकल्या असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

Nagpur News: MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई; नागपुरात 20 दुकानांवर गुन्हे दाखल

Nagpur News: MRP पेक्षा जास्त पैसे आकारणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई; नागपुरात 20 दुकानांवर गुन्हे दाखल

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विस्तार
  • नागपुरात MRP पेक्षा जास्त दर आकारल्याप्रकरणी वजन व मापन विभागाने 49 दुकानांवर छापे टाकत सुमारे 20 दुकानांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
  • ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारीनंतर विभागाने अचानक तपासणी मोहीम सुरू केली असून नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
  • एमआरपीपेक्षा एक रुपयाही जास्त दर आकारल्यास ग्राहकांनी तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
नागपूर: शहरातील आणि जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये व्यावसायिक आस्थापनांकडून मालावर कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा (एमआरपी) जास्त दर आकारल्याची प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. या मनमानी दरवाढीमुळे सामान्य ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अन्न आस्थापनांमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) नियमित कारवाईनंतर, दुकानांमध्ये होणाऱ्या उघड उल्लंघनाच्या वाढत्या तक्रारींनंतर वजन आणि मापन विभागानेही कठोर भूमिका घेत पूर्णपणे सक्रियता दाखवली आहे. याचा परिणाम बाजारपेठेत जाणवू लागला आहे.

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ग्राहक, वजन आणि मापन विभागाला प्रतिसाद देत, राष्ट्रीय तक्रार निवारण केंद्र पोर्टलद्वारे थेट अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी मांडत अहवालानुसार, राष्ट्रीय तक्रार हेल्पलाईनवर जास्त दर आकारण्याबाबतच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातून अशा तक्रारी सातत्याने येत आहेत. या महिन्यात आतापर्यंत मिळालेल्या तक्रारींच्या आधारे, विभागाने शहर आणि जिल्ह्यातील ४९ आस्थापना आणि दुकानांवर छापे टाकून कारवाई केली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींच्या आधारे, जास्त दर आकारण्याबाबत विभागाच्या पथकाने या दुकानांची तपासणी केली. यापैकी सुमारे २० दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या दुकानांची पुढील चौकशी केली जाईल आणि प्रकरणे न्यायालयाकडे वर्ग केली जातील. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नियमित अचानक तपासणी सुरूच

एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारून होणारी नफेखौरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी वजन आणि मापन विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे. विभागाची पथके विविध भागांमध्ये नियमितपणे अचानक तपासणी करत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कायदेशीर तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई केली जात आहे. विभागाने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणताही दुकानदार एमआरपीपेक्षा एक रुपया जरी जास्त दर आकारत असेल, तर त्यांनी तात्काळ तक्रार दाखल करावी.

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ग्राहकांनी सतर्क राहावे, तक्रारी कराव्यात

‘ग्राहक संरक्षणाच्या हितासाठी, एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या नफेखोरांवर आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी विभागाने एक मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नियमित तपासणी केली जात आहे. तक्रारीवर तात्काळ कारवाई केली जात आहे. एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या दुकानदारांची तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन ग्राहकांना करण्यात येत आहे.’

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Nagpur cracks down on mrp violations 20 shops booked for overcharging customers

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:00 PM

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