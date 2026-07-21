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Mumbai Crime: पहिल्या पतीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून पत्नीची हत्या; ओशिवरा येथील धक्कादायक घटना

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

मुंबईतील ओशिवरा परिसरात पहिल्या पतीशी फोनवर बोलत असल्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. शबरून नेला अन्सारी (25) हिचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी ओशिवरा पोलिसांनी आरोपी पती सेराज अन्सारीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पहिल्या पतीशी फोनवर बोलण्याच्या संशयातून पती-पत्नीमध्ये सतत वाद होत होते.
  • रागाच्या भरात पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप.
  • ओशिवरा पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सतत फोनवर बोलण्याच्या संशयातून आणि कौटुंबिक वादातून एका पतीने आपल्याच पत्नीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताबयात आरोपी पतीला अटक केली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना ओशिवऱ्यातील गुलशननगर येथील रोस्वाल्ट बिल्डिंगमध्ये सोमवारी रात्री घडली.

काय घडलं नेमकं?

शबरून नेला अन्सारी (वय 25) असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर आरोपी पतीचे नाव सेराज अन्सारी असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत शबरुन हीचा सरोज अन्सारी याच्यासोबत दुसरा विवाह झाला होता. मात्र, लग्न झाले तरीही शबरून ही तिच्या पहिल्या पतीशी फोनवर वारंवार बोलत असे. या गोष्टीचा पती सेराज याला तीव्र राग होता. पहिल्या नवऱ्याशी होणाऱ्या या संभाषणावरून त्यांच्यात वाद होत होते.

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रागाच्या भरात गळा आवळून संपवले आयुष्य

सोमवारी रात्रीच्या सुमारास याच कारणावरून दोघांमध्ये पुन्हा एकदा जोरदार भांडण झाले. भांडण विकोपाला गेल्याने रागाच्या भरात सेराजने शबरूनचा गळा आवळून तिचे आयुष्य संपवले. घटनेची माहिती मिळताच ओशिवरा पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला असून आरोपी सेराज अन्सारी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून या प्रकरणी ओशिवरा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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 रेवदंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मौजे खानाव (ता. अलिबाग) येथून चोरीस गेलेली दुचाकी अवघ्या ३६ तासांत शोधून काढत रेवदंडा पोलिसांनी ओडिशातील आरोपीला अटक केली असून चोरीस गेलेली मोटारसायकल हस्तगत करण्यात यश मिळवले आहे. खानाव येथील जितेश भास्कर पाटील (वय ३३) यांनी दि. १६ जुलै २०२६ रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास त्यांची TVS Ntorq 125 (क्रमांक MH-06-CS-8745) ही दुचाकी घराच्या अंगणात उभी केली होती. मात्र, दि. १७ जुलै रोजी पहाटे १.२८ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्याने दुचाकी चोरून नेल्याची घटना घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील ओशिवरा परिसरात.

  • Que: पत्नीची हत्या कशामुळे झाल्याचा आरोप आहे?

    Ans: पहिल्या पतीशी फोनवर बोलण्याच्या संशयातून.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी पतीला अटक करून गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Mumbai crime wife murdered on suspicion of talking to her first husband over the phone shocking incident in oshiwara

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:04 PM

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