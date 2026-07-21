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SBI Funds: गुंतवणूकदारांची चांदी! बाजारात ‘या’ Funds Management ची एन्ट्री, 7% प्रीमियमसह NSE वर लिस्टिंग

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:04 PM IST
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सारांश

SBI Funds: कंपनीचा आयपीओ 14ते 16 जुलै या कालावधीत खुला होता. या इश्यूला बाजारातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि उपलब्ध शेअर्सच्या तुलनेत अनेक पटींनी अर्ज दाखल झाले.

SBI Funds (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

SBI Funds (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Share Market News:  शेअर बाजारात मंगळवारी एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटच्या शेअरने अधिकृत प्रवेश केला. आयपीओला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर लिस्टिंगच्या दिवशीही या शेअरकडे बाजाराचे विशेष लक्ष होते. अपेक्षेइतकी मोठी झेप न घेतली तरी कंपनीचा शेअर इश्यू किमतीपेक्षा वरच्या दरात सूचीबद्ध झाला. त्यामुळे आयपीओमध्ये सहभागी झालेल्या गुंतवणूकदारांना सुरुवातीलाच काही प्रमाणात नफा मिळाला.

गुंतवणूकदारांचा कंपनीवर असलेला विश्वास

कंपनीचा आयपीओ 14ते 16 जुलै या कालावधीत खुला होता. या इश्यूला बाजारातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आणि उपलब्ध शेअर्सच्या तुलनेत अनेक पटींनी अर्ज दाखल झाले. यावरून गुंतवणूकदारांचा कंपनीवर असलेला विश्वास स्पष्ट झाला.

शेअरने चांगल्या वाढीसह व्यवहार सुरू

लिस्टिंगच्या दिवशी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर कंपनीच्या शेअरची सुरुवात प्रति शेअर 613.30 रुपये या दराने झाली. हा दर आयपीओच्या अंतिम किमतीपेक्षा सुमारे सात टक्के अधिक होता. दुसरीकडे, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवरही शेअरने चांगल्या वाढीसह व्यवहार सुरू केला. लिस्टिंगनंतर कंपनीचे बाजारमूल्य एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले, हीदेखील महत्त्वाची बाब ठरली.

व्यवहारात शेअरने त्यापेक्षा कमी वाढ

दरम्यान, ग्रे मार्केटमध्ये या शेअरबाबत जास्त प्रीमियमची चर्चा होती. काही बाजार विश्लेषकांना लिस्टिंगच्या दिवशी अधिक मोठी वाढ अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात शेअरने त्यापेक्षा कमी वाढ नोंदवली. तरीही सकारात्मक सुरुवात झाल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण दिसून आले.(SBI Funds)

आता अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे.हा शेअर विकून नफा घ्यावा की दीर्घकाळासाठी ठेवावा?

बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट ही देशातील आघाडीची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आहे. मजबूत ब्रँड, विस्तृत ग्राहकवर्ग आणि देशभरातील वितरण व्यवस्था यामुळे कंपनीची बाजारातील स्थिती भक्कम आहे. शिवाय, म्युच्युअल फंड क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत असल्याने भविष्यातही कंपनीला त्याचा फायदा मिळू शकतो.

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तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, ज्यांना आयपीओमध्ये शेअर्स मिळाले आहेत त्यांनी घाईघाईने विक्री करण्याऐवजी दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवावा. तर नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांनी बाजारात किंमत काहीशी कमी झाल्यास टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्याचा विचार करावा. अल्पकालीन व्यवहार करणाऱ्यांनी मात्र जोखीम लक्षात घेऊन योग्य स्टॉप-लॉस ठेवणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले जात आहे.

आयपीओ खुला होण्यापूर्वीच कंपनीने अँकर गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला होता. त्यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचाही कंपनीवर विश्वास असल्याचे दिसून आले. यामुळे आयपीओला अधिक बळ मिळाले.

म्युच्युअल फंड क्षेत्रात मजबूत स्थान

एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटची स्थापना 1986मध्ये झाली. गेल्या अनेक दशकांत कंपनीने म्युच्युअल फंड क्षेत्रात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. व्यवस्थापनाखालील मोठी मालमत्ता, लाखो गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि सातत्याने वाढणारा व्यवसाय यामुळे ही कंपनी देशातील अग्रगण्य मालमत्ता व्यवस्थापन संस्थांपैकी एक मानली जाते.

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गुंतवणूकदार सकारात्मक

भारतात म्युच्युअल फंडांकडे वळणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या वेगाने वाढत आहे. आर्थिक नियोजनाबाबत जागरूकता वाढल्याने या क्षेत्रात पुढील काही वर्षांतही मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत एसबीआय फंड्ससारख्या मजबूत कंपनीकडे दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अनेक गुंतवणूकदार सकारात्मक नजरेने पाहत आहेत.

एकंदरीत, लिस्टिंग अपेक्षेपेक्षा थोडी माफक झाली असली तरी कंपनीची आर्थिक ताकद, बाजारातील प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील वाढीच्या संधी लक्षात घेता हा शेअर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखा पर्याय ठरू शकतो.

Web Title: Sbi funds management shares list at decent premium of 7 over ipo price on nse

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:04 PM

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