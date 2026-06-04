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ATF Price: कितीही वाढो महागाई, Air India आणि IndiGo साठी 75.6 रुपये लीटर ATF; सरकारची खास भेट

Updated On: Jun 04, 2026 | 01:34 PM IST
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सारांश

वाढत्या विमान इंधनाच्या किमतींचा आता हवाई प्रवाशांच्या खिशावर परिणाम होणार नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने १०,००० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे, प्रवाशांनाही दिलासा

सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य- Instagram/iStock)

सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय (फोटो सौजन्य- Instagram/iStock)

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विस्तार
  • सरकारचा मोठा निर्णय 
  • महागाई कितीही वाढली तरी ATF दर तितकेच राहणार 
  • १० हजार कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी 
जर तुम्ही वारंवार विमानाने प्रवास करत असाल किंवा नजीकच्या भविष्यात तसे करण्याची योजना आखत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरेल. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत आहेत. याचा परिणाम विमान इंधनाच्या (ATF) दरावरही झाला आहे. एटीएफच्या दरवाढीनंतर, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या विमान कंपन्या भाडेवाढीची मागणी करत होत्या. आता, केंद्र सरकारने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सरकारने विमान इंधनाची (एटीएफ) किंमत मर्यादित कक्षेत ठेवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमतीत होणाऱ्या तीव्र वाढीपासून देशांतर्गत विमान भाड्यांचे संरक्षण करणे हा आहे, जेणेकरून विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार नाही आणि विमान कंपन्यांना आपले कामकाज बंद करण्यास भाग पडणार नाही. या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, सरकार तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) बिनव्याजी आगाऊ रकमेच्या स्वरूपात १०,००० कोटी रुपयांचे एक-वेळचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान करेल. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेट इंधनाच्या किमती वाढतील, तेव्हा तेल कंपन्या हा भार भारतीय विमान कंपन्यांवर टाकणार नाहीत आणि सरकार-पुरस्कृत निधीतून या नुकसानीची भरपाई करतील.

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हे समर्थन पुढील ३६ महिन्यांसाठी लागू राहील

याउलट, जेव्हा जागतिक बाजारात एटीएफच्या (ATF) किमती कमी होतील, तेव्हा फरकाची रक्कम तेल कंपन्यांकडून वसूल करून देशाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केली जाईल. सरकारच्या निवेदनानुसार, हे किंमत स्थिरीकरण समर्थन पुढील ३६ महिन्यांसाठी लागू राहील. गरज भासल्यास ते पुढे वाढवले ​​जाऊ शकते. मध्य-पूर्वेतील संकटामुळे इंधनाच्या किमतींमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थिरतेपासून विमान कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कामकाजाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

देशातील हवाई संपर्क सुधारेल 

या निर्णयावर बोलताना पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, जेट इंधनाच्या किमती स्थिर केल्याने देशात परवडणारी हवाई कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल. यामुळे प्रवाशांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि टियर-२ व टियर-३ शहरांशी हवाई कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. यामुळे भविष्यात पर्यटन आणि रोजगारालाही चालना मिळेल. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणी माहिती देताना सांगितले की, सरकारने देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एटीएफच्या किमती प्रति लिटर ₹७५.६ इतकी निश्चित केली आहे.

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Web Title: Government sets aside rs 10000 crore to cap jet fuel price atf remains the same support for 36 months

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Published On: Jun 04, 2026 | 01:34 PM

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