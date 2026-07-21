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‘पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी’; लाठीमारावरून राहुल गांधींचा थेट हल्ला; RLM रुग्णालयात जखमींची घेणार भेट

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:08 PM IST
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सारांश

Rahul Gandhi on PM Modi: देशातील तरुण एका भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करत आहेत; शिक्षण व्यवस्था ही वाळवी लागलेल्या लाकडाप्रमाणे आतून पोखरली गेली आहे, याची संपूर्ण देशाला जाणीव आहे. पंतप्रधान मोदी गप्प का आहेत? त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली पाहिजे. मी जखमी विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी RLM रुग्णालयात जाणार आहे.

'पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी'; लाठीमारावरून राहुल गांधींचा थेट हल्ला (Photo Credit- X)

'पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी'; लाठीमारावरून राहुल गांधींचा थेट हल्ला (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी’
  • लाठीमारावरून राहुल गांधींचा थेट हल्ला
  • RLM रुग्णालयात जखमींची घेणार भेट
नवी दिल्ली: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ‘सीजेपी’चा (CJP) संसदेकडे निघालेला मोर्चा, आंदोलकांवरील पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि ‘नीट’ (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी म्हटले की, काल संसद भवनाजवळ घडलेल्या घटनांबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारने विद्यार्थ्यांची माफी मागितलेली नाही. देशातील तरुण एका भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करत आहेत; शिक्षण व्यवस्था ही वाळवी लागलेल्या लाकडाप्रमाणे आतून पोखरली गेली आहे, याची संपूर्ण देशाला जाणीव आहे. पंतप्रधान मोदी गप्प का आहेत? त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली पाहिजे. मी जखमी विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी आरएलएम (RLM) रुग्णालयात जाणार आहे.

चर्चेस नकार दिल्याबद्दल सभापतींवर टीका

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, ‘नीट’ पेपरफुटीवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींची भेट घेतली होती, परंतु सभापतींनी सरकारशी सल्लामसलत करावी लागेल असे सांगितले ज्याचा अर्थ असा की, लोकसभेत कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ देण्यासाठी सभापतींना आता मोदी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. आज लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘नीट’ पेपरफुटीवर चर्चेची मागणी केली; मात्र सभापतींनी ती फेटाळून लावली आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. देशभरातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणाऱ्या या संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा करण्यास केंद्र सरकार का टाळाटाळ करत आहे? सरकारने पुढाकार घेऊन ही समस्या स्वतः सोडवली पाहिजे.


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दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, मोदी सरकार त्यांचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठीशी घालत आहे. जर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत असतील, तर नक्कीच सरकारची काहीतरी चूक असणार. पेपरफुटीचा फटका देशभरातील सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांना बसला आहे; त्यांची वर्षभराची मेहनत वाया गेली आहे. तरीही, दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार आंदोलकांचा आवाज बळजबरीने दाबत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे होते, पण त्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीमार केला जात आहे. अशा कृतींमुळे देशातील तरुण सरकारविरुद्ध जातील आणि भाजपला दुसरी संधी देण्याऐवजी पर्यायांचा शोध घेतील.

लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सलग दुसऱ्या दिवशी तहकूब

विशेष म्हणजे, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले, परंतु पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. राम मंदिरातील देणग्यांची चोरी आणि ‘नीट’ (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांना चर्चा हवी आहे, परंतु सभापतींनी अशा चर्चेस परवानगी दिलेली नाही. लोकसभेत तर त्यांना हा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधीही देण्यात आली नाही. राज्यसभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हा मुद्दा मांडला असला तरी सरकारने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, ज्यामुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निषेध नोंदवावा लागला. सलग दुसऱ्या दिवशीही अशीच परिस्थिती राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नाही आणि दोन्ही सभागृहे तहकूब करावी लागली.

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Web Title: The prime minister should apologize to the countrys students rahul gandhis direct attack over the lathi charge

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:06 PM

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