इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढता लष्करी संघर्ष, आणि त्यातच अमेरिकेचा झालेला थेट हस्तक्षेप, यामुळे संपूर्ण जग एका गंभीर ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अलीकडील निर्णय आणि युद्धाबाबतचा त्यांचा आक्रमक आग्रह यामुळे जागतिक तेल आणि वायू बाजारपेठांमध्ये प्रचंड उलथापालथ निर्माण झाली आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, केवळ भारतासारखे विकसनशील देशच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रालाही तेलाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती आणि पुरवठ्यातील तुटवडा यांचा सामना करावा लागत आहे.
या संघर्षाचा सर्वात विनाशकारी परिणाम धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) दिसून आला आहे. एका बाजूला इराण आणि दुसऱ्या बाजूला इस्रायल व अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या शत्रुत्वामुळे, या सागरी मार्गावरून होणारा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्या आहेत.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली इतक्या मोठ्या प्रमाणातील वाढ यापूर्वी मार्च २०२२ मध्ये, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात दिसून आली होती. पुरवठ्यातील या तुटवड्यामुळे भारतसह अनेक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.
अमेरिका सध्या तेल, वायू आणि शुद्ध केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांचा एक मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो. अधिकृत आकडेवारीनुसार, अमेरिका दररोज सरासरी ६० लाखांहून अधिक बॅरल्स शुद्ध उत्पादने आणि ४० लाखांहून अधिक बॅरल्स कच्च्या तेलाची निर्यात करतो. अमेरिकेतील तेलाचे उत्पादन प्रामुख्याने ३२ राज्यांतून घेतले जाते; यामध्ये टेक्सास, न्यू मेक्सिको, नॉर्थ डकोटा, अलास्का, ओक्लाहोमा आणि कोलोरॅडो ही राज्ये आघाडीवर आहेत.
जरी अमेरिकेचा तेलाच्या व्यापारातील निव्वळ ताळेबंद (net trade balance) सध्या सकारात्मक असला—आणि त्यात दररोज सरासरी २८ लाख बॅरल्सची अतिरिक्त शिल्लक (surplus) असली—तरीही या संघर्षाच्या जागतिक परिणामांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात अमेरिका अपयशी ठरला आहे. अमेरिकेत, नियमित गॅसोलीनची (पेट्रोलची) सरासरी किंमत अवघ्या एका आठवड्यात १४ टक्क्यांनी वाढली असून, ती ३.४१ डॉलर्स प्रति गॅलनच्या वर गेली आहे; संघर्षापूर्वी ही किंमत ३.०० डॉलर्सपेक्षा कमी होती, त्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ आहे.
इस्रायल स्वतः नैसर्गिक वायूचा एक प्रमुख उत्पादक देश असून, तो पाइपलाइनद्वारे इजिप्त आणि जॉर्डनला वायूची निर्यात करतो. तथापि, इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची कारणे देत, इस्रायलने आपल्या काही वायू क्षेत्रांमधील (gas fields) कामकाज तात्पुरते स्थगित केले आहे; परिणामी, त्यांची वायू निर्यात थांबली आहे. इस्रायलमध्ये मोठ्या तेल संकटाची कोणतीही बातमी अद्याप समोर आली नसली, तरी प्रादेशिक अस्थिरतेमुळे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर चिंतेचे सावट निर्माण झाले आहे.
भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी देश आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. जागतिक बाजारपेठेत किमतींमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही वाढीचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर, तसेच देशाच्या राजकोषीय तुटीवर होत असतो. जर इराण-इस्रायल संघर्ष लवकर निवळला नाही, तर नजीकच्या भविष्यात भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (LPG) किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.