‘मराठा साम्राज्याचे चाणक्य’ मुत्सद्दी नानासाहेब फडणवीस पुण्यतिथी; जाणून घ्या 13 मार्चचा इतिहास

Dinvishesh : बालाजी जनार्दन भानू असे होते, परंतु इतिहासात ते ‘नानासाहेब फडणवीस’ या नावाने प्रसिद्ध झाले. पहिले माधवराव यांच्या काळात त्यांनी राज्यकारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:40 AM
मराठा साम्राज्यातील अत्यंत कुशल राजकारणी आणि मुत्सद्दी म्हणून ओळखले जाणारे नानासाहेब फडणवीस यांची आज पुण्यतिथी. अठराव्या शतकात पेशवाईच्या काळात त्यांनी प्रशासन, कूटनीती आणि राज्यकारभार अत्यंत दक्षतेने सांभाळला. त्यांचे पूर्ण नाव बालाजी जनार्दन भानू असे होते, परंतु इतिहासात ते ‘नानासाहेब फडणवीस’ या नावाने प्रसिद्ध झाले. पहिले माधवराव यांच्या काळात त्यांनी राज्यकारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुढे पेशवाईतील राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही त्यांनी मराठा साम्राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी परकीय सत्तांविरुद्ध कुशल कूटनीती वापरली. त्यांच्या बुद्धिमत्ता आणि दूरदृष्टीमुळे त्यांना त्या काळातील ‘मराठा साम्राज्याचे चाणक्य’ असेही म्हटले जाते. (Dinvishesh)

 

13 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1781: विल्यम हर्शेलने युरेनसचा शोध लावला.
  • 1897: सॅन दिएगो विद्यापीठाची स्थापना झाली.
  • 1910: स्वातंत्रवीर सावरकर पॅरिसहून लंडनला आल्यावर त्यांना अटक करण्यात आली.
  • 1930: क्लाइड डब्ल्यू. टॉमबॉग यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या वेधशाळेला प्लूटोचा शोध कळवला.
  • 1940: अमृतसरमधील जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे समर्थन करणारे पंजाबचे गव्हर्नर मायकेल ओडवायर यांची उधम सिंगने गोळ्या झाडून हत्या केली.
  • 1963 : अर्जुन पुरस्काराची सुरुवात
  • 1997: सिस्टर निर्मला यांची मदर तेरेसा यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली.
  • 1999: कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले.
  • 2003: मुंबई शहरात लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोट.
  • 2007: वेस्ट इंडिजमध्ये 9व्या क्रिकेट विश्वचषकाचे उद्घाटन झाले.
13 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष
  • 1733 : ‘जोसेफ प्रिस्टले’ – इंग्लिश रसायनशास्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 फेब्रुवारी 1804)
  • 1893: ‘महामहोपाध्याय डॉ. वासुदेव विष्णू मिराशी’ – मराठी लेखक, संस्कृत पंडित व भारतविद्यातज्ज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 एप्रिल 1985)
  • 1899 : ‘डॉ. बर्गुला रामकृष्ण राव’ – हैदराबाद राज्याचे माजी मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1926 : ‘रवींद्र पिंगे’ – ललित लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 ऑक्टोबर 2008)
  • 1980 : ‘वरुण गांधी’ – भारतीय राजकारणी नेता, भारतीय लोकसभा सदस्य आणि संजय गांधी यांचे पुत्र यांचा जन्म
13 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1800 : ‘नानासाहेब फडणवीस’ – पेशवे दरबारातील मंत्री यांचे निधन. (जन्म: 12 फेब्रुवारी 1742)
  • 1899 : ‘दत्तात्रेय कोंडो घाटे’ – उर्फ कवी दत्त यांचे निधन. (जन्म: 27 जून 1875)
  • 1901 : ‘बेंजामिन हॅरिसन’ – अमेरिकेचे 33वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 20 ऑगस्ट 1833)
  • 1955 : ‘वीर विक्रम शाह त्रिभुवन’ नेपाळचे राजे यांचे निधन. (जन्म: 23 जून 1906)
  • 1967 : ‘सर फँक वॉरेल’ वेस्ट इंडिजचे क्रिकेट खेळाडू यांचे निधन. (जन्म: 1 ऑगस्ट 1924)
  • 1969 : ‘मोहिनीराज लक्ष्मण चंद्रात्रेय’ – गणितशास्रज्ञ यांचे निधन.
  • 1994 : ‘श्रीपाद यशवंत कोल्हटकर’ – मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व सिटू या कामगार संघटनेचे लढवय्ये नेते यांचे निधन.
  • 1996 : ‘शफी इनामदार’ – अभिनेते आणि नाट्यनिर्माते यांचे निधन. (जन्म: 23 ऑक्टोबर 1945)
  • 1997 : ‘शीला इराणी’ – राष्ट्रीय महिला हॉकी खेळाडू यांचे निधन.
  • 2002 : ‘मोहम्मद नासिर हुसेन खान’ – भारतीय चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक, आणि पटकथा लेखक यांचे निधन.
  • 2004 : ‘उस्ताद विलायत खाँ’ – सतारवादक यांचे निधन. (जन्म: 28 ऑगस्ट 1928)
  • 2006 : ‘रॉबर्ट सी बेकर’ – चिकन नगेट तसेच पोल्ट्रीशी संबंधित इतर अनेक शोध लावले (जन्म: 29 डिसेंबर 1921)

