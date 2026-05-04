Vijay Thalapathy Networth: चित्रपटांपासून ते राजकारणापर्यंत थलपती विजयचा जलवा; जाणून घ्या किती आहे एकूण संपत्ती?

दाक्षिणात्य सुपरस्टार थलपती विजय यांनी चित्रपटसृष्टीत मोठे यश मिळवल्यानंतर आता राजकारणातही दमदार एंट्री केली आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेसोबतच त्यांच्या संपत्तीचीही चर्चा रंगली आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 01:10 PM
Thalapathy Vijay Networth News Marathi : भारतातील पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल येत आहेत. तामिळनाडूमध्ये, चित्रपटसृष्टीतून राजकारणात आलेले सुपरस्टार थलपथी विजय आश्चर्यकारक कामगिरी करत आहेत. हा लेख लिहीपर्यंत, विजय यांचा टीव्हीके पक्ष राज्यात १०२ जागांवर आघाडीवर होता आणि त्यांनी एआयडीएमके (७३ जागा) व डीएमके (४८ जागा) यांच्यावर आपली आघाडी कायम ठेवली होती.

तामिळनाडूतील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, दाक्षिणात्य स्टार विजय आणि त्यांच्या घराची सुरक्षा वाढवण्यात आली. २०२४ मध्ये अभिनयातून निवृत्त झाल्यानंतर, त्यांनी २०२६ मध्ये निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला आणि येथेही ते आपला प्रभाव दाखवत आहेत. मालमत्तेबद्दल बोलायचे झाल्यास, विजय यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपली एकूण संपत्ती ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे जाहीर केले आहे.

दोन्ही जागांवर विजय आघाडीवर

थलपथी विजय, ज्यांचे पूर्ण नाव जोसेफ विजय चंद्रशेखर आहे, ते तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली (पूर्व) या दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत. निवडणुकीच्या निकालांवरून असे दिसते की, हा सुपरस्टार दोन्ही जागांवर आघाडीवर आहे. या अभिनेता-राजकारण्याला या भागातून पूर्ण पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसते, कारण केवळ विजयच नव्हे तर त्यांचा संपूर्ण पक्ष राज्यभरातील १०२ जागांवर आघाडीवर आहे.

६०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या मालमत्तेचे मालक

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, विजय यांनी म्हटले आहे की त्यांची एकूण निव्वळ संपत्ती ६०३.२० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये विविध बँक खात्यांमधील २१३ कोटी रुपयांहून अधिक ठेवींचा समावेश आहे. या अभिनेता-राजकारण्याच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची जंगम मालमत्ता ४०४.५८ कोटी रुपयांची आहे, तर विजय यांच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता १९८.६२ कोटी रुपयांची आहे. त्याच्या मालमत्तेमध्ये चित्रपटांमधून मिळणाऱ्या कमाईचा मोठा हिस्सा समाविष्ट आहे. तो ब्रँड एंडोर्समेंट आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसह इतर गुंतवणुकीतूनही भरीव उत्पन्न मिळवतो.

विजयच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत पीटीआयच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, त्याची पत्नी संगीता हिने १५.७६ कोटी रुपयांची स्वतंत्र मालमत्ता जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये १५.५१ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि २५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. एवढी संपत्ती असूनही, त्याच्यावर कोणतेही कर्ज नाही असे त्याने म्हटले आहे.

विजयकडे ८८३ ग्रॅम सोने

विजयने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात २ लाख रुपयांची रोकड जाहीर केली आहे. त्याच्याकडे ८८३ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि १५ लाख रुपयांचे चांदीचे दागिने असल्याचेही त्याने नमूद केले आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेला थलपथी विजय हा आलिशान गाड्यांचा शौकीन म्हणूनही ओळखला जातो. त्याच्या कार कलेक्शनमध्ये बीएमडब्ल्यू ५३०, टोयोटा लेक्सस, टोयोटा वेलफायर आणि बीएमडब्ल्यू आय७ यांसारख्या महागड्या गाड्यांचा समावेश आहे.

सर्वाधिक आयकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये थलपथी विजय यांचा समावेश आहे. त्यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीच्या आयकर विवरणपत्रात एकूण १८४.५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न नोंदवले आहे. थलपथी विजय यांच्या स्थावर मालमत्तेबद्दल बोलायचे झाल्यास, चेन्नई आणि इतर ठिकाणी त्यांच्या मालकीच्या अनेक व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्ता आहेत. त्यांच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये कोडाईकनाल येथील कोट्यवधी रुपयांच्या शेतजमिनीचाही समावेश आहे.

Published On: May 04, 2026 | 01:10 PM

May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:04 PM
May 16, 2026 | 02:57 PM
May 16, 2026 | 02:55 PM
May 16, 2026 | 02:54 PM
May 16, 2026 | 02:43 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM