दह्यासोबत चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ, अन्यथा शरीरसंबंधित उद्भवतील गंभीर समस्या

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये अतिशय आवडीने दही खाल्ले जाते. दही खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. पोटात वाढलेली जळजळ किंवा उष्णता कमी करण्यासाठी दही किंवा ताक अतिशय आवडीने प्यायले जाते. पण दह्यासोबत चुकीच्या पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे दही खाताना योग्य वेळ आणि योग्य पद्धत फॉलो करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला दह्यासोबत कोणत्या पदार्थांचे सेवन करू नये, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ खाल्ल्यास आतड्या आणि पोटाचे विकार वाढू शकतात. (फोटो सौजन्य – istock)