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दह्यासोबत चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ, अन्यथा शरीरसंबंधित उद्भवतील गंभीर समस्या

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये अतिशय आवडीने दही खाल्ले जाते. दही खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. पोटात वाढलेली जळजळ किंवा उष्णता कमी करण्यासाठी दही किंवा ताक अतिशय आवडीने प्यायले जाते. पण दह्यासोबत चुकीच्या पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे दही खाताना योग्य वेळ आणि योग्य पद्धत फॉलो करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला दह्यासोबत कोणत्या पदार्थांचे सेवन करू नये, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे पदार्थ खाल्ल्यास आतड्या आणि पोटाचे विकार वाढू शकतात. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:24 AM
दह्यासोबत चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, अन्यथा शरीरसंबंधित उद्भवतील गंभीर समस्या

दह्यासोबत चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ, अन्यथा शरीरसंबंधित उद्भवतील गंभीर समस्या

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1 / 5 दह्यासोबत कधीच आंबट फळांचे सेवन करू नये. आंबट फळांमध्ये असलेले घटक दह्यात मिक्स झाल्यामुळे पचनाच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढतात आणि ऍसिडिटी, आंबट ढेकर येण्यास सुरुवात होते.

दह्यासोबत कधीच आंबट फळांचे सेवन करू नये. आंबट फळांमध्ये असलेले घटक दह्यात मिक्स झाल्यामुळे पचनाच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढतात आणि ऍसिडिटी, आंबट ढेकर येण्यास सुरुवात होते.

2 / 5 दह्यासोबत धान्ये किंवा कोणतेही नट्स खाणे शरीरासाठी धोकादायक मानले जाते. यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होत नाहीत.

दह्यासोबत धान्ये किंवा कोणतेही नट्स खाणे शरीरासाठी धोकादायक मानले जाते. यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होत नाहीत.

3 / 5 लोणचं आणि दही एकत्र कधीच खाऊ नये. लोणच्यामध्ये मीठ आणि मसाल्यांचे प्रमाण अधिक असते, त्यामुळे दही लोणचं एकत्र खाल्ल्यास पोटात जळजळ किंवा ऍसिडिटी वाढून आरोग्य बिघडू शकते.

लोणचं आणि दही एकत्र कधीच खाऊ नये. लोणच्यामध्ये मीठ आणि मसाल्यांचे प्रमाण अधिक असते, त्यामुळे दही लोणचं एकत्र खाल्ल्यास पोटात जळजळ किंवा ऍसिडिटी वाढून आरोग्य बिघडू शकते.

4 / 5 दही आणि कांदा एकत्र खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे ॲलर्जी, ॲसिडिटी किंवा पोटाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

दही आणि कांदा एकत्र खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे ॲलर्जी, ॲसिडिटी किंवा पोटाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

5 / 5 दह्यासोबत कोणत्याही नॉनव्हेज पदार्थांचे सेवन करू नये. या पदार्थांच्या सेवनामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो.

दह्यासोबत कोणत्याही नॉनव्हेज पदार्थांचे सेवन करू नये. या पदार्थांच्या सेवनामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो.

Web Title: Never eat these foods with curd or else you may face serious health problems health care tips

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:24 AM

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