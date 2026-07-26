आपल्या आयुष्यात जेव्हा एखादा कुत्रा येतो, तेव्हा तो केवळ एक पाळीव प्राणी राहत नाही, तर तो आपल्या कुटुंबातील एक अविभाज्य आणि अत्यंत लाडका सदस्य बनतो. आपण कामावरून घरी परतल्यावर शेपूट हलवत आपले स्वागत करणारा तो निष्पाप जीव आपल्याला निरपेक्ष प्रेमाचा खरा अर्थ शिकवतो. अशाच आपल्या चार पायांच्या प्रामाणिक मित्रांसोबत घालवलेले सुंदर क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी आणि त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी २६ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिन’ (National Dog Photography Day) साजरा केला जातो.
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियावर दररोज हजारो फोटो अपलोड होत असतात. परंतु, आपल्या लाडक्या कुत्र्याचा एक सुंदर आणि नैसर्गिक फोटो आपल्याला आयुष्याभराचा आनंद देऊन जातो. हा विशेष दिवस आपल्याला केवळ आपल्या पाळीव प्राण्यांचे सुंदर फोटो काढण्याची संधी देत नाही, तर समाजात भटक्या आणि निवारा गृहातील प्राण्यांबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरतो.
या अनोख्या आणि सुंदर दिवसाची सुरुवात युनायटेड किंगडममधील (UK) प्रसिद्ध पेट फोटोग्राफर केरी जॉर्डन (Kerry Jordan) यांनी केली होती. केरी जॉर्डन यांना प्राण्यांचे विशेषतः श्वानांचे फोटो काढण्याची तीव्र आवड होती. श्वानांचे स्वभाव, त्यांच्या विविध भावना आणि माणसांशी असलेले त्यांचे अनोखे नाते फोटोग्राफीच्या माध्यमातून जगासमोर आणता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांना वाटत होता.
त्यांनी अनुभवले की लोक अनेकदा आपल्या प्राण्यांसोबत वेळ घालवतात, परंतु त्यांच्या चांगल्या आठवणी फोटोंच्या रूपात साठवून ठेवणे विसरतात. म्हणूनच, २०१-१८ च्या काळात त्यांनी २६ जुलै हा दिवस ‘राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले. पाहता पाहता ही संकल्पना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभरात पसरली आणि आज हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
“कॅमेऱ्याचा एक क्लिक अशा अनेक भावना टिपू शकतो, ज्या शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य असते. श्वानांच्या निष्पाप डोळ्यांतील भाव कॅमेऱ्यात कैद करणे म्हणजे मानवी प्रेमाचा खरा पुरावा जपणे होय.”
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राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिनाचे महत्त्व केवळ घरगुती पाळीव श्वानांचे सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यापुरते मर्यादित नाही. या दिवसाला एक अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक पैलू देखील जोडलेला आहे. या दिवशी अनेक छायाचित्रकार आणि प्राणीप्रेमी विविध प्राणी निवारा गृहांना (Animal Shelters) भेटी देतात.
निवारा गृहात असलेल्या बेघर आणि जखमी श्वानांचे आकर्षक फोटो काढून ते सोशल मीडियावर पोस्ट केले जातात. “Adopt, Don’t Shop” (विकत घेऊ नका, दत्तक घ्या) या संदेशाचा प्रचार करण्यासाठी या फोटोंचा मोठा उपयोग होतो. एक चांगला आणि आकर्षक फोटो एखाद्या बेघर श्वानाला त्याचे नवीन कुटुंब आणि घर मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे हा दिवस केवळ एका उत्सवासारखा न राहता, श्वानांबद्दल जबाबदारीची आणि काळजीची भावना वाढवणारी एक चळवळ बनला आहे.
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अनेकदा श्वानांचे फोटो काढताना ते एका जागी स्थिर राहत नाहीत किंवा कॅमेरा पाहताच पळून जातात, अशी तक्रार अनेक प्राणीमालक करतात. राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिनानिमित्त तुमच्या लाडक्या मित्राचे अप्रतिम फोटो काढण्यासाठी येथे काही सोप्या आणि प्रभावी टिप्स दिल्या आहेत:
उभे राहून वरून फोटो काढण्याऐवजी जमिनीवर बसून किंवा झुकून श्वानाच्या डोळ्यांच्या पातळीवर कॅमेरा आणा. यामुळे फोटोमध्ये एक प्रकारचा जिव्हाळा निर्माण होतो आणि श्वानाचे चेहरेपट्टीवरील बारकावे अतिशय सुंदर दिसतात.
मोबाईलचा फ्लॅश वापरल्याने श्वानांचे डोळे लाल किंवा हिरवे दिसू शकतात आणि अचानक पडणाऱ्या तीव्र प्रकाशामुळे ते घाबरू शकतात. त्यामुळे शक्यतो सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी सूर्य अस्ताला जाताना मिळालेल्या मऊ, नैसर्गिक प्रकाशात (Golden Hour) फोटो काढा.
कुत्र्याला पोझ देण्यासाठी जबरदस्ती करू नका. त्याला खेळू द्या आणि तो शांत असताना किंवा तुमच्याकडे पाहत असताना फोटो टिपण्याचा प्रयत्न करा. त्याचे लक्ष कॅमेऱ्याकडे वेधण्यासाठी त्याच्या आवडत्या खेळण्यांचा किंवा खाऊचा (Treats) वापर करा.
नेहमीच पोझ दिलेला फोटो चांगला येतो असे नाही. तुमचा कुत्रा पळताना, जिभ बाहेर काढून हसताना, बॉल पकडताना किंवा झोपलेला असतानाचे अनमोल क्षण कॅमेऱ्यात कैद करा. हे फोटो अधिक नैसर्गिक आणि मनाला स्पर्श करणारे असतात.
आजच्या काळात इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबवर श्वानांची स्वतंत्र प्रोफाईल्स पाहायला मिळतात. लाखो लोक या ‘पेट इन्फ्लुएन्सर्स’ना फॉलो करतात. राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिनानिमित्त सोशल मीडियावर फोटोग्राफीच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. लोक आपल्या श्वानांचे रील्स, पोर्ट्रेट्स आणि मजेदार मीम्स तयार करून #NationalDogPhotographyDay या हॅशटॅगसह पोस्ट करतात. या ट्रेंडमुळे केवळ मनोरंजन होत नाही, तर जगभरातील प्राणीप्रेमी एकत्र येतात आणि एकमेकांशी जोडले जातात. प्राण्यांचे आरोग्य, त्यांचे योग्य पोषण आणि त्यांचे रक्षण याविषयीच्या माहितीची देवाणघेवाण होण्यासाठी हा डिजिटल मंच अत्यंत उपयुक्त ठरतो.
प्राणी आणि माणसांमधील नाते हे जगातील सर्वात शुद्ध आणि निस्वार्थी नात्यांपैकी एक मानले जाते. माणसाचे आयुष्य जसजसे पुढे जाते, तसतशा अनेक गोष्टी बदलतात, परंतु श्वानाचे आपल्यावरील प्रेम कधीच कमी होत नाही. दुर्दैवाने, श्वानांचे आयुष्य मानवापेक्षा खूप कमी असते. म्हणूनच, त्यांच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण अत्यंत महत्त्वाचा असतो. राष्ट्रीय श्वान छायाचित्रण दिन आपल्याला याच गोष्टीची जाणीव करून देतो. या २६ जुलै रोजी तुमच्या लाडक्या श्वानासोबत काही खास वेळ घालवा, त्याला आवडीचा खाऊ द्या, त्याच्यासोबत खेळा आणि त्याच्या निष्पाप चेहऱ्याचा एक सुंदर फोटो नक्की क्लिक करा. हा फोटो केवळ कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलमध्ये साठवलेली एक फाईल नसून, तुमच्या आणि त्याच्यातील अतूट प्रेमाची एक अविस्मरणीय आठवण असेल!