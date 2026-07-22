बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cashfree Payments Announces Zero Percent Payment Gateway Fee Till March 2027

नवीन व्यवसायांसाठी महत्त्वाची बातमी! Cashfree Payments कडून मार्च 2027 पर्यंत खास सवलत, होणार मोठा फायदा?

Updated On: Jul 22, 2026 | 05:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतातील आघाडीची फिनटेक कंपनी 'कॅशफ्री पेमेंट्स'ने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणाऱ्या सर्व नवीन व्यवसायांसाठी पेमेंट गेटवे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या ऐतिहासिक ऑफरअंतर्गत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत नवीन व्यापाऱ्यांना पहिल्या २० लाख रुपयांच्या ग्रॉस मर्चेंडाईज व्हॅल्यूवर GMV शून्य टक्के शुल्क मोजावे लागेल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नवीन व्यवसायांसाठी महत्त्वाची बातमी!
  • भारतातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी शुल्क सवलत
  • विनामूल्य लाँचपॅड प्रदान करते
कॅशफ्री पेमेंट्स या भारतातील आघाडीच्‍या एआय-नेटिव्ह पेमेंट्स कंपनीने आज आपल्या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणाऱ्या सर्व नवीन व्यवसायांसाठी पेमेंट गेटवे शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे, तसेच ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पहिल्या २० लाख रुपयांच्या ग्रॉस मर्चेंडाईज व्हॅल्यूवर (जीएमव्ही) शून्य टक्‍के शुल्क ऑफर केले आहे. ही ऑफर त्यांच्या स्वतःच्या ऑनलाईन चॅनेल्सवरील सुरुवातीच्या टप्प्यातील आणि वाढणाऱ्या विक्रेत्यांना लक्ष्य करून डिझाइन करण्यात आली आहे.

पुन्हा पसरली झोळी! पाकिस्तानने अमेरिकेकडे केली 96000 कोटी रुपयांची मोठी मागणी; काय आहे आता नवा प्लॅन?

नफा आणि रोख रक्कम परत

या ऑफरच्या माध्यमातून, कॅशफ्री पेमेंट्सचा व्यवसायांना सणासुदीच्या हंगामापूर्वी खराखुरा लाँचपॅड देण्‍याचा मनसुबा आहे. सणासुदीच्‍या काळात बहुतेक लहान व्यवसाय त्यांच्या वार्षिक व्यवसायाचा मोठा हिस्सा पूर्ण करतात, पण सामान्यतः हा काळ खर्चाच्या दबावासोबत येतो. विक्री उच्च पातळीवर असताना सवलती आणि ऑफर्समुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होते आणि पेमेंट गेटवे शुल्क या नफ्याला आणखी कमी करते. या कालावधीतून आपले स्वतःचे शुल्क पूर्णपणे काढून टाकून कॅशफ्री विक्रेत्यांना त्यांचा नफा आणि रोख रक्कम परत मिळवून देत आहे, ज्याचा वापर ते इन्व्हेंटरी, जाहिराती किंवा लॉजिस्टिक्समध्ये करू शकतात.

वार्षिक विक्रीच्या ४० टक्‍के विक्री सणासुदीच्या हंगामात

कॅशफ्री पेमेंट्सचे सह-संस्थापक आणि सीईओ आकाश सिन्हा म्हणाले, ”एक सरासरी एसएमबी किंवा डी२सी व्यवसाय वार्षिक विक्रीच्या ४० टक्‍के विक्री सणासुदीच्या हंगामात करतो. या काळामध्ये पेमेंटची व्यवस्था अचूक असणे वर्षातील इतर कोणत्याही वेळेपेक्षा जास्त महत्त्वाचे असते. आमच्‍या निदर्शनास आले आहे की, सणांच्या हंगामापूर्वी नोंदणी करणाऱ्या ९० टक्‍के नवीन विक्रेत्यांची या संपूर्ण कालावधीत जीएमव्ही २० लाख रुपयांपेक्षा कमी नोंदवली जाते, ज्याचा अर्थ असा की, ही ऑफर प्रभावीपणे त्यांच्या संपूर्ण सणासुदीच्या कालावधीला कव्हर करते. व्यवसायासाठी ही मोठी सवलत आहे, ज्यामुळे ते पैसे ऑफर्स, इन्व्हेंटरी किंवा जिथे सर्वात जास्त गरज असेल तिथे वापरू शकतात. अशाच प्रकारचा लाँचपॅड प्रत्येक एसएमबीला आमच्यासोबत मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे.”

महत्त्वपूर्ण विक्रीच्या कालावधीत पूर्ण सहकार्य

शुल्क सवलतीसोबत नवीन व्यापारी अनेक दिवसांच्या उद्योग मानकांच्या तुलनेत कॅशफ्रीवर नोंदणी केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत लाईव्ह होऊ शकतात. त्यांना नेहमीच्या दोन दिवसांच्या सायकलऐवजी दुसऱ्याच दिवशी सेटलमेंट देखील मिळते, ज्यामुळे विक्रीच्या पीक काळामध्ये जाहिरातींच्या पुढील फेरीसाठी किंवा पुन्हा साठा खरेदी करण्यासाठी रोख प्रवाह सुधारतो. या ऑफर अंतर्गत ऑनबोर्ड होणाऱ्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला नोंदणीच्या वेळेपासून समर्पित खाते व्यवस्थापक दिला जातो, ज्यामुळे विक्रेत्यांना या महत्त्वपूर्ण विक्रीच्या कालावधीत पूर्ण सहकार्य मिळेल.

एकत्रितपणे पाहिल्यास, ही ऑफर शून्य-खर्च ऑनबोर्डिंगसह भारतातील एसएमबीसाठी आज उपलब्ध असलेली सर्वात जलद गो-लाइव्ह आणि सेटलमेंट सायकल एकत्र आणते, ज्यामुळे ही या उद्योगातील सणासुदीच्या हंगामातील सर्वात महत्त्वपूर्ण ऑफर ठरते. सणासुदीच्या हंगामापूर्वी लाईव्ह होऊ इच्छिणारे व्यवसाय ३१ मार्च २०२७ पूर्वी या शून्य टक्‍के शुल्क ऑफरचा दावा करण्यासाठी cashfree.com वरील कॅशफ्री पेमेंट्सवर नोंदणी करू शकतात.

वाढतं वय कळूनच येणार नाही, कोरियन ग्लास स्किनचे रहस्य भारतात! ईशा अंबानींचा नवा ब्यूटी स्ट्रोक; कुठे आणि कसा खरेदी कराल?

Web Title: Cashfree payments announces zero percent payment gateway fee till march 2027

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 05:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य
1

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

क्वांटम तंत्रज्ञानात महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य सरकारचे मिशन; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
2

क्वांटम तंत्रज्ञानात महाराष्ट्राला अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य सरकारचे मिशन; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

संपले… Free UPI चे दिवस संपले? 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर द्यावा लागणार अतिरिक्त चार्ज? सरकार आणतंय नवा नियम
3

संपले… Free UPI चे दिवस संपले? 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर द्यावा लागणार अतिरिक्त चार्ज? सरकार आणतंय नवा नियम

PhonePe, Paytm की Google Pay? कोणत्या ॲपवरून भारतीय करतायत सर्वात जास्त UPI पेमेंट? पाहा ताजी आकडेवारी
4

PhonePe, Paytm की Google Pay? कोणत्या ॲपवरून भारतीय करतायत सर्वात जास्त UPI पेमेंट? पाहा ताजी आकडेवारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवीन व्यवसायांसाठी महत्त्वाची बातमी! Cashfree Payments कडून मार्च 2027 पर्यंत खास सवलत, होणार मोठा फायदा?

नवीन व्यवसायांसाठी महत्त्वाची बातमी! Cashfree Payments कडून मार्च 2027 पर्यंत खास सवलत, होणार मोठा फायदा?

Jul 22, 2026 | 05:22 PM
मारुती सुझुकी, होंडा आणि टोयोटा लवकरच भारतात लॉन्च करणार नवीन मॉडेल्स!

मारुती सुझुकी, होंडा आणि टोयोटा लवकरच भारतात लॉन्च करणार नवीन मॉडेल्स!

Jul 22, 2026 | 05:10 PM
‘आई तुळजाभवानी’ मालिकेत देवीचे ‘व्यसनखंडीनी’ रूप; व्यसनमुक्तीचा देणार शक्तिशाली संदेश

‘आई तुळजाभवानी’ मालिकेत देवीचे ‘व्यसनखंडीनी’ रूप; व्यसनमुक्तीचा देणार शक्तिशाली संदेश

Jul 22, 2026 | 05:07 PM
Satara News: सातारा नगरपरिषदेची उद्या सर्वसाधारण सभा; मालमत्ता कर, रस्ते दुरुस्तीसह तब्बल ४० महत्त्वाच्या विषयांवर होणार निर्णय

Satara News: सातारा नगरपरिषदेची उद्या सर्वसाधारण सभा; मालमत्ता कर, रस्ते दुरुस्तीसह तब्बल ४० महत्त्वाच्या विषयांवर होणार निर्णय

Jul 22, 2026 | 04:57 PM
Rahul Gandhi On Paper Leak: ’10 वर्षांत 152 पेपर लीक’, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री म्हणून फेल; राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Rahul Gandhi On Paper Leak: ’10 वर्षांत 152 पेपर लीक’, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री म्हणून फेल; राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Jul 22, 2026 | 04:54 PM
USTariff :ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा;भारताच्या औषध निर्यातीवर परिणाम होणार

USTariff :ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा;भारताच्या औषध निर्यातीवर परिणाम होणार

Jul 22, 2026 | 04:50 PM
IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

IND vs ZIM : भारताविरुद्ध झिम्बाब्वेची टीम तयार! T20 मालिकेसाठी संघ जाहीर, 3 खेळाडूंना डच्चू; अनुभवी खेळाडूची एन्ट्री

Jul 22, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा