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Jalgaon News: स्वच्छतेचा वसा, हरिततेचा ध्यास! जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते वृक्षारोपणाचा उपक्रम

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक शासकीय कार्यालय परिसर घडविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आले आहे.

Jalgaon News(फोटो सौजन्य-सौशलमीडिया)

Jalgaon News(फोटो सौजन्य-सौशलमीडिया)

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विस्तार
  • जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपण.
  • अधिकारी, कर्मचारी व सामाजिक संस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग.
  • स्वच्छता ही दैनंदिन सवय बनविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन.
Jalgaon News: जळगाव (वा.) जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात शुक्रवारी विशेष स्वच्छता मोहीम व वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. शासकीय कार्यालय परिसर स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणपूरक ठेवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर, उपजिल्हाधिकारी मंजुषा घाटगे, उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र कुवर, उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, तहसीलदार श्री सूर्यवंशी, उमा ढेकळे तसेच ‘वी-ड्रीम सेवाभावी संस्था’ यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील विविध शाखाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारावी

यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्वच्छता ही केवळ एकदिवसीय मोहीम नसून ती प्रत्येकाची दैनंदिन सवय बनली पाहिजे, असे सांगितले. शासकीय कार्यालयांचा परिसर स्वच्छ, हरित व प्रसन्न ठेवण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग

वृक्षारोपणासोबतच लावलेल्या प्रत्येक रोपाचे संवर्धन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. या अभियानात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. कार्यालय परिसरातील स्वच्छता करून प्लास्टिक व इतर कचरा संकलित करण्यात आला.

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पर्यावरणपुरक उपक्रमांना मिळाले बळ

परिसरात विविध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली. या उपक्रमामुळे शासकीय कार्यालय परिसर अधिक स्वच्छ, आकर्षक व पर्यावरणपूरक करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाचा समन्वय साधणारा हा उपक्रम इतर शासकीय कार्यालयांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. उपस्थितांनी स्वच्छता राखण्याची व वृक्षांचे नियमित संगोपन करण्याची सामूहिक प्रतिज्ञाही यावेळी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.

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जिल्हा पोलिस मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, धमकी आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी दोन महिला सहाय्यक फौजदारांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी निलंबित केले आहे. गीता हरिशंकर कश्यप आणि श्रद्धा वसंतराव रामोशी अशी निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे असून, या कारवाईमुळे पोलिसदलात खळबळ उडाली. पोलिस मुख्यालयाचे राखीव पोलिस निरीक्षक प्रशांत सुगरवार यांनी दोन्ही महिला कर्मचा-यांविरोधात स्वतंत्र कसुरी अहवाल सादर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आदेश २१ जुलै रोजी जारी करण्यात आले.

Web Title: Jalgaon collector rohan ghuge leads cleanliness tree plantation drive

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:23 AM

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