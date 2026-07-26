Jalgaon News: स्वच्छतेचा वसा, हरिततेचा ध्यास! जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या हस्ते वृक्षारोपणाचा उपक्रम

यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्वच्छता ही केवळ एकदिवसीय मोहीम नसून ती प्रत्येकाची दैनंदिन सवय बनली पाहिजे, असे सांगितले. शासकीय कार्यालयांचा परिसर स्वच्छ, हरित व प्रसन्न ठेवण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
वृक्षारोपणासोबतच लावलेल्या प्रत्येक रोपाचे संवर्धन करणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. या अभियानात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. कार्यालय परिसरातील स्वच्छता करून प्लास्टिक व इतर कचरा संकलित करण्यात आला.
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परिसरात विविध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली. या उपक्रमामुळे शासकीय कार्यालय परिसर अधिक स्वच्छ, आकर्षक व पर्यावरणपूरक करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाचा समन्वय साधणारा हा उपक्रम इतर शासकीय कार्यालयांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. उपस्थितांनी स्वच्छता राखण्याची व वृक्षांचे नियमित संगोपन करण्याची सामूहिक प्रतिज्ञाही यावेळी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.
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जिल्हा पोलिस मुख्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, धमकी आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. या प्रकरणी दोन महिला सहाय्यक फौजदारांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी निलंबित केले आहे. गीता हरिशंकर कश्यप आणि श्रद्धा वसंतराव रामोशी अशी निलंबित कर्मचाऱ्यांची नावे असून, या कारवाईमुळे पोलिसदलात खळबळ उडाली. पोलिस मुख्यालयाचे राखीव पोलिस निरीक्षक प्रशांत सुगरवार यांनी दोन्ही महिला कर्मचा-यांविरोधात स्वतंत्र कसुरी अहवाल सादर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आदेश २१ जुलै रोजी जारी करण्यात आले.