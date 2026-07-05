मध्यरात्री नवले पूल परिसरात ट्रक अडवला, चालकाला मारहाण केली अन्...; पुण्यातील धक्कादायक घटना

पुणे : राज्यासह देशभरात लुटमारीच्या घटना वाढल्या असून, अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नवले पूल परिसरात एका ट्रक चालकाला धमकावून त्याला लुटत ट्रक घेऊन पसार झालेल्या तिघांना भारती विद्यापीठ पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली आहे. त्यांच्याबरोबर असलेल्या अल्पवयीन मुलालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात हा प्रकार घडला होता.
आनंद गजानन जामकर (वय २५, रा. सुरेखा पॅलेस, बाणेर), व्यंकटेश महादेव देवणे (वय २२, रा. निर्वाणा पॅलेस, बावधन), स्वराज वैजनाथ टाक (वय २४, रा. सिंहगड काॅलेज कर्मचारी वसाहत, आंबेगाव बुद्रुक) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत एका ट्रक चालक २९ वर्षीय तरुणाने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, ट्रक चालक तरुण मूळचा पुरंदर तालुक्यातील नाझरे गावचा रहिवासी आहे. तो शनिवारी (४ जुलै) मध्यरात्री दोनच्या सुमारास मुंबई-बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावरील नवले पूल परिसरातून कात्रजकडे निघाला होता. कात्रज बाह्यवळण मार्गावर पाठीमागून आरोपी दुचाकीवरुन आले. त्यांनी हॉर्न वाजवून ट्रक थांबविला. ट्रक चालकाला शिवीगाळ करुन केबीनमधून खाली खेचले. नंतर ट्रक चालकाला मारहाण करुन खिशातील १५०० रुपये काढून घेतले. ट्रक चालकाला मारहाण करुन ट्रक ताब्यात घेतला. नंतर आरोपी ट्रक घेऊन पसार झाले.
हे सुद्धा वाचा : मुंबईत BMC च्या निष्काळजीपणाचा आणखी एक बळी! कुर्ल्यात झाड कोसळून 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू; मनसैनिक पोलिसांना भिडले
घाबरलेल्या तरुणाने तातडीने याची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षाला दिली. भारती विद्यापीठ वरिष्ठ निरीक्षक मानसिंग पाटील, उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी तातडीने तपास करुन आरोपींना पकडले. त्यांच्याबरोबर असलेल्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक मोकाशी करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यात आता चालणंही झालं अवघड; पादचाऱ्याच्या डोक्यात दगड मारुन रोकड नेली पळवून