ग्रे मार्केटमध्ये शेअर्सची हवा! IPO रिलीज होण्याआधीच 152 रुपयांवर पोहोचला प्रीमियम; लिस्टिंगच्या वेळी मिळणार मोठा नफा?

Upcoming IPO : जून महिन्यात IPO बाजार चांगलाच शांत आहे. या महिन्यात मुख्य बोर्डवर कोणताही नवीन IPO सुरू होण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, SME क्षेत्रात अनेक IPO सुरू होणार आहेत. असाच एक IPO सुरू होण्यापूर्वीच गुंतवणूकदारांसाठी नफा मिळवून देत असल्याची चिन्ह दिसत आहे. तो आहे सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया. या आयपीओला ग्रे मार्केटमध्ये जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. लिस्टिंग झाल्यावर तो प्रभावी परतावा देणार असल्याची शक्यता आहे.
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या एसएमई IPO चा इश्यू आकार ₹७०.३८ कोटी आहे. कंपनी ₹६०.२२ कोटी किमतीचे ४.७ दशलक्ष नवीन शेअर्स जारी करेल. ₹१०.१६ कोटी किमतीचे ८०,००० शेअर्स OFS द्वारे जारी केले जातील. हा आयपीओ ११ जून रोजी सुरू होईल आणि १५ जून रोजी बंद होईल. त्याचे लिस्टिंग १८ जून रोजी होण्याची शक्यता आहे.
या IPO ची किंमत श्रेणी ₹120 ते ₹127 दरम्यान असून, प्रति शेअर दर्शनी मूल्य ₹10 आहे. एका लॉटमध्ये 1,000 शेअर्स आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदारांना किमान दोन लॉट बुक करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी ₹2.54 लाखांची प्रारंभिक गुंतवणूक लागेल.
या IPO ला ग्रे मार्केटमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. ₹127 च्या IPO किमतीवरून, मंगळवार दुपारपर्यंत त्याची GMP ₹25 ने वाढून ₹152 झाली, जी जवळपास 20% वाढ दर्शवते. जर ही गती कायम राहिली, तर लिस्टिंग झाल्यावर हा IPO गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय नफा मिळवून देऊ शकतो. पण लिस्टिंगच्या तारखेपर्यंत GMP मध्ये चढ-उतार होऊ शकतो.
या कंपनीची स्थापना २००७ मध्ये झाली. ही कंपनी ॲल्युमिनियम आणि तांब्याच्या इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग वायर्स, कंडक्टर्स आणि पॉवर केबल्सचे उत्पादन करते. यांचा वापर ट्रान्सफॉर्मर्स, मोटर्स, अल्टरनेटर्स, कॉइल्स आणि इतर विद्युत उपकरणांमध्ये केला जातो.
कंपनी IPO मधून मिळणाऱ्या निधीचा वापर गाझियाबाद येथील आपल्या उत्पादन सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी, खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी करेल.
( Declaimer : आम्ही गुंतवणूकदारांना सल्ला देतो की कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा, कारण शेअर बाजारातील परिस्थिती झपाट्याने बदलू शकते. )
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