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नोकरीच्या जगात AI ची वाढती एंट्री! भरतीपासून कामगिरीच्या आढाव्यापर्यंत आता सगळीकडे AIचा वापर

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

कार्यालयीन कामकाजाची पद्धत वेगाने बदलत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आता मानवाच्या अनेक पारंपरिक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे. पूर्वी नोकरीसाठी अर्ज, उमेदवारांची निवड, मुलाखती आणि कामगिरीचे मूल्यांकन या प्रक्रिया पूर्णपणे मानवी हस्तक्षेपाने होत होत्या.

AI (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

AI (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • भरती प्रक्रियेत AI ची वाढती भूमिका
  • कामगिरीचे डेटा-आधारित मूल्यांकन
  • लेऑफ निर्णयांमध्येही AI चा वापर
ऑफिसमध्ये सध्या काम करण्याती पद्धत बदलत आहे. आधी जे काम व्यक्तींवर अवलंबून होते ते आता AI म्हणजचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपली भूमिका बजावत आहे. पुर्वी कोणत्याही कंपनीमध्ये काम मिळवायचे असेल, तर अर्ज करण्यापासून ते नोकरी मिळण्याबाबत सर्व गोष्टी मानवी पद्धतीने केल्या जात होत्या.

AI मुळे काम आता काही क्षणांत किंवा मिनीटांमध्ये..

आता  मात्र अनेक वेगवेगळे अॅप किंवा AI च्या मदतीने 10-15 दिवसांनी होणारे काम आता काही क्षणांत किंवा मिनीटांमध्ये केले जात आहे, त्यामुळे कामाचा वेग वाढला आहे. उमेदवाराच्या बायोडाट्यातील शिक्षण, अनुभव, कौशल्ये आणि नोकरीसाठी आवश्यक गोष्टी यांची तुलना करून योग्य प्रोफाइल निवडण्यास गती अधिक वेगवान आणि व्यवस्थित होत आहे.

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कामामध्ये असलेली गती तपासणे सहज शक्य

AI चा वापर फक्त कर्मचारी कामावर रुजू होण्यापुरता न राहता तो कामांवर रुजू झाल्यानंतर, तो कसा काम करतो. यावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदत झाली आहे. यामुळे व्यवस्थापकांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याची कामामध्ये असलेली गती यांची माहिती सहज उपलब्ध होते.

दरम्यान एखादा कामगार कोणत्या गोष्टीमध्ये कमी पडत आहे, त्याला कोणत्या गोष्ट अजून चांगली किंवा कोणत्या गोष्टीचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल हे गरजेनुसार मार्गदर्शन करते. मोठेमोठ्या कंपन्यामध्ये कर्मचारी संख्या, खर्च आणि व्यवसायातील बदल यांचे अचूक निरीक्षणाचे काम AI करत आहे.

अचूक कारण AI फक्त

मात्र, कोणत्या कर्मचाऱ्यांला कामांवरुन कमी करायचे त्याचे अचूक कारण AI फक्त देऊ शकते. अंतिम निर्णय हा जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच घ्यावा, असे अनेक तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान धोरणे स्पष्ट करतात.

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हे सर्व पाहता AI मुळे कामांच्या ठिकाणीचे कामकाज जलद गतीने आणि अचूक होत आहे. भविष्यात AI आणि माणूस यांच्या समन्वयातूनच अधिक प्रभावी आणि संतुलित कार्यपद्धती विकसित होईल, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

 

Web Title: How companies are using ai in hiring performance reviews and layoffs

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Published On: Jul 23, 2026 | 06:28 PM

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