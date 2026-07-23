नोकरीच्या जगात AI ची वाढती एंट्री! भरतीपासून कामगिरीच्या आढाव्यापर्यंत आता सगळीकडे AIचा वापर

आता मात्र अनेक वेगवेगळे अॅप किंवा AI च्या मदतीने 10-15 दिवसांनी होणारे काम आता काही क्षणांत किंवा मिनीटांमध्ये केले जात आहे, त्यामुळे कामाचा वेग वाढला आहे. उमेदवाराच्या बायोडाट्यातील शिक्षण, अनुभव, कौशल्ये आणि नोकरीसाठी आवश्यक गोष्टी यांची तुलना करून योग्य प्रोफाइल निवडण्यास गती अधिक वेगवान आणि व्यवस्थित होत आहे.
Microsoft ची गेमर्सना मोठी भेट! आता लोकप्रिय जुने Xbox गेम्स Windows PC वरही खेळता येणार
AI चा वापर फक्त कर्मचारी कामावर रुजू होण्यापुरता न राहता तो कामांवर रुजू झाल्यानंतर, तो कसा काम करतो. यावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदत झाली आहे. यामुळे व्यवस्थापकांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याची कामामध्ये असलेली गती यांची माहिती सहज उपलब्ध होते.
दरम्यान एखादा कामगार कोणत्या गोष्टीमध्ये कमी पडत आहे, त्याला कोणत्या गोष्ट अजून चांगली किंवा कोणत्या गोष्टीचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल हे गरजेनुसार मार्गदर्शन करते. मोठेमोठ्या कंपन्यामध्ये कर्मचारी संख्या, खर्च आणि व्यवसायातील बदल यांचे अचूक निरीक्षणाचे काम AI करत आहे.
मात्र, कोणत्या कर्मचाऱ्यांला कामांवरुन कमी करायचे त्याचे अचूक कारण AI फक्त देऊ शकते. अंतिम निर्णय हा जबाबदार अधिकाऱ्यांनीच घ्यावा, असे अनेक तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान धोरणे स्पष्ट करतात.
IPO: शिक्षण क्षेत्रातील आणखी एका कंपनीचा IPO येतोय! फ्यूजन क्लासरूम एड्युटेकमध्ये 31 जुलैपासून गुंतवणुकीची संधी
हे सर्व पाहता AI मुळे कामांच्या ठिकाणीचे कामकाज जलद गतीने आणि अचूक होत आहे. भविष्यात AI आणि माणूस यांच्या समन्वयातूनच अधिक प्रभावी आणि संतुलित कार्यपद्धती विकसित होईल, असे चित्र सध्या दिसत आहे.