Amitabh Bachchan CA: कधीकाळी सांभाळायचे अमिताभ बच्चन यांचे अकाउंट; आज स्वतः 15000 कोटींचे मालक! कोण आहेत प्रेमचंद गोधा?

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राजस्थानमधील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले प्रेमचंद गोधा आज इप्का लॅबोरेटरीज या औषधनिर्माण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, जिचे बाजार कॅपिटल ₹४८,००० कोटी आहे. त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची अंदाजे ₹१५,४०० कोटी ($१.६ अब्ज) किमतीची मालमत्ता आहे.
एक काळ असा होता जेव्हा त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे अजिबात पैसे नव्हते. शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे, त्यांनी आपल्या बालपणात आई-वडिलांना आर्थिक अडचणींशी संघर्ष करताना पाहिले. आई-वडिलांना शेतात कष्ट करताना पाहून, प्रेमचंद यांनीही आपले लक्ष अभ्यासावर केंद्रित केले. जसजसा वेळ गेला, तसतसे त्यांनी राजस्थान विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेत पदवी पूर्ण केली.
पदवी शिक्षणानंतर, प्रेमचंद यांनी आपल्या कठोर परिश्रमातून आणि क्षमतेतून इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) मधून CA पदवी मिळवली. १९७१ मध्ये, गोधा यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांची क्षमता ओळखून, बॉलीवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांनी त्यांना आपले आर्थिक सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून काम करण्याची संधी दिली. त्यांनी अनेक वर्षे बच्चन कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची मोठ्या जबाबदारीने काळजी घेतली. ज्यामुळे त्यांना व्यवसाय व्यवस्थापन आणि कॉर्पोरेट फायनान्सचे सखोल ज्ञान मिळालं.
१९७५ हे वर्ष त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. जेव्हा त्यांनी बच्चन कुटुंबासोबत मिळून आधीच तोट्यात असलेली ‘इप्का लॅबोरेटरीज’ ही कंपनी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा प्रेमचंद गोधा यांनी कंपनीचा ताबा घेतला, तेव्हा तिचा वार्षिक महसूल केवळ ५४ लाख रुपये होता. कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होती. प्रेमचंद यांनी ती कंपनी पुन्हा उभी करण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावले. त्यांच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीमुळेच १९८३ मध्ये त्यांची कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक MD पदी नियुक्ती झाली.
१९९९ मध्ये, ABCL या प्रोडक्शन हाऊसमुळे बच्चन कुटुंब मोठ्या कर्जात बुडाले, ज्यामुळे त्यांना कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकावा लागला. तरीही न डगमगता, प्रेमचंद आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, त्यांनी कंपनीला मनापासून पाठिंबा दिला आणि तिच्या विकासासाठी आपले सर्व प्रयत्न पणाला लावले. आज, इप्का लॅबोरेटरीजचे कार्यक्षेत्र १२० हून अधिक देशांमध्ये विस्तारलेले आहे. कंपनीचा महसूल ₹९,४०० अब्ज पेक्षा जास्त आहे. ही कंपनी मधुमेह, मलेरिया, हृदयरोग आणि इतर अनेक आजारांसाठी ३५० हून अधिक फॉर्म्युलेशन्स आणि ८० सक्रिय औषधी उत्पादनांचे उत्पादनही करते.
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