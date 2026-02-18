Vijay Mallya High Court: Vijay Mallya यांचा भारतात परतण्यास नकार; मुंबई उच्च न्यायालयात मल्ल्यांची स्पष्ट भूमिका

Vijay Mallya High Court: फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याने भारतात परतण्यास नकार दिला आहे. बुधवारी मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले की ते परतण्यासाठी विशिष्ट तारीख देऊ शकत नाहीत. त्यांनी युनायटेड किंग्डमचे कडक कायदे आणि त्यांचा पासपोर्ट रद्द करणे हे यासाठी प्राथमिक कारणे असल्याचे सांगितले.
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने मल्ल्या यांना विचारले होते की त्यांचा भारतात परतण्याचा हेतू आहे का. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की ते परत येईपर्यंत त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करणे कठीण होईल, परंतु मल्ल्याने आता त्यांची असमर्थता व्यक्त केली आहे.
मल्ल्या यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात त्यांचे निवेदन वाचून दाखवले. त्यात म्हटले आहे की ते भारतात कधी परततील हे सांगू शकत नाहीत. देसाई यांनी असा युक्तिवाद केला की मल्ल्या यांच्याकडे सक्रिय भारतीय पासपोर्ट नाही, कारण तो २०१६ मध्ये भारत सरकारने रद्द केला होता. शिवाय, इंग्लंड आणि वेल्समधील न्यायालयांच्या आदेशांमुळे त्यांना युकेबाहेर प्रवास करण्यास मनाई आहे.
वकिलाने स्पष्ट केले की मल्ल्याला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रवास कागदपत्रांसाठी अर्ज करण्याची किंवा त्यांच्याकडे ठेवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्ता भारतीय भूमीवर कधी पाऊल ठेवेल हे सांगण्याच्या स्थितीत नाही. विजय मल्ल्या मार्च २०१६ मध्ये भारत सोडल्यापासून युकेमध्ये राहत आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. पहिली याचिका त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देते, तर दुसरी याचिका फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की मल्ल्या यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी त्यांची भारतात उपस्थिती आवश्यक नाही. देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कायद्यानुसार, जर मल्ल्या भारतात हजर राहिले तर सर्व कार्यवाही आपोआप निरर्थक होईल आणि सर्व आदेश रद्द होतील.
विजय मल्ल्या यांच्यावर कोणते आरोप आहेत? ७० वर्षीय मल्ल्या यांच्यावर कर्ज बुडवण्याचा आणि हजारो कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले. सध्या, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मल्ल्याच्या विधानावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे.