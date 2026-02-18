Galgotias University: ‘ओरियन’ की चिनी उत्पादन? एआय समिटमध्ये गलगोटियास अडचणीत

Galgotias University: दिल्लीत होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधून गलगोटियास विद्यापीठाला वगळण्यात आले आहे. गलगोटियास विद्यापीठ शिखर परिषदेत एका मोठ्या वादात अडकले आहे. गलगोटियास विद्यापीठाने प्रदर्शनात ओरियन नावाचा रोबोट कुत्रा प्रदर्शित केल्यापासून हा वाद सुरू झाला. विद्यापीठाने म्हटले होते की हा रोबोट त्यांचा नवोन्मेष आहे.
तेव्हापासून, विद्यापीठाला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. उपस्थितांनी रोबोटला लगेचच चिनी कंपनीने बनवलेले उत्पादन म्हणून ओळखले असा आरोप आहे. प्रत्यक्षात, हा रोबोट युनिट्री गो२ होता, जो चीनी रोबोटिक्स फर्म युनिट्रीने बनवला होता आणि भारतात अंदाजे २ ते ३ लाख रुपयांना विकला जातो. या वादामुळे, विद्यापीठाच्या मालकालाही चौकशीच्या भोवऱ्यात आणण्यात आले आहे.
गलगोटियासचा एआय समिटमध्ये एक स्टॉल होता. विद्यापीठातील प्राध्यापक नेहा सिंग यांनी यापूर्वी डीडी न्यूजला सांगितले होते की विद्यापीठाने एआयमध्ये ३५० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे आणि कॅम्पसमध्ये एक समर्पित एआय विंग आहे. तिने “ओरियन” नावाचा युनिट्री गो२ रोबोटिक डॉग सादर केला आणि दावा केला की तो गॅलगोटियास विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सने विकसित केला आहे. या प्रतिक्रियेनंतर, गॅलगोटियास विद्यापीठाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, नेहा सिंगने स्पष्ट केले की वाद उद्भवला कारण गोष्टी योग्यरित्या स्पष्ट केल्या नव्हत्या आणि हेतू स्पष्टपणे समजला नव्हता.
गॅलगोटियास हे उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे स्थित एक प्रसिद्ध खाजगी विद्यापीठ आहे. विद्यापीठाचे संस्थापक आणि मालक सुनील गलगोटिया आहेत. सुनील गलगोटिया यांनी विद्यापीठाची पायाभरणी केली. १९३० च्या दशकात त्यांच्या कुटुंबाचे कनॉट प्लेसमध्ये एक लहान पुस्तकांचे दुकान होते. गॅलगोटियास विद्यापीठ सध्या त्यांचे पुत्र डॉ. ध्रुव गलगोटिया यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.
सुनील गलगोटिया यांनी दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून शिक्षण पूर्ण केले. १९८० च्या दशकात त्यांनी प्रकाशन व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी गॅलगोटियास पब्लिकेशन्स सुरू केले आणि बॅरनच्या SAT, TOEFL, GRE आणि GMAT सारख्या प्रतिष्ठित पुस्तकांचे वितरण अधिकार मिळवले. २००० मध्ये त्यांनी गलगोटियास इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी (GIMT) ची स्थापना केली आणि नंतर त्याच वर्षी गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीची स्थापना केली. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने त्याला विद्यापीठाचा दर्जा दिला.
सुनील गलगोटिया यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात सामान्यपणे झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांचे पहिले पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ९,००० रुपये कर्ज घ्यावे लागले. २००० मध्ये त्यांनी फक्त ४० विद्यार्थ्यांसह GIMT ची स्थापना केली. आज सुनील गलगोटिया यांची एकूण संपत्ती हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आज सुनील गलगोटिया यांच्या व्यवसायाचे मूल्य सुमारे ३००० कोटी रुपये आहे.