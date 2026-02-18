Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Galgotias University Orion Or Chinese Product Galgotias In Trouble At Ai Summit

Galgotias University: ‘ओरियन’ की चिनी उत्पादन? एआय समिटमध्ये गलगोटियास अडचणीत

दिल्लीत होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधून गलगोटियास विद्यापीठाला वगळण्यात आले आहे. गलगोटियास विद्यापीठ शिखर परिषदेत एका मोठ्या वादात अडकले आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:28 AM
Galgotias University: ‘ओरियन’ की चिनी उत्पादन? एआय समिटमध्ये गलगोटियास अडचणीत

Galgotias University: ‘ओरियन’ की चिनी उत्पादन? एआय समिटमध्ये गलगोटियास अडचणीत (photo-social media)

Follow Us:
Follow Us:

Galgotias University: दिल्लीत होणाऱ्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमधून गलगोटियास विद्यापीठाला वगळण्यात आले आहे. गलगोटियास विद्यापीठ शिखर परिषदेत एका मोठ्या वादात अडकले आहे. गलगोटियास विद्यापीठाने प्रदर्शनात ओरियन नावाचा रोबोट कुत्रा प्रदर्शित केल्यापासून हा वाद सुरू झाला. विद्यापीठाने म्हटले होते की हा रोबोट त्यांचा नवोन्मेष आहे.

तेव्हापासून, विद्यापीठाला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. उपस्थितांनी रोबोटला लगेचच चिनी कंपनीने बनवलेले उत्पादन म्हणून ओळखले असा आरोप आहे. प्रत्यक्षात, हा रोबोट युनिट्री गो२ होता, जो चीनी रोबोटिक्स फर्म युनिट्रीने बनवला होता आणि भारतात अंदाजे २ ते ३ लाख रुपयांना विकला जातो. या वादामुळे, विद्यापीठाच्या मालकालाही चौकशीच्या भोवऱ्यात आणण्यात आले आहे.

8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू; कोणाला मिळणार फायदा, कोण राहणार वगळले?

गलगोटियासचा एआय समिटमध्ये एक स्टॉल होता. विद्यापीठातील प्राध्यापक नेहा सिंग यांनी यापूर्वी डीडी न्यूजला सांगितले होते की विद्यापीठाने एआयमध्ये ३५० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे आणि कॅम्पसमध्ये एक समर्पित एआय विंग आहे. तिने “ओरियन” नावाचा युनिट्री गो२ रोबोटिक डॉग सादर केला आणि दावा केला की तो गॅलगोटियास विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सने विकसित केला आहे. या प्रतिक्रियेनंतर, गॅलगोटियास विद्यापीठाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, नेहा सिंगने स्पष्ट केले की वाद उद्भवला कारण गोष्टी योग्यरित्या स्पष्ट केल्या नव्हत्या आणि हेतू स्पष्टपणे समजला नव्हता.

गॅलगोटियास हे उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे स्थित एक प्रसिद्ध खाजगी विद्यापीठ आहे. विद्यापीठाचे संस्थापक आणि मालक सुनील गलगोटिया आहेत. सुनील गलगोटिया यांनी विद्यापीठाची पायाभरणी केली. १९३० च्या दशकात त्यांच्या कुटुंबाचे कनॉट प्लेसमध्ये एक लहान पुस्तकांचे दुकान होते. गॅलगोटियास विद्यापीठ सध्या त्यांचे पुत्र डॉ. ध्रुव गलगोटिया यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.

IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट

सुनील गलगोटिया यांनी दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधून शिक्षण पूर्ण केले. १९८० च्या दशकात त्यांनी प्रकाशन व्यवसाय सुरू केला. त्यांनी गॅलगोटियास पब्लिकेशन्स सुरू केले आणि बॅरनच्या SAT, TOEFL, GRE आणि GMAT सारख्या प्रतिष्ठित पुस्तकांचे वितरण अधिकार मिळवले. २००० मध्ये त्यांनी गलगोटियास इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी (GIMT) ची स्थापना केली आणि नंतर त्याच वर्षी गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीची स्थापना केली. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने त्याला विद्यापीठाचा दर्जा दिला.

सुनील गलगोटिया यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात सामान्यपणे झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांचे पहिले पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी त्यांना सुमारे ९,००० रुपये कर्ज घ्यावे लागले. २००० मध्ये त्यांनी फक्त ४० विद्यार्थ्यांसह GIMT ची स्थापना केली. आज सुनील गलगोटिया यांची एकूण संपत्ती हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आज सुनील गलगोटिया यांच्या व्यवसायाचे मूल्य सुमारे ३००० कोटी रुपये आहे.

Web Title: Galgotias university orion or chinese product galgotias in trouble at ai summit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
1

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप
2

‘या’ शेअरची मार्केटमध्ये उसळी, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा! 17 रुपयांवरुन थेट 105%ची झेप

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
3

Rahul Gandhi on BJP: “भारतीय डेटाची विक्री आणि चिनी उत्पादनांचे प्रदर्शन”; AI समिटवरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट
4

IT Stocks Sell Off: एआयचा धक्का! आयटी शेअर्स २२% घसरले, बाजारात भीतीचे सावट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित

AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित

Feb 19, 2026 | 07:20 AM
Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी 

Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी 

Feb 19, 2026 | 07:17 AM
Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Feb 19, 2026 | 07:05 AM
शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

शिवराजे सांगे जना…! स्वतः शिवरायांनी लिहिलेला ‘हा’ अभंग तुम्हाला ठाऊक आहे का? प्रत्येक ओळीत दडलंय आयुष्याचं सार

Feb 19, 2026 | 06:15 AM
प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

Feb 19, 2026 | 05:30 AM
Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Wishes: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या उत्स्फूर्त प्रेरणादायी शुभेच्छा

Feb 19, 2026 | 05:13 AM
Washim News : जिल्ह्यात कॉपीमुक्तीचा डोलाराच कोसळला… ४७ शिक्षक रडारवर; ६३२ कॉपी बहाद्दर पकडले

Washim News : जिल्ह्यात कॉपीमुक्तीचा डोलाराच कोसळला… ४७ शिक्षक रडारवर; ६३२ कॉपी बहाद्दर पकडले

Feb 19, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM