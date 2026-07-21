PM Narendra Modi: ‘पेपर लीक करणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्या…’ दिल्लीतील आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदींची मोठी भूमिका

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नीट परीक्षेसंदर्भात पंतप्रधानांनी सांगितले की, पेपरफुटीची बातमी समोर येताच सरकारने तात्काळ कारवाई करत १३ जणांना अटक करून तुरुंगात पाठवले. इतकेच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी नीट परीक्षेच्या फेर-परीक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले. रिजिजू म्हणाले, “नीट परीक्षेसंदर्भात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पेपरफुटीची बातमी पसरताच सरकारने तात्काळ कारवाई केली आणि १३ जणांना तुरुंगात टाकले. इतकेच नाही, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये यासाठी नीट फेरपरीक्षेला प्राधान्य देऊन ती यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आली.” “अशा घटना पुन्हा घडू नयेत…” केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींनी असेही आवाहन केले आहे की, या लोकांना कठोरतम शिक्षा व्हावी आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी नामांकित वकिलांनी पुढे यावे.”
पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की, पेपरफुटी हा केवळ राज्याचा प्रश्न नाही. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, पेपरफुटी हा केवळ राज्याचा किंवा केंद्र सरकारचा प्रश्न नाही. पेपरफुटीत सहभागी असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी देशभरातील सर्व पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. हा राजकीय मुद्दा नाही. हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे…”
तसेच सोमवारी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर निषेध करण्यासाठी हजारो आंदोलकांनी संसद मोर्चात भाग घेतला. आंदोलकांना मागे हटवण्यासाठी पोलिसांना अनेक ठिकाणी बळाचा वापर करावा लागला. जमावाने सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या हजारो पोलिसांची सुरक्षा घेरा तोडून संसद भवनाजवळ पोहोचला. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला.
यापूर्वी, नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जून महिन्यापासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे शेकडो तरुण आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन कॉकरोच जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केले जात आहे, जिथे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनीही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ उपोषण सुरू केले आहे. कालच्या आंदोलनानंतर, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी कॉकरोच जनता पक्षाच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली, ज्यानंतर वांगचुक यांनी २३ दिवसांनी आपले उपोषण सोडले. मात्र, आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा उपोषण सुरू करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
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